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Удар РФ по Днепру: пострадала 84-летняя женщина, под завалами могут оставаться люди

Дарья Пшеничник
19 октября 2026, 07:41
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Масштабы разрушений и количество людей, остающихся в поврежденных домах, пока уточняются.
Удар РФ по Днепру: пострадала 84-летняя женщина, под завалами могут оставаться люди
19 октября россияне нанесли удар по Днепру / Коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОГА / УНИАН

Кратко:

видео дня
  • 19 октября Россия нанесла удар по Днепру, ранена 84-летняя женщина
  • Повреждены частные дома, в них могут находиться люди
  • Над Днепропетровской областью ночью сбили 21 вражеский дрон

Российские войска 19 октября нанесли удар по Днепру. Повреждены частные жилые дома, а 84-летняя женщина получила ранение, сообщает начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Наибольшую обеспокоенность сейчас вызывает судьба жителей частного сектора, который оказался под ударом.

"По предварительной информации, в них (домах - ред.) могут быть заблокированы люди", - отметил Ганжа.

На месте удара работают все необходимые экстренные службы. Данные о масштабах разрушений и о том, сколько людей может оставаться в поврежденных домах, в настоящее время уточняются.

Впоследствии глава ОГА сообщил о результатах работы противовоздушной обороны. По его данным, в течение ночи над Днепропетровской областью украинские силы ПВО сбили 21 вражеский беспилотник.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Может ли РФ устраивать ежедневные массированные атаки

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" говорил, что Россия может перенести тактику регулярных атак реактивными беспилотниками на другие украинские города, однако одновременно поддерживать высокий темп массированных ударов по нескольким направлениям ей будет сложно.

По наблюдениям военного, масштабные комбинированные атаки происходят примерно один-два раза в неделю. Это может свидетельствовать о необходимости накапливать средства поражения в перерывах между крупными обстрелами.

"По обломкам беспилотников можно увидеть, что дата производства - прошлый или текущий месяц. Это свидетельствует о том, что значительного запаса нет, производство работает на пределе возможностей: изготовили - собрали - нанесли удар", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские баллистические удары по Киеву в ночь на 19 октября унесли жизнь 21-летней девушки, ещё трое человек получили ранения. Под удар попали медицинский центр, учебные заведения, жилой многоэтажный дом и наземная станция метро на левом берегу.

В ночь на 18 октября страна-агрессор Россия нанесла два удара по Запорожью. В результате атаки были повреждены два многоквартирных дома, 18 автомобилей и здание учебного заведения. К сожалению, российский удар унес жизнь 27-летней женщины.

Силы украинской ПВО в течение 17 октября сбили или нейтрализовали 140 из 157 российских ударных дронов. С 7:30 до 19:30 Россия атаковала Украину 157 ударными БПЛА, в том числе 25 реактивными, "Герберами" и дронами других типов.

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Об перосне: Александр Ганжа

Александр Ганжа - украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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