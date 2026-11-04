Ночные морозы и штормовые порывы надвигаются на Украину: когда изменится погода

Синоптик предупредила о неблагоприятных погодных явлениях, к которым украинцам следует быть готовыми.

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Прогноз погоды в Украине на 5 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда ожидаются первые морозы

Насколько порывистым будет ветер 5 ноября

Где в Украине будут осадки в четверг

Погода в Украине завтра, 5 ноября, будет некомфортной из-за ветра с порывами 10-14 метров в секунду, а временами и со штормовыми порывами 15 метров в секунду и больше.

Также, как сообщила синоптик Наталья Диденко, в ближайшую ночь ожидается небольшой мороз. Минимальная температура воздуха будет колебаться в пределах 0-3 градусов, на востоке и юге ожидается +1+4 градуса.

видео дня

В течение дня температура воздуха будет выше нуля, однако невысокой - всего +4+8 градусов.

Погода в Украине 5 ноября / фото: скриншот

"Синоптическую ситуацию в Украине и в дальнейшем будет определять область высокого атмосферного давления, поэтому существенных осадков не предвидится. Лишь в Черниговской и Сумской областях возможен небольшой дождь", - предупредила синоптик.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Киеве 5 ноября

В столице в ночь на 5 ноября температура воздуха будет колебаться около 0, местами до небольших минусов. Осадков не предвидится, однако порывистый ветер сохранится.

Погода в Киеве 5 ноября / фото: скриншот

Какой будет зима в Украине - прогноз

Главред писал, что этой зимой погода в Украине ожидается теплее климатической нормы и с большим количеством осадков. Об этом заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По её словам, зимой в Украине может выпасть на 20–40 % больше осадков. Но при этом рассчитывать на большой снежный покров не стоит из-за преобладания тёплого воздуха с Атлантики.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по предварительным данным, похолодание в Украине продлится примерно до 10 ноября, а с 10–11 ноября температура воздуха начнет расти.

Ранее сообщалось, что до 8 ноября в Украине ожидается преимущественно сухая и прохладная погода. Ночью в отдельных регионах температура будет опускаться ниже нуля, а днем воздух будет прогреваться максимум до +14 градусов.

Накануне стало известно, что после аномально тёплого октября в Украину придут первые ночные заморозки, а 6–7 ноября в ряде областей возможен мокрый снег.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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