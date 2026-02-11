Статуя Девы Марии ожила на глазах у толпы: паломники сняли все на видео

На глазах у тысяч паломников, собравшихся у местной церкви, мраморная статуя Девы Марии неожиданно начала двигаться.

Мраморная статуя Девы Марии ожила на глазах у толпы / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В 2005 году небольшой итальянский город Ачерра оказался в центре мирового внимания после события, которое до сих пор вызывает споры среди верующих и скептиков. На глазах у тысяч паломников, собравшихся у местной церкви, мраморная статуя Девы Марии неожиданно начала двигаться.

По словам очевидцев, это не было игрой света или мгновенным видением одного человека. Люди утверждали, что фигура Богородицы сделала отчетливый шаг вперед, пишет 2+2.

Что произошло в Ачерре

Свидетели рассказывают, что движение было заметным и продолжительным. Статуя не просто изменила положение — создавалось впечатление, будто она "ожила" и приблизилась к верующим.

Одновременно с этим присутствующие заметили еще одну деталь: четки в руках Девы Марии начали ритмично двигаться.

Священник Украинской Греко-Католической Церкви отец Виталий Храбатин вспоминал атмосферу того дня как абсолютно спокойную.

"Кто-то из паломников снял это на видео, тогда не было ветра, было спокойно, но четки, которые держала Богородица в своих руках, очень сильно начали двигаться, и выглядело это так, будто Богородица перебирает в своих руках зерна этих четок", — рассказал о. Виталий.

По его словам, никаких порывов ветра или внешних факторов, которые могли бы объяснить движение, не наблюдалось.

Реакция верующих и скептиков

Событие быстро стало предметом обсуждений. Любительские видеозаписи распространились в сети, а к месту происшествия начали съезжаться паломники.

Для многих верующих произошедшее стало знаком свыше и символом духовного призыва к молитве и покаянию. Люди говорили о сильных эмоциях, ощущении присутствия чуда и необычайной атмосфере.

В то же время ученые и скептики попытались найти рациональное объяснение. Рассматривались версии о вибрациях, скрытых механизмах, оптических иллюзиях и коллективном восприятии.

Ранее Главред сообщал о том, что молния ударила прямо в статую Христа-Спасителя. Это произошло в Бразилии в Рио-де-Жанейро. Однако оказалось, что в этом случае нет ничего мистического.

Также сообщалось о том, что на территории Киево-Печерской Лавры почернели кресты на Трапезном храме. Люди заметили, что это совпало с моментом, когда из Лавры выгнали пророссийское руководство УПЦ МП. Однако оказалось, что кресты долго не были на реставрации.

Смотрите видео о том, мраморная статуя Девы Марии ожила на глазах у толпы:

