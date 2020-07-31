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Когда Спас в 2020 году – Яблочный, Медовый и Ореховый 2020

31 июля 2020, 06:02

Спасы 2020 – точные даты, как и когда празднуют Яблочный, Медовый и Ореховый Спасы, разузнал Главред.

Спас Яблочный, Медовый и Ореховый 2020 - какие Спасы бывают в августе
Спас Яблочный, Медовый и Ореховый 2020 - какие Спасы бывают в августе / Коллаж Главреда

Какие Спасы бывают в августе и в какой они идут очередности? Когда первый Спас Маковей в 2020 году? Какого числа будет Яблочный Спас 2020? А когда Ореховый Спас? Почему их так назвали, когда и как отмечают – Главред узнал самое важное о трех любимых в народе церковных праздниках в августе.

К слову, происхождения у названия праздников – Спасы – два: во-первых, по имени нашего Спасителя, во-вторых, от слов "спасаться/запасаться" (то есть делать запасы и тем самым спасаться от голода зимой).

Спасы 2020 – что и когда празднуем в августе

Спас Яблочный, Медовый и Ореховый 2020 отмечаются в честь сбора первого урожая.

Еще наши прабабушки и прадедушки ходили в церковь святить яблоки, мед и орехи. Впрочем, не только их. Каждый Спас – как бусинка в ожерелье: на последующий Спас можно нести святить те дары природы, что традиционно носят и на предыдущий. Просто этот список постепенно пополняется.

И все три совпадают с большими церковными праздниками:

  • Медовый Спас 2020 или Маковей (Мокрый Спас) – отмечается в день памяти мучеников Маккавеев, праздник Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня, также это начало Успенского поста 2020;
  • Яблочный спас 2020 – в один день с церковным праздником Преображение Господне 2020;
  • Ореховый спас 2020 или Хлебный Спас (Спас на холстах) – Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы 2020).

Все три праздника – очень большие церковные праздники в православии.

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Медовый Спас-2020 – дата, какого числа празднуется

Первый Спас – это Медовый Спас – в 2020 году он отмечается в пятницу: это всегда 14 августа.

С этого дня начинают собирать мед нового урожая.

Что святят в церкви на Маковея? Помимо меда несут в церковь мак и освящают воду. Отсюда и дополнительные названия – Маковей или Мокрый Спас.

Также в храм несут букет на Маковея, в состав которого входят лечебные травы (от полыни до мяты и, конечно же, головки мака).

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Яблочный Спас 2020 – дата, какого числа празднуется

Между двумя первыми Спасами перерыв совсем небольшой: следующий, Великий Спас, который в народе чаще называют Яблочный Спас – отмечают уже 19 августа. В этом году это среда.

Что святят в церкви на Яблочный Спас? Всевозможные фрукты, что уже поспели в саду – от яблок и груш до винограда.

Этот праздник знаменует проводы лета, начинается поворот к осени.

Ореховый Спас 2020 – дата, какого числа празднуется

Читайте такжеУченые выявили коварную опасность медаЗавершает всё третий Спас. Это Малый Спас, у которого в народе много названий: Ореховый Спас и Хлебный Спас – самые известные. Но есть еще и такие названия как Спас на полотне, Холщовый и Холодный. Он празднуется 29 августа (в этом году это суббота).

Что святят в церкви на Ореховый Спас? В храм несут орехи и хлеб из муки нового урожая (в честь завершения жатвы), ореховые листья и ветви (для настоек, к примеру) и всё, что принято святить в предыдущие Спасы (мед, яблоки и другие округлые фрукты).

Заодно это традиционное время для ярмарок, особенно текстильных. Отсюда и название – Спас на холстах.

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