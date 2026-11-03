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Корни начнут гнить: какие популярные средства не подходят для орхидей

Марина Иваненко
3 ноября 2026, 16:19
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Подкормка орхидей йогуртом, сахаром и дрожжами набирает популярность. Почему эти средства могут испортить субстрат, повредить корни и погубить растение.
Подкормка орхидей
Подкормка орхидей / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как рекомендуется подкармливать орхидеи
  • Почему домашние удобрения могут повредить корни
  • Какие условия необходимы для здорового роста орхидей

В сети набирают популярность необычные способы ухода за орхидеями. Обычный йогурт, сахар и дрожжи предлагают использовать для укрепления растений и стимулирования цветения. Однако такие эксперименты могут иметь опасные последствия. Главред расскажет подробнее.

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Какие необычные подкормки предлагают для орхидей

В сети появились новые советы для любителей комнатных растений, которые обещают вернуть орхидеям здоровье и стимулировать их пышное цветение. Авторы популярного материала предлагают использовать для подкормки необычные ингредиенты - обычный йогурт, сахар и дрожжи. Такие средства позиционируются как натуральная альтернатива специальным удобрениям.

Как сообщает издание Kertvar, для укрепления орхидеи предлагается смешать 100 мл натурального йогурта с 30 мл водопроводной воды и ежемесячно вносить по три чайные ложки полученного раствора в субстрат.

Кроме того, в материале советуют удалять поврежденные листья и корни, после чего замачивать растение в воде на несколько часов для якобы восстановления обмена веществ. Еще один предложенный способ предусматривает использование натурального удобрения на основе дрожжей и сахара с замачиванием орхидеи в течение 30 минут.

Почему йогурт и сахар могут навредить орхидеям

Несмотря на обещания сторонников народных методов, подобные эксперименты могут нанести растениям больше вреда, чем пользы.

Органические остатки йогурта в закрытом горшке быстро разлагаются, способствуя порче субстрата, появлению плесени и размножению вредителей. Сахарная среда также создает благоприятные условия для развития нежелательных микроорганизмов, в частности бактерий и грибков.

Не менее рискованным может быть и длительное замачивание корней. Если вместо привычного кратковременного увлажнения оставить растение в воде на несколько часов, корневая система может пострадать из-за нарушения газообмена. Это повышает риск повреждения и отмирания корней.

Видео о том, как правильно ухаживать за орхидеями, можно посмотреть здесь:

Как правильно ухаживать за орхидеями

Опытные цветоводы напоминают, что для нормального развития орхидеям нужны соответствующие условия содержания. Прежде всего стоит позаботиться о специальном субстрате на основе сосновой коры, который обеспечивает доступ воздуха к корням.

Не менее важно использовать прозрачные горшки с дренажными отверстиями, чтобы контролировать состояние корневой системы и избегать застоя воды. Орхидеям также требуется достаточное количество рассеянного света и правильно организованный полив.

3 способа размножения орхидей дома
3 способа размножения орхидей дома / Главред - инфографика

Для подкормки лучше выбирать специализированные минеральные удобрения, предназначенные именно для орхидей. Их нужно использовать в соответствии с рекомендациями производителя, не экспериментируя с продуктами, которые не предназначены для ухода за комнатными растениями.

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Об источнике: Kertvár.hu

Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.

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