Одно действие перед стиркой спасет теплую одежду от катышков — что нужно сделать

Вы узнаете:
- Почему на одежде появляются катышки
- Какой простой шаг защитит ткань во время стирки
- Какие вещи стоит стирать наизнанку
Чтобы свитера и другие теплые вещи не покрывались катышками, их стоит выворачивать наизнанку перед тем, как класть в стиральную машину. Такой шаг защищает лицевую сторону ткани, помогает сохранить цвет и обеспечивает более тщательную очистку.
Главред узнал, что об этом рассказал эксперт по одежде компании Chums Пол Грей. Об этом пишет издание Express.
"Если вывернуть вещь наизнанку, вода с моющим средством сможет напрямую контактировать с участками, где скопилось больше всего загрязнений", - пояснил Грей.
Как появляются катышки
Катышки - это мелкие узелки, которые появляются, когда волокна материала распушиваются и сбиваются в шарики. Основная причина - трение. Вещи соприкасаются друг с другом в барабане стиральной машины, а также во время ношения, когда человек сидит или двигается.
Какую одежду стоит стирать наизнанку
Эксперт перечислил категории одежды, для которых стирка вещей наизнанку дает наибольший эффект:
- Вещи, склонные к образованию катышков;
- Черная и темная одежда;
- Джинсы и другие изделия из денима;
- Спортивная одежда и вещи для тренировок;
- Деликатные вещи и одежда с декором.
Для особо деликатных изделий Грей советует дополнительно использовать сетчатый мешок для стирки или выбирать щадящий режим.
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Об источнике: Express.co.uk
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