Расторгуев участвовал в пытках, Кудрявцева бралась за автомат: кто из звезд РФ ненавидит Украину больше всех

Эти, с позволения сказать, люди, ненавидят Украину просто за то, что та существует. Настолько, что готовы издеваться.

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Кто больше всего ненавидит Украину / Коллаж Главред, фото Instagram/nvrastnik, leratv, oleggazmanov

Кратко:

Кто из звезд-путинистов ненавидит Украину больше всего

Какие циничные и жесткое вещи они творили

После начала полномасштабного вторжения террористической России в Украину российские знаменитости заняли разные позиции. Одни выступили против войны, другие предпочли молчать, а третьи публично поддержали действия Кремля, участвовали в пропагандистских концертах, оправдывали продолжение боевых действий, а также лично участвовали в пытках против украинцев.

Среди наиболее заметных сторонников российской агрессии - лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев, телеведущая Лера Кудрявцева, певица Виктория Цыганова, актриса Яна Поплавская, актер Иван Охлобыстин и певец Олег Газманов. Их заявления и поступки регулярно становились поводом для критики со стороны украинских СМИ и пользователей соцсетей.

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Кто из российских звезд поддерживает войну против Украины, какие заявления они делали после 24 февраля 2022 года и чем запомнились их публичные выступления?

Николай Расторгуев: концерты в поддержку войны и пытки

Лидер любимой группы террориста Путина "Любэ" Николай Расторгуев на протяжении многих лет поддерживает главаря Кремля. После начала полномасштабного вторжения музыкант продолжил выступать на мероприятиях, связанных с российской военной пропагандой.

В марте 2022 года Расторгуев участвовал в митинге-концерте, приуроченном к годовщине аннексии Крыма. Осенью того же года он выступал на мероприятиях в поддержку действий России и присоединения оккупированных украинских территорий. В 2024 году музыкант также появился на провоенном концерте "Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!".

Николай Расторгуев участвовал в пытках / lubeh.matvey.ru

Расторгуев поддержал аннексию Крыма еще в 2014 году и подписал обращение в поддержку соответствующих действий российских властей. За свою публичную позицию он оказался под украинскими санкциями.

Согласно свидетельству украинского военного Алексея Анули, который прошел через российский плен, Николай Расторгуев лично приезжал в места содержания пленных и участвовал в издевательствах над ними.

По словам очевидца, артист вел себя крайне агрессивно: он не только выкрикивал оскорбления в адрес украинцев и их семей, но и лично бил пленных. Расторгуев обвинял их в "преступлениях на Донбассе", повторяя самые жесткие тезисы пропаганды.

Лера Кудрявцева: заявила о готовности отправиться на фронт

Телеведущая Лера Кудрявцева после начала полномасштабной войны не стала поддерживать антивоенную позицию. В августе 2022 года она публично назвала себя патриотом террористической России и заявила, что будет защищать свою страну информационно.

Кудрявцева также говорила о готовности отправиться на фронт, если этого потребует ситуация. В интервью пропагандистской желтой газете "Комсомольской правде" осенью 2022 года она объясняла, что в случае необходимости могла бы участвовать в помощи на передовой, например в качестве медсестры.

Лера Кудрявцева собиралась идти на фронт / Коллаж Главред, фото Instagram/ leratv

После этих заявлений Кудрявцева столкнулась с критикой со стороны украинских пользователей. Особое возмущение вызвало то, что ведущая говорила о любви к Украине и украинских друзьях, одновременно поддерживая действия российской стороны.

В феврале 2023 года Кудрявцева также участвовала в сборе помощи для российского добровольческого отряда оккупантов и террористов "Шторм": сообщалось о передаче беспилотников и ретрансляторов. Эти действия стали еще одним поводом для критики ее позиции в отношении войны.

Виктория Цыганова: песня "Вагнер" и поддержка российских военных

Певица Виктория Цыганова после начала полномасштабного вторжения заняла откровенно провоенную позицию. Она поддерживала действия российских властей и участвовала в мероприятиях, посвященных нападению на Украину.

Одним из наиболее заметных эпизодов стал выход в октябре 2022 года клипа на песню "Вагнер". Композиция посвящена одноименной российской частной военной компании, а в видеоряде использованы материалы, связанные с деятельностью ее бойцов.

Цыганова в кокошнике ненавидит Украину / Фото Instagram/vika.tsyganova63

Песня получила известность в провоенной среде и стала частью информационной кампании в поддержку российских вооруженных формирований. В основу композиции легли стихи мужа певицы Вадима Цыганова.

Виктория Цыганова также выступала на мероприятиях в поддержку российской агрессии. В 2025 году она выпустила песню "Труба", посвященную российской военной операции, в ходе которой военнослужащие использовали трубопровод для выхода в тыл украинских сил.

Таким образом, позиция Цыгановой выражалась не только в публичных заявлениях, но и в музыкальных проектах, связанных с российской военной пропагандой.

