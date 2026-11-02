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В Киевской области якобы удерживают 40 человек в подвале - что известно

Мария Николишин
2 ноября 2026, 17:04обновлено 2 ноября, 17:35
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Распространяется информация о возможном удержании 40 человек в подвале здания. Официального подтверждения пока нет.
В Киевской области якобы удерживают 40 человек в подвале - что известно
Что на самом деле происходит в Петропавловской Борщаговке / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • В Петропавловской Борщаговке якобы удерживают 40 человек в подвале
  • Медиков якобы не пустили в помещение
  • Источники в правоохранительных органах назвали это фейком

В Петропавловской Борщаговке Киевской области вооруженные мужчины якобы удерживают около 40 человек в подвальном помещении. На место прибыла бригада скорой помощи, однако медиков не пустили внутрь здания. Такую информацию распространяют местные Telegram-каналы.

Согласно сообщениям, в подвале одного из зданий могут находиться примерно 40 человек. Авторы сообщений утверждают, что доступ к помещению контролируют вооруженные мужчины.

видео дня

Также сообщается, что на место происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Однако лица, которых называют "владельцами" здания, якобы отказались впустить медицинских работников.

Отдельно распространяется информация о четырёх людях, которые могут находиться в критическом состоянии. На видео с места происшествия также видно мужчину с разбитой головой, который перелезает через забор.

Кроме того, из сообщений известно, что люди пытаются выбить ворота, ведь доступ внутрь заблокирован. Отмечается, что в ответ с территории здания в сторону толпы начали распылять пену, пытаясь остановить людей.

В то же время источники ТСН.ua в правоохранительных органах опровергают информацию о заложниках. По их данным, в здании якобы находится один человек - вероятно, мужчина в СЗЧ.

В Киевской области якобы удерживают 40 человек в подвале - что известно

Видео о ситуации в Петропавловской Борщаговке можно посмотреть по ссылке.

В пресс-службе Национальной гвардии Украины в комментарии Укринформу заявили, что на месте происшествия возле частного дома, где предварительно находились военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины, работают представители НГУ и Национальной полиции. Информации о погибших или пострадавших пока нет.

Что говорят в полиции по поводу событий в селе Петропавловская Борщаговка на Киевщине

В полиции Киевской области заявили, что в полицию поступил вызов от работников частной скорой помощи о препятствовании им в доступе к гражданину.

Прибывшие на место полицейские установили, что событие происходит вблизи частного дома, где находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Также вблизи места происшествия собрались местные жители.

"Информация о якобы незаконном содержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности. На месте происшествия работает руководство Главного управления Национальной полиции в Киевской области и командование Национальной гвардии Украины. Обстоятельства выясняются. Призываем граждан пользоваться только официальными источниками информации и не распространять непроверенные сообщения", – говорится в сообщении.

Киевская область - последние новости

Как сообщал Главред, 25 сентября страна-агрессор Россия нанесла удар беспилотником по лицею №2 в поселке Иванков Вышгородского района Киевской области. В здании вспыхнул масштабный пожар, но обошлось без жертв и пострадавших.

29 августа в результате вражеской атаки на Киевскую область погиб глава Дмитровской общины Тарас Дидич, возглавлявший её более трёх десятилетий. Он погиб, прибыв одним из первых на место обстрела, чтобы помочь пострадавшим.

11 августа в Борщаговской общине Киевской области зафиксировали массовую гибель рыбы в трёх водоёмах. Одной из вероятных версий является утечка сточных вод во время ремонтных работ на одном из объектов в Киеве. Загрязнённые стоки могли попасть в водоёмы Киевской области через сеть ливневой канализации.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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