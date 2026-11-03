Телевизор на стене больше не вешают: новая конструкция экономит место и упрощает быт

Вместо стационарного крепления всё чаще используют конструкции на колесиках.

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Как закрепить телевизор без сверления стен / Коллаж: Главред, фото: Pexels

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Чем передвижная подставка на колесиках удобнее настенного крепления телевизора

Какие характеристики телевизора нужно учесть перед покупкой мобильной подставки

Как безопасно пользоваться передвижной конструкцией дома

Настенное крепление телевизора постепенно теряет популярность, уступая место мобильным конструкциям на колесиках. Благодаря такой подставке экран можно легко перемещать между комнатами, менять его расположение в зависимости от потребностей и не привязываться к одному месту в доме.

Главред со ссылкой на Livingetc пишет, что передвижные подставки уже используют в офисах, переговорных комнатах и школах. Теперь их всё чаще рассматривают и для обустройства жилья.

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Как устроена передвижная подставка для телевизора

Конструкция состоит из напольного основания, вертикальной колонны и крепления для экрана. Колесики позволяют перемещать телевизор между комнатами, а специальные тормоза фиксируют подставку во время просмотра.

Некоторые модели дополнительно оснащены полками для медиаплееров и других устройств. Также можно найти конструкции с регулировкой высоты, благодаря которой экран легко настроить под положение зрителя.

Почему мобильное крепление становится популярным

Главное преимущество такой подставки - возможность не привязывать телевизор к одной стене. Например, днём его можно использовать в гостиной, а вечером переместить в спальню.

Мобильная конструкция также освобождает стены для другой мебели и декора. При необходимости экран можно отодвинуть, чтобы освободить место для гостей или изменить расположение мебели. При удаленной работе телевизор можно использовать в качестве дополнительного экрана.

В то же время подставка занимает часть пола, а для перемещения между комнатами требуются достаточно широкие проходы. Поэтому в небольших помещениях стоит заранее оценить, не будет ли конструкция мешать передвижению.

На что обратить внимание при выборе

Перед покупкой нужно проверить диагональ и вес телевизора, а также стандарт крепления VESA - расстояние между монтажными отверстиями на задней панели экрана. Стойка должна соответствовать всем трем параметрам.

Важно также выбирать модель с устойчивой основой и колесами, которые можно заблокировать. Для удобства стоит предусмотреть систему фиксации кабелей, чтобы провода не натягивались и не запутывались при перемещении.

Отдельно следует позаботиться о безопасности. Телевизор нужно надежно закрепить, а подставку - фиксировать тормозами во время просмотра. Детям нельзя опираться на конструкцию или тянуть её. Также не стоит резко перемещать телевизор по коврам и неровностям пола: это повышает риск опрокидывания. Устанавливать подставку нужно так, чтобы она не перекрывала двери и проходы.

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Об источнике: Livingetc Livingetc - это авторитетное британское СМИ о современном дизайне интерьеров, основанное в 1998 году и базирующееся в Лондоне. Издание входит в медиагруппу Future plc и специализируется на освещении трендов в сфере жилого дизайна, архитектуры и декора. Платформа объединяет печатный журнал и цифровой ресурс, где публикуются новости рынка интерьера, аналитика, советы дизайнеров и обзоры современных тенденций. Livingetc ориентируется на аудиторию, интересующуюся стильными и функциональными решениями для дома, и активно привлекает экспертов отрасли для создания контента.

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