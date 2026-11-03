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Телевизор на стене больше не вешают: новая конструкция экономит место и упрощает быт

Инна Ковенько
3 ноября 2026, 18:58
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Вместо стационарного крепления всё чаще используют конструкции на колесиках.
Телевизор на стене больше не вешают: новая конструкция экономит место и упрощает быт
Как закрепить телевизор без сверления стен / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Читайте в материале:

  • Чем передвижная подставка на колесиках удобнее настенного крепления телевизора
  • Какие характеристики телевизора нужно учесть перед покупкой мобильной подставки
  • Как безопасно пользоваться передвижной конструкцией дома

Настенное крепление телевизора постепенно теряет популярность, уступая место мобильным конструкциям на колесиках. Благодаря такой подставке экран можно легко перемещать между комнатами, менять его расположение в зависимости от потребностей и не привязываться к одному месту в доме.

Главред со ссылкой на Livingetc пишет, что передвижные подставки уже используют в офисах, переговорных комнатах и школах. Теперь их всё чаще рассматривают и для обустройства жилья.

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Как устроена передвижная подставка для телевизора

Конструкция состоит из напольного основания, вертикальной колонны и крепления для экрана. Колесики позволяют перемещать телевизор между комнатами, а специальные тормоза фиксируют подставку во время просмотра.

Некоторые модели дополнительно оснащены полками для медиаплееров и других устройств. Также можно найти конструкции с регулировкой высоты, благодаря которой экран легко настроить под положение зрителя.

Почему мобильное крепление становится популярным

Главное преимущество такой подставки - возможность не привязывать телевизор к одной стене. Например, днём его можно использовать в гостиной, а вечером переместить в спальню.

Мобильная конструкция также освобождает стены для другой мебели и декора. При необходимости экран можно отодвинуть, чтобы освободить место для гостей или изменить расположение мебели. При удаленной работе телевизор можно использовать в качестве дополнительного экрана.

В то же время подставка занимает часть пола, а для перемещения между комнатами требуются достаточно широкие проходы. Поэтому в небольших помещениях стоит заранее оценить, не будет ли конструкция мешать передвижению.

На что обратить внимание при выборе

Перед покупкой нужно проверить диагональ и вес телевизора, а также стандарт крепления VESA - расстояние между монтажными отверстиями на задней панели экрана. Стойка должна соответствовать всем трем параметрам.

Важно также выбирать модель с устойчивой основой и колесами, которые можно заблокировать. Для удобства стоит предусмотреть систему фиксации кабелей, чтобы провода не натягивались и не запутывались при перемещении.

Отдельно следует позаботиться о безопасности. Телевизор нужно надежно закрепить, а подставку - фиксировать тормозами во время просмотра. Детям нельзя опираться на конструкцию или тянуть её. Также не стоит резко перемещать телевизор по коврам и неровностям пола: это повышает риск опрокидывания. Устанавливать подставку нужно так, чтобы она не перекрывала двери и проходы.

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Об источнике: Livingetc

Livingetc - это авторитетное британское СМИ о современном дизайне интерьеров, основанное в 1998 году и базирующееся в Лондоне. Издание входит в медиагруппу Future plc и специализируется на освещении трендов в сфере жилого дизайна, архитектуры и декора.

Платформа объединяет печатный журнал и цифровой ресурс, где публикуются новости рынка интерьера, аналитика, советы дизайнеров и обзоры современных тенденций. Livingetc ориентируется на аудиторию, интересующуюся стильными и функциональными решениями для дома, и активно привлекает экспертов отрасли для создания контента.

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