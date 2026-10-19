Удар РФ по Киевщине: есть погибшая и раненые, людей ищут под завалами

В результате ночной атаки на Киевскую область в Ирпене пострадали шесть человек, в том числе трое детей; ещё трое человек пропали без вести.

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Россия нанесла удар по Киевской области / Фото: ОВА

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В Ирпене пострадали шесть человек, среди них трое детей

Трое человек пропали без вести, продолжаются поисковые работы

В Киевской области повреждены дома, автомобили, предприятие и объекты инфраструктуры

В ночь на 19 октября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киевской области баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными беспилотниками.

В Ирпене Бучанского района пострадали шесть человек, в том числе трое детей, ещё трое человек пропали без вести. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

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"К сожалению, есть пострадавшие. В Ирпене Бучанского района ранены шесть человек, среди них - трое детей. Еще трое человек пропали без вести. В настоящее время продолжаются поиски", - заявили в КОВА.

По словам первого заместителя мэра Ирпеня Александра Пащинского, в результате прямого попадания в жилой район Ирпеня погибла женщина.

По словам Ткаченко, в Бучанском районе повреждены 11 частных домов, шесть автомобилей, производственное и складское помещение, а также учебное заведение. В многоквартирных жилых домах выбиты окна.

В Ирпене возникли пожары в частном секторе, город окутал дым. Исполняющая обязанности городского головы Анжела Макеева призвала жителей закрыть окна и по возможности ограничить пребывание на улице.

"Ирпень окутан дымом, поэтому призываем жителей закрыть окна и по возможности ограничить пребывание на улице", - отметила Макеева.

Удар РФ по Ирпенской общине / Фото: t.me/makeevaangela

Бывший мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что российские войска атаковали одно из крупнейших предприятий города. По его словам, объект получил серьезные повреждения.

Атака РФ на Ирпень / Фото: t.me/markushyn

В Вышгородском районе в результате атаки повреждены частный дом, пять автомобилей и объект инфраструктуры.

Все соответствующие службы работают на местах, чтобы помочь пострадавшим и ликвидировать последствия российского удара.

"За каждым таким ударом - человеческие судьбы, страх за родных и разрушенные дома. Самое важное сейчас - помочь пострадавшим", - подчеркнул глава Киевской ОГА.

Может ли РФ устраивать ежедневные массированные атаки

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" говорил, что Россия может перенести тактику регулярных атак реактивными беспилотниками на другие украинские города, однако одновременно поддерживать высокий темп массированных ударов по нескольким направлениям ей будет сложно.

По наблюдениям военного, масштабные комбинированные атаки происходят примерно один-два раза в неделю. Это может свидетельствовать о необходимости накапливать средства поражения между крупными обстрелами.

"По обломкам беспилотников можно увидеть, что дата производства - прошлый или текущий месяц. Это свидетельствует о том, что значительного запаса нет, производство работает на пределе возможностей: изготовили - собрали - нанесли удар", - подчеркнул он.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Главред писал, что вечером 18 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Однако, по данным журналиста "Радио Свобода" Алекса Рауфоглу, Украина вновь не получила раннего предупреждения от партнеров о запуске баллистических ракет.

Напомним, что российские баллистические удары по Киеву в ночь на 19 октября унесли жизнь 21-летней девушки, ещё трое человек получили ранения. Под удар попали медицинский центр, учебные заведения, жилой многоэтажный дом и наземная станция метро на левом берегу.

Ранее также стало известно, что российские войска 19 октября нанесли удар по Днепру. Повреждены частные жилые дома, а 84-летняя женщина получила ранения.

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О персоне: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наблюдательного совета "Укрпочты", бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

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