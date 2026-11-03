Россия сбросила авиабомбу на больницу в Харькове: пострадали 73 человека

По предварительным данным, оккупанты применили ФАБ-250 с модулем УМПК.

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Удар КАБом по больнице в Харькове / Коллаж: Главред, фото: t.me/pgo_gov_ua

Кратко:

Россияне ударили по больнице в Немышлянском районе Харькова

Авиабомба попала в переход между корпусами больницы

Пострадали 73 человека, среди них - пациенты и медики

За сутки на Харьковщине погибли два человека, еще 114 - ранены

Российская армия в ночь на 3 ноября нанесла авиационный удар по больнице в Немышлянском районе Харькова, в результате чего пострадали 73 человека. Среди пострадавших - пациенты медучреждения, медицинские работники и жители соседних домов. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Удар произошел примерно в 03:20. Боеприпас попал в переход между корпусами больницы. В результате взрыва повреждены фасад и отделения, выбиты окна. Пострадало и другое медицинское учреждение, а также лаборатория и окна в десяти многоквартирных домах.

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На месте правоохранители собрали обломки боеприпаса. По предварительным данным, оккупанты использовали авиабомбу ФАБ-250, оснащенную модулем планирования и коррекции УМПК-5Р.

ФАБ-3000 / Инфографика: Главред

Харьковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании по статье о военном преступлении (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Двое погибших и более сотни раненых

Удар по больнице стал частью массированных обстрелов региона. В течение минувших суток под огнем оказались Харьков и еще 15 населенных пунктов области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, всего на Харьковщине погибли два человека, еще 114 получили ранения, среди них двое детей. В суточной сводке ОВА число пострадавших в самом Харькове составило 64 человека.

Одним из самых пострадавших городов стал Изюм. Там погиб 44-летний мужчина, еще 34 человека пострадали. Ранения получили девочки 10 и 14 лет, а у 11-летнего мальчика зафиксирована острая реакция на стресс.

В Черкасской Лозовой Малоданиловской громады погиб 51-летний мужчина. В Чугуеве ранены пять человек, в Приморском Печенежской громады у восьми жителей зафиксирована острая реакция на стресс, а на трассе Золочев – Дергачи травмирован 71-летний мужчина.

Ракеты, КАБы и десятки дронов

Для ударов по области российские войска применили разные виды вооружения. По данным ОВА, за сутки по Харьковщине выпустили 4 ракеты, 6 управляемых авиабомб, 2 реактивные системы залпового огня, 5 ударных дронов типа "Герань-2", 11 FPV-дронов и еще 47 БпЛА, тип которых устанавливается.

В Харькове, кроме медучреждения, повреждены четыре многоэтажки, 13 автомобилей, трамвай и хозяйственная постройка. Наибольшие разрушения получил Изюм. Там повреждены шесть многоквартирных и 20 частных домов, учебное заведение, 25 автомобилей, магазин и почтовое отделение.

В Чугуеве пострадали два многоквартирных дома, два магазина, 22 автомобиля и два гаража, в Приморском - восемь частных домов. Также повреждены гражданское предприятие в Новопокровке и три складских помещения в Барвенково. Пострадали частные дома и техника в Золочеве, Дергачах, Черкасской Лозовой, Элитном и Новой Александровке.

Ракетный удар по Украине 3 ноября 2026

Как писал Главред, в ночь на вторник, 3 ноября, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по украинской энергетике. Оккупанты применили не менее 18 баллистических и гиперзвуковых ракет, а также реактивыне дроны "Герань-5". Под ударами были десятки украинских городов. Целями стали тепловые электростанции.

На рассвете 3 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Днепру. Сначала сообщалось о пяти пострадавших. Позже стало известно, что до 15 выросло количество раненых из-за атаки россиян на Днепр. Трое мужчин – в тяжелом состоянии.

Поисково-спасательная операция осложняется постоянной угрозой повторных ударов.

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О персоне: Олег Синегубов Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

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