Яна Поплавская: гордится сыном, который отправился убивать украинцев

Актриса одной роли в детском кино "Красная Шапочка" Яна Поплавская, после начала полномасштабного вторжения стала одной из публичных сторонниц российской военной политики.

Особое внимание привлекли ее заявления о старшем сыне Климе. В 2022 году он отправился убивать граждан Украины, а позднее работал над документальным проектом в качестве военного корреспондента.

Престарелая "красная шапочка" Поплавская ненавидит Украину / Фото Instagram/the_yana_poplavskaya

В интервью Поплавская объясняла, что сын принял решение самостоятельно и что она гордится убийцей. Она также рассказывала, что Клим прошел подготовку и обучение тактической медицине.

"Да, вместо автомата у него в руках камера, но он идет плечом к плечу с бойцами", - говорила актриса.

Поплавская не скрывала поддержки российских военных и сообщала, что помогает им, передавая гуманитарную помощь и посещая передовую. Позднее она рассказывала, что после возвращения из зоны боевых действий сын сильно изменился.

Иван Охлобыстин: призывал к победе террористической России и поддерживал войну

Актер Иван Охлобыстин после начала полномасштабного вторжения неоднократно выступал в поддержку российской оккупационной политики. В марте 2022 года он принял участие в провоенном концерте и публично заявлял, что происходящее завершится победой России.

Охлобыстин также поддерживал идею противостояния России с Западом и утверждал, что российская армия отстаивает интересы страны. В своих выступлениях он призывал к консолидации российского общества вокруг военных действий.

Охлобыстин - "гойда" собственной персоной / Facebook.com

В ноябре 2023 года актер резко отреагировал на сообщения о поступающих ему угрозах и заявил, что не боится погибнуть за свою страну. В публикации он написал, что в его системе ценностей "жертвенная смерть за Родину" является путем в рай.

Охлобыстин неоднократно выступал на провоенных мероприятиях и поддерживал действия российских властей. Его публичная риторика стала одним из примеров того, как российские знаменитости использовали собственную популярность для продвижения военной повестки.

Олег Газманов: назвал уехавших из России звезд врагами

Певец Олег Газманов также последовательно поддерживает российскую власть и ее политику в отношении Украины. После начала полномасштабного вторжения он выступал на провоенных мероприятиях и критиковал артистов, которые покинули Россию или публично выступили против войны.

В августе 2024 года Газманов заявил, что считает уехавших из страны знаменитостей врагами, если они критикуют Россию из-за рубежа. По его словам, такие люди не должны распространять негативные высказывания о своей стране.

Путинист Олег Газманов также ненавидит Украину / https://www.instagram.com/oleggazmanov/

Хотя это заявление было направлено прежде всего против российских артистов, выступивших против Кремля, оно отражает общую позицию певца: поддержку властей и неприятие публичной критики военной политики России.

Газманов регулярно участвует в патриотических концертах и мероприятиях, связанных с российской государственной повесткой. Его имя также фигурирует в публикациях о российских знаменитостях, поддержавших вторжение в Украину.

Кто из российских звезд выступил против войны

На фоне публичной поддержки вторжения со стороны одних знаменитостей другие российские артисты выступили против боевых действий. В первые дни после 24 февраля 2022 года антивоенные заявления сделали Иван Ургант, Валерий Меладзе, Максим Галкин, Юрий Шевчук, Чулпан Хаматова и другие известные люди.

Некоторые из них впоследствии уехали из России, другие продолжили жить в стране, но столкнулись с критикой и ограничениями из-за своей позиции.

В сентябре 2022 года Алла Пугачева публично выступила в поддержку мужа Максима Галкина, которого российские власти признали иностранным агентом. Она призвала прекратить гибель российских военных ради целей, которые назвала иллюзорными, и заявила, что война превратила Россию в государство-изгоя.

Истории этих артистов показывают, насколько сильно российский шоу-бизнес разделился после начала полномасштабного вторжения. Одни знаменитости используют популярность для поддержки военной кампании, другие открыто выступают против нее, а часть предпочитает не высказываться публично.

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О группе: Любэ Группа Любэ - советская и российская рок-группа, созданная в 1989 году. Лидером и солистом является Николай Расторгуев, известный как один из любимых артистов Владимира Путина, Народный артист России (2002), член партии "Единая Россия" с 2006 года, депутат Госдумы Федерального собрания РФ V созыва. 11 марта 2014 года Расторгуев подписал обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента В. В. Путина в Украине и в Крыму. В начале полномасштабного вторжения России в Украину Николай Расторгуев выложил сторис в Instagram, где на картинке нарисованы руки, держащие цветок с хештегом #Давайзамир. Это изображение используют для постов в поддержку вторжения России и оправдания её действий. 26 февраля лидер "Любэ" опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение с посылом "Русские войн не начинают, русские их заканчивают". Расторгуев лично участвовал в пытках украинцев.

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