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Много погибших и раненых: РФ сбросила 10 авиабомб на укрытие с людьми, что известно

Юрий Берендий
2 ноября 2026, 19:12
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Авиаудар по Камышувахе унес жизни 18 человек. Российские войска сбросили десять бомб на укрытие, где находились мирные жители. Спасатели ведут поиски людей.
Много погибших и раненых: РФ сбросила 10 авиабомб на укрытие с людьми, что известно
Зеленский отреагировал на удар РФ по Камышувахе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые факты:

  • Россия сбросила девять авиабомб на укрытия в Камышувахе
  • Погибли 18 человек, ещё пятеро получили ранения

Российские оккупационные войска сбросили десять авиабомб на укрытие с людьми в поселке Камышуваха Запорожской области. В результате удара погибли 18 человек, еще пятеро получили ранения. На месте продолжается спасательная операция и поиск пострадавших. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Российские войска атаковали школу, которую использовали для гуманитарных нужд. После первого удара по зданию оккупанты нанесли повторный удар по укрытию, где находились люди.

видео дня

"Чрезвычайно страшный российский удар по поселку Камышуваха в Запорожской области. С утра уже было несколько авиаударов по поселку - по школе, которая использовалась для гуманитарных нужд: там раздавали людям гуманитарную помощь. После первого удара авиабомбами последовал повторный удар ещё девятью бомбами, и именно по укрытию, где находились люди. На данный момент, к сожалению, известно о восемнадцати погибших. Мои соболезнования родным и близким. Пять человек ранены", - сообщил Зеленский.

К ликвидации последствий атаки привлечены военные, спасатели и силы специальных служб. Работу затрудняет необходимость продолжать поиск людей.

Президент подчеркнул, что российская армия не могла не знать о назначении школы и регулярной выдаче помощи местным жителям.

"Россияне не могли не знать, что каждую неделю местные жители, оставшиеся в Камышувахе, получали гуманитарную помощь именно там. И это очередное доказательство того, что Россия не хочет ни деэскалации, ни реальной справедливости", - заявил Зеленский.

Глава государства также связал атаку с перспективами мирного урегулирования. По его словам, после гуманитарной операции в Олешках появилась возможность для шагов, которые могли бы свидетельствовать о приближении мира.

"Такими убийствами Россия посылает совершенно противоположный сигнал - Россия рассчитывает на дальнейшие убийства. Нужен ответ на это, ответ от мира. Сильный и жесткий. Ответ России. И поддержка для Украины. Надо защищать жизнь. Спасибо всем, кто помогает!" - подчеркнул Зеленский.

По состоянию на 19:22, по сообщению секретаря городского совета Харченко, после российского удара по Камышувахе Запорожской области 27 человек числятся пропавшими без вести.

Много погибших и раненых: РФ сбросила 10 авиабомб на укрытие с людьми, что известно
КАБ / Инфографика: Главред

Россия готовит новый удар по Украине - что известно

Россия может нанести массированный комбинированный ракетный удар по Украине в течение следующих двух суток. По оценке мониторингового канала, суммарный залп российской стратегической авиации может превысить 70 крылатых ракет Х-101. Об этом сообщает мониторинговый канал єРадар.

Россия уже передислоцировала часть стратегической авиации на аэродром "Оленья". В течение дня ожидается прибытие дополнительных самолетов.

В частности, три бомбардировщика Ту-95МС перебросили с Дальнего Востока. Еще как минимум три самолета могут быть переброшены в течение дня.

Всего для атаки противник может задействовать пять Ту-160 и до шести Ту-95МС.

Среди вероятных целей российских войск называют объекты энергетической, железнодорожной и гражданской инфраструктуры западных регионов Украины.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало подробные сведения о характеристиках и элементной базе нового российского беспилотника "Гербера-2". По данным разведки, удлиненная модификация имеет размах крыльев 3 метра и длину фюзеляжа 2,6 метра, а топливный бак объемом 63 литра позволяет аппарату преодолевать расстояние до 1 200 км и нести боевую часть массой до 25 кг.

Воздушные силы ВСУ сообщили об отражении ещё одной массированной воздушной атаки в ночь на 1 ноября, в ходе которой противник запустил по территории Украины 433 беспилотника, в том числе 64 реактивных БПЛА. Силам противовоздушной обороны и средствам РЭБ удалось обезвредить или подавить 371 БПЛА.

Ранее Командование Воздушных сил сообщило подробности предыдущего ночного удара, в ходе которого был обнаружен и зафиксирован запуск 134 ударных дронов, среди которых 72 были реактивными.

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О ресурсе: єРадар

"єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дронных атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БПЛА;
  • оперативных сводках во время массовых атак.

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