Не только розы: какие цветы лучше всего подходят для онлайн-бизнеса

Не все цветы подходят для онлайн-продаж. Какие растения легко транспортируются, имеют стабильный спрос и позволяют зарабатывать не только в праздничные сезоны.

На каких цветах можно заработать? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие цветы можно продавать онлайн

Почему именно эти цветы выгодны для начала бизнеса

Сегодня онлайн-торговля охватывает даже такие нишевые направления, как цветоводство. Однако успех в этой сфере зависит не только от красоты растения, но и от его способности выдерживать логистику и продаваться в разных форматах в течение года.

Для многих новичков выбор "своей" культуры становится настоящим вызовом. Опытные цветоводы сходятся во мнении: существует несколько растений, которые минимизируют риски, не требуют больших стартовых инвестиций и позволяют зарабатывать почти круглый год. Среди них — лагурус, хризантема и георгин. Главред расскажет более подробно.

Универсальность — ключ к стабильному доходу

Если растение приносит прибыль только несколько недель в году — это скорее хобби, чем бизнес. Полноценный цветочный бизнес начинается там, где культуру можно продавать в разных форматах:

семена

черенки

рассаду

срезанные цветы

сухоцветы или клубни

Именно эта универсальность и делает определенные растения особенно привлекательными для онлайн-торговли.

Лагурус — идеальный старт для дистанционных продаж

Первым в списке наиболее удобных культур для онлайн-бизнеса является лагурус. Его главное преимущество — исключительная выносливость при пересылке. В отличие от живых цветов, лагурус практически невозможно повредить в пути.

Сезон продаж длится почти целый год:

летом — свежесрезанные "пушистики";

в холодный период — высушенные колоски.

Лагурус прекрасно поддается отбеливанию и окрашиванию в любые цвета, что делает его популярным среди флористов и декораторов интерьера. Это культура с низким порогом входа, которая быстро окупается благодаря высокому спросу в Instagram и на маркетплейсах.

Видео о том, какие цветы можно продавать онлайн, можно посмотреть здесь:

Хризантема — классика, которая работает круглый год

Хотя хризантема традиционно ассоциируется с осенью, в онлайн-бизнесе ее потенциал значительно шире.

Весной активно продаются черенки и маточные растения для размножения

активно продаются черенки и маточные растения для размножения Осенью наступает пик продаж срезанных и готовых кустов

Особую ценность имеют маточные кусты. Например, корейская садовая хризантема хорошо зимует в украинских условиях, что делает ее привлекательной для постоянных клиентов.

Шаристая хризантема мультифлора чаще реализуется офлайн через объемные горшки, однако ее успешно продают онлайн в формате рассады. Хризантема — это узнаваемый "бренд", который не требует сложного продвижения.

Далия — тренд с высокой добавленной стоимостью

Третья культура, переживающая настоящее возрождение, — хризантема. Она несколько сложнее в размножении, однако ее декоративность и цены на рынке полностью оправдывают затраченные усилия.

Бизнес на георгинах имеет несколько четких циклов:

Лето и ранняя осень — продажа свежего среза для эффектных букетов

— продажа свежего среза для эффектных букетов Весна и поздняя осень — реализация клубней для посадки

Именно клубни являются основным товаром для онлайн-продаж: они компактны, хорошо транспортируются и имеют высокий спрос. Коллекционные сорта георгинов позволяют зарабатывать больше даже на небольших объемах.

Почему эти культуры выгодны для начинающих

Главное преимущество лагуруса, хризантемы и георгины заключается в том, что для старта не нужны дорогие профессиональные теплицы. Они относительно неприхотливы и позволяют цветоводу:

протестировать спрос

научиться работать с онлайн-продажами

минимизировать финансовые риски

Сочетая разные сезоны и форматы продукта — от сухоцветов до клубней — вы создаете стабильный цветочный бизнес, который работает не только в праздничные пики, а в течение всего года.

Об источнике: YouTube-канал "Между цветами" Украинский YouTube-канал "Между цветами" — это практичный и вдохновляющий ресурс, посвященный современному цветоводству с акцентом на выращивание сухоцветов и декоративных растений. Автор канала делится подробным опытом культивирования таких популярных видов, как лагурус, хризантема и георгин, рассматривая их не только как хобби, но и как потенциально успешную бизнес-модель для онлайн-продаж. Зрители могут найти здесь советы по полному циклу работы с растениями: от секретов посева семян и черенкования до правильной сушки, окрашивания и упаковки для пересылки по почте.

