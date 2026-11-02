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Более 12 часов без света: в Украине будут более строгие графики отключений

Мария Николишин
2 ноября 2026, 20:23
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Ограничения связаны с последствиями массированных российских атак на энергетику.
Более 12 часов без света: в Украине будут более строгие графики отключений
На сколько часов будут отключать свет в Украине 3 ноября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Графики отключений будут действовать с 00:00 до 23:59
  • Объем ограничений составит от 0,5 до 4 очередей
  • Для промышленности введут графики ограничения мощности

Во вторник, 3 ноября, в части областей Украины будут действовать графики отключения света. Ограничения для всех категорий потребителей составят от 0,5 до 4 очередей. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Известно, что почасовые отключения для всех категорий потребителей будут длиться весь день - с 00:00 до 23:59. Объем ограничений составит от 0,5 до 4 очередей.

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Для промышленных предприятий в этот же период будут действовать графики ограничения мощности.

В "Укрэнерго" добавили, что причиной введения ограничений являются последствия массированных российских атак на энергообъекты.

"Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Более 12 часов без света: в Украине будут более строгие графики отключений
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

В каких городах возможны масштабные отключения света зимой

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что масштабные отключения электроэнергии этой зимой возможны в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Харькове, однако сценария с многонедельными отключениями для большей части страны нет.

По его словам, ключевым условием стабильного прохождения отопительного сезона остается погода.

"Я умеренный оптимист. Если у нас не будет месяца морозов с температурой около минус 10 градусов и ниже, то, по моему прогнозу, мы достаточно спокойно переживем зиму", - подчеркнул он.

Более 12 часов без света: в Украине будут более строгие графики отключений
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключения света - последние новости

Как сообщал Главред, Киев этой зимой может оказаться в более сложном положении, чем в прошлом году. Из-за ударов страны-агрессора России три столичные ТЭЦ прекратили производство электроэнергии, а энергоинфраструктура города имеет значительно больше повреждений, чем перед предыдущим отопительным сезоном.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил, что из-за российского удара по распределительным подстанциям на территории одной из столичных ТЭЦ жители остаются без электричества по 16–18 часов в сутки. Восстановительные работы продлятся примерно до середины недели.

Кроме того, в Киеве отказались от привычного деления потребителей на очереди и подочереди при составлении графиков стабилизационных отключений электроэнергии. Теперь график формируется отдельно для каждого дома с учетом особенностей подключения к электросети.

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О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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