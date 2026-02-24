Не только розы: какие цветы лучше всего подходят для онлайн-бизнеса

О чем вы узнаете:
- Какие цветы можно продавать онлайн
- Почему именно эти цветы выгодны для начала бизнеса
Сегодня онлайн-торговля охватывает даже такие нишевые направления, как цветоводство. Однако успех в этой сфере зависит не только от красоты растения, но и от его способности выдерживать логистику и продаваться в разных форматах в течение года.
Для многих новичков выбор "своей" культуры становится настоящим вызовом. Опытные цветоводы сходятся во мнении: существует несколько растений, которые минимизируют риски, не требуют больших стартовых инвестиций и позволяют зарабатывать почти круглый год. Среди них — лагурус, хризантема и георгин. Главред расскажет более подробно.
Универсальность — ключ к стабильному доходу
Если растение приносит прибыль только несколько недель в году — это скорее хобби, чем бизнес. Полноценный цветочный бизнес начинается там, где культуру можно продавать в разных форматах:
- семена
- черенки
- рассаду
- срезанные цветы
- сухоцветы или клубни
Именно эта универсальность и делает определенные растения особенно привлекательными для онлайн-торговли.
Лагурус — идеальный старт для дистанционных продаж
Первым в списке наиболее удобных культур для онлайн-бизнеса является лагурус. Его главное преимущество — исключительная выносливость при пересылке. В отличие от живых цветов, лагурус практически невозможно повредить в пути.
Сезон продаж длится почти целый год:
- летом — свежесрезанные "пушистики";
- в холодный период — высушенные колоски.
Лагурус прекрасно поддается отбеливанию и окрашиванию в любые цвета, что делает его популярным среди флористов и декораторов интерьера. Это культура с низким порогом входа, которая быстро окупается благодаря высокому спросу в Instagram и на маркетплейсах.
Видео о том, какие цветы можно продавать онлайн, можно посмотреть здесь:
Хризантема — классика, которая работает круглый год
Хотя хризантема традиционно ассоциируется с осенью, в онлайн-бизнесе ее потенциал значительно шире.
- Весной активно продаются черенки и маточные растения для размножения
- Осенью наступает пик продаж срезанных и готовых кустов
Особую ценность имеют маточные кусты. Например, корейская садовая хризантема хорошо зимует в украинских условиях, что делает ее привлекательной для постоянных клиентов.
Шаристая хризантема мультифлора чаще реализуется офлайн через объемные горшки, однако ее успешно продают онлайн в формате рассады. Хризантема — это узнаваемый "бренд", который не требует сложного продвижения.
Далия — тренд с высокой добавленной стоимостью
Третья культура, переживающая настоящее возрождение, — хризантема. Она несколько сложнее в размножении, однако ее декоративность и цены на рынке полностью оправдывают затраченные усилия.
Бизнес на георгинах имеет несколько четких циклов:
- Лето и ранняя осень — продажа свежего среза для эффектных букетов
- Весна и поздняя осень — реализация клубней для посадки
Именно клубни являются основным товаром для онлайн-продаж: они компактны, хорошо транспортируются и имеют высокий спрос. Коллекционные сорта георгинов позволяют зарабатывать больше даже на небольших объемах.
Почему эти культуры выгодны для начинающих
Главное преимущество лагуруса, хризантемы и георгины заключается в том, что для старта не нужны дорогие профессиональные теплицы. Они относительно неприхотливы и позволяют цветоводу:
- протестировать спрос
- научиться работать с онлайн-продажами
- минимизировать финансовые риски
Сочетая разные сезоны и форматы продукта — от сухоцветов до клубней — вы создаете стабильный цветочный бизнес, который работает не только в праздничные пики, а в течение всего года.
Об источнике: YouTube-канал "Между цветами"
Украинский YouTube-канал "Между цветами" — это практичный и вдохновляющий ресурс, посвященный современному цветоводству с акцентом на выращивание сухоцветов и декоративных растений. Автор канала делится подробным опытом культивирования таких популярных видов, как лагурус, хризантема и георгин, рассматривая их не только как хобби, но и как потенциально успешную бизнес-модель для онлайн-продаж. Зрители могут найти здесь советы по полному циклу работы с растениями: от секретов посева семян и черенкования до правильной сушки, окрашивания и упаковки для пересылки по почте.
