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РФ модифицировала ударные дроны "Гербера-2": раскрыта главная опасность

Алексей Тесля
18 октября 2026, 18:29
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"Гербера-2" представляет собой увеличенную версию многоцелевого российского беспилотника "Гербера".
РФ модифицировала ударные дроны 'Гербера-2': раскрыта главная опасность
РФ модифицирует ударные дроны / Коллаж: Главред, фото: ВСУ, УНИАН

Важное:

  • "Герберу-2" оснастили осколочно-фугасно-зажигательной боевой частью
  • "Гербера-2" может нести боевую часть массой от 4 до 10 кг

Российский беспилотник "Гербера-2" оснастили осколочно-фугасно-зажигательной боевой частью весом 10 кг и дополнительной ёмкостью с зажигательной смесью.

Как пишет "Милитарный", мягкий пластиковый резервуар размещён за основной боевой частью. По оценке издания, такая конструкция может использоваться для усиления пожаров в местах поражения, в том числе на объектах инфраструктуры и складских территориях.

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"Гербера-2" представляет собой увеличенную версию многоцелевого российского беспилотника "Гербера". Впервые её заметили над Украиной в начале августа 2026 года.

Новая модификация получила двигатель с рабочим объёмом около 275 см³, созданный на основе половины двигателя ударного БПЛА Shahed-136 ("Герань-2"). По предварительным данным, выпуск таких силовых установок наладили на Ижевском мотоциклетном заводе.

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/ t.me/war_home

Изменения коснулись и топливной системы: объём бака увеличили с 10 до 63 литров. Ранее для расширения дальности полёта базовой версии применялись дополнительные мягкие топливные ёмкости. В зависимости от задачи "Гербера-2" может нести боевую часть массой от 4 до 10 кг, тогда как у стандартной "Герберы" этот показатель обычно не превышал 5 кг.

В зависимости от комплектации беспилотники семейства могут оснащаться оптическими камерами, средствами защиты спутниковой навигации и mesh-модемами для передачи видео и команд управления. При этом полный перечень оборудования новой модификации пока не раскрыт. Известно лишь о сообщениях об использовании 12-канальной помехоустойчивой навигационной антенны "Комета".

Кроме Украины, беспилотник "Гербера-2" обнаруживали и в Польше - на побережье Балтийского моря неподалёку от Русинова. Внутри найденного аппарата находилась осколочно-фугасная боевая часть массой около 4 кг, оснащённая взрывателем.

РФ применяет новую ракету-дрон: в ВСУ рассказали об угрозе

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" предупредил об опасности российских аппаратов "Герань-4" и "Герань-5" для мирного населения. По его оценке, особую угрозу представляет "Герань-5", способная преодолевать до 1000 км и нести боевую часть массой около 90 кг.

Основным типом вооружения этого беспилотника является осколочно-фугасная боевая часть. Её применение может приводить к серьёзным разрушениям зданий и создавать угрозу жизни гражданских лиц.

Удары по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив 48 крылатых ракет.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ подняла Ту-95 и накрыла Украину тремя волнами ракет: под ударом Киев, Днепр, Кременчуг.

Ранее сообщалось о том, что Киев был атакован баллистикой. В Дарницком районе столицы погибли два человека, когда обломки упали на территорию гаражного кооператива, а всего последствия зафиксированы в четырех районах города.

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Об источнике: Милитарный

Милитарный (Militarnyi) - украинское онлайн-медиа военной тематики, существующее с 2009 года. Основной контент - новости о силовых структурах, боевых действиях и военной промышленности Украины и мира, пишет Википедия.

Команда медиа создала общественную организацию "Украинский милитарный центр" в 2017 году.

31 марта 2025 года портал "Милитарный" запустил новую версию сайта - Militarnyi.com. Портал получил новый лаконичный и более современный дизайн, в значительной степени ориентированный на мобильные устройства.

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