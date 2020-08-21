Молитва на Успение Богородицы: о чем просят Деву Марию в ее праздник

Успение Пресвятой Богородицы - о чем просят, молитва, традиции

Успение Пресвятой Богородицы православные (в Украине, в России и в других странах) празднуют 28 августа. Католики этот праздник отметили еще 15 августа.

Это день земной смерти (успения) матери Спасителя Девы Марии. Но для всех верующих это светлый и добрый праздник, так как Богородица просто завершила свою земную жизнь – и перешла в жизнь новую, небесную, к своему Сыну. Там Она по-прежнему заботится обо всех людях, отвечая на их молитвы и даря им свое заступничество.

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Успение Пресвятой Богородицы – о чем просят в праздник

У Богородицы на Успение верующие просят защиты и помощи. Перед иконой Пресвятой Богородицы – в любой день, не только на праздник – молятся:

когда нужно укрепить веру;

если надо избавиться от страха перед физической смертью и в качестве напутствия перед смертью;

если человек или кто-то из его близких болен;

если нужна духовная помощь в борьбе с пагубной страстью/привычкой;

если человека оклеветали и ему нужна защита от навета.

Молитва к Пресвятой Богородице помогает не только при трудностях в жизни – Богоматери молятся и в радостные моменты (в благодарность за помощь и присутствие в вашей жизни).

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Успение Пресвятой Богородицы – молитва

В рождестве девство сохранила eси, во успении мира не оставила eси, Богородице, преставилася eси к Животу, Мати сущи Живота: и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

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Величаем Тя, /Пренепорочная Мати Христа Бога нашего, /и всеславное славим /Успение Твое.

Акафист на Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы – традиции

В праздник Успения Богородицы завершается Успенский пост. Но в 2020 году Успение празднуется в пятницу – поэтому этот день еще будет постным.

В этот день ходят в церковь и блюдут запреты дня. Среди прочего на Успение нельзя стричься и разводить огонь в доме. Детальнее читайте в нашем материале Успение Пресвятой Богородицы 2020 – дата, приметы и традиции.