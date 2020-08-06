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Успение Пресвятой Богородицы 2020 – дата, приметы и традиции

6 августа 2020, 05:09

Когда отмечают Успение Богородицы в 2020 году, какие молитвы читают в этот день, что можно и что нельзя делать на праздник – в материале Главреда.

Успение Пресвятой Богородицы 2020 - когда и как отмечается, молитва
Успение Пресвятой Богородицы 2020 - когда и как отмечается, молитва / Fresh-Cards.ru

Успение Пресвятой Богородицы в православии – это особый праздник. Он отмечается в день смерти матери Спасителя, Пресвятой Марии. Однако праздник это светлый и радостный. Иногда даже говорят, что это вторая Пасха.

Успение в православии относится к числу двенадцати двунадесятых (то есть главных) церковных праздников года.

Какого числа Успение Пресвятой Богородицы – дата в 2020 году и окончание Успенского поста 2020

Успение Пресвятой Богородицы из года в год в православии празднуется 28 августа. Успение 2020 выпало на пятницу.

В Успение Пресвятой Богородицы заканчивается Успенский пост 2020. Однако, так как в этом году Успение празднуется в пятницу – то верующим нужно поститься и в сам праздник: на Успение 2020 нельзя будет есть мясо и молочные продукты, зато позволена рыба.

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Успение Пресвятой Богородицы – почему праздник радостный

Само слово успение означает мирная кончина или даже сон.

Читайте такжеКогда Медовый Спас 2020 – традиции, состав букета и запретыВ праздник 28 августа православные христиане отмечают не смерть Богородицы – а ее воссоединение с сыном, переход в лучший мир.

Земная жизнь Богородицы – пример для каждого христианина. А ее легкая смерть – дар Небес, который посылается праведникам.

Недаром на Успение Богородицы в церкви священники для богослужения облачаются в голубые одежды. Именно этот цвет является одним из цветов Богородицы, так как символизирует чистоту и непорочность.

Успение Пресвятой Богородицы – видео молитва

Акафист Успению Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы – приметы и традиции

На Успение в церкви принято святить колосья нового урожая.

► В этот день не принято работать, шумно веселиться и ссориться.

► На Успение не ходят босиком и не трогают острых и режущих предметов – это к болезни. Поэтому, к слову, нельзя стричься в Успение Пресвятой Богородицы (это к безбрачию и женским проблемам).

► Мозоль, что натерли в этот день, предвещает жизненные проблемы и неудачи.

► На Успение не разводят огонь в доме – чтоб не накликать на себя неприятности.

Народные приметы утверждают, что Успение – это последний день отлета ласточек и кваканья лягушек.

После Успения наступает Ореховый Спас. Детальнее читайте в нашем материале Когда Спас в 2020 году – Яблочный, Медовый и Ореховый 2020.

Успение Пресвятой Богородицы праздник православие приметы традиции
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