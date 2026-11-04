Одно действие перед стиркой спасет теплую одежду от катышков — что нужно сделать

Эксперт рассказал о хитрости, благодаря которой все свитера после стирки выглядят как новые.

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Внешний вид теплой одежды не ухудшится, если соблюдать одно правило / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Почему на одежде появляются катышки

Какой простой шаг защитит ткань во время стирки

Какие вещи стоит стирать наизнанку

Чтобы свитера и другие теплые вещи не покрывались катышками, их стоит выворачивать наизнанку перед тем, как класть в стиральную машину. Такой шаг защищает лицевую сторону ткани, помогает сохранить цвет и обеспечивает более тщательную очистку.

Главред узнал, что об этом рассказал эксперт по одежде компании Chums Пол Грей. Об этом пишет издание Express.

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"Если вывернуть вещь наизнанку, вода с моющим средством сможет напрямую контактировать с участками, где скопилось больше всего загрязнений", - пояснил Грей.

Как появляются катышки

Катышки - это мелкие узелки, которые появляются, когда волокна материала распушиваются и сбиваются в шарики. Основная причина - трение. Вещи соприкасаются друг с другом в барабане стиральной машины, а также во время ношения, когда человек сидит или двигается.

Какую одежду стоит стирать наизнанку

Эксперт перечислил категории одежды, для которых стирка вещей наизнанку дает наибольший эффект:

Вещи, склонные к образованию катышков;

Черная и темная одежда;

Джинсы и другие изделия из денима;

Спортивная одежда и вещи для тренировок;

Деликатные вещи и одежда с декором.

Как убрать шерсть с одежды / Инфографика: Главред

Для особо деликатных изделий Грей советует дополнительно использовать сетчатый мешок для стирки или выбирать щадящий режим.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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