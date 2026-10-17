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Ограничения Starshield ударили по ВСУ: "Флеш" рассказал о переговорах с США

Мария Николишин
17 октября 2026, 22:13
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Пока решение не принято, Украина рассматривает более дорогой авиационный пакет и ищет альтернативы Starlink.
Ограничения Starshield ударили по ВСУ: 'Флеш' рассказал о переговорах с США
Какое решение по поводу Starshield сейчас ищет Киев / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Главное из заявления "Флеша":

  • Starshield обрывает связь на скорости свыше 160 км/ч
  • Ограничение ударило по дронам-перехватчикам ВСУ
  • Киев ведет переговоры с Пентагоном, правительством США и SpaceX

Украина ведет переговоры с SpaceX и Пентагоном об отмене ограничения скорости работы военной системы спутниковой связи Starshield. Об этом сообщил советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флеш) Бескрестнов в интервью Associated Press.

По его словам, у Украины пока нет объяснения, почему ограничение скорости работы Starshield было введено именно в тот момент, когда отношения Киева с Вашингтоном становятся все более напряженными.

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Он рассказал, что ограничение было введено без предупреждения утром 15 октября. Передача интернет-данных прерывается, когда скорость движения терминала связи превышает 160 км/ч, что характерно для украинских дронов, оснащенных Starshield.

"Флеш" добавил, что это ограничение вынудило беспилотники летать медленнее, чем обычно, что упростило россиянам их обнаружение или уклонение от них.

"Теперь мы понимаем, что это не только техническая проблема и не только коммерческая проблема, но и политическая. Как будет развиваться ситуация, кто примет это решение, кто влияет на эти решения, мы можем только догадываться", - отметил Бескрестнов.

Он также рассказал, что Украина полагается на систему Starshield, в которой ранее не было ограничения скорости, для управления дронами-перехватчиками. С их помощью удавалось перехватывать даже реактивные дроны россиян.

"Наши ребята в Вооруженных Силах демонстрируют, что это решение работает эффективно. И тут происходит неожиданность: в один момент это решение перестает защищать нашу страну", - подчеркнул советник президента.

По словам "Флеша", ограничение скорости также сказывается на украинских вертолетах, преследующих российские "Шахеды".

Ограничения Starshield ударили по ВСУ: 'Флеш' рассказал о переговорах с США
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Почему Starshield важен для Украины

В беседе с журналистами Бескрестнов подчеркнул, что Starshield является основой операций Украины с использованием дронов.

Он охарактеризовал эту систему как пакет услуг, которым управляют Пентагон и правительство США и который предлагается странам-партнерам для военного использования.

"Флеш" сообщил, что у Starshield есть отдельные тарифы и условия, которые отличаются от гражданских спутниковых услуг. Также, по его словам, эта система предлагает более стабильное соединение с более высоким приоритетом.

Кроме того, он добавил, что Starshield не используется на территории России, в частности в дронах, атакующих российские нефтеперерабатывающие заводы.

По его словам, ограничения скорости работы Starshield стали ощутимыми почти сразу, поскольку эту систему используют многие подразделения.

Также советник президента отметил, что помимо ограничения скорости появились сбои в связи, которые, скорее всего, были вызваны новыми ограничениями. Он добавил, что после того, как Украина подняла этот вопрос, SpaceX устранила сбои, но ограничение осталось в силе.

"Флеш" сообщает, что сейчас Украина пытается выяснить, может ли она перейти на отдельный пакет Starshield, предназначенный для самолетов и не имеющий ограничений скорости, или добиться снятия ограничения на текущую услугу. Однако авиационный пакет стоит гораздо дороже, что также создаст трудности для Украины.

"Сейчас мы ведем активные переговоры с Пентагоном, SpaceX и правительством США. И на данный момент мы не знаем, каким будет решение", - сказал он.

Ограничения Starshield ударили по ВСУ: 'Флеш' рассказал о переговорах с США
Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Какие альтернативы Starlink ищет Украина

Бескрестнов отметил, что Украина ищет альтернативы Starlink. Это делается не только в качестве меры предосторожности на случай потери доступа, но и потому, что Россия уже ищет способы противодействовать Starlink.

По его словам, россияне развертывают системы радиоэлектронной борьбы в различных точках вдоль линии фронта, чтобы нарушить работу Starlink.

Советник президента также добавил, что Украина изучает и другие варианты, в частности спутниковую сеть, которую строит Amazon, и OneWeb от европейской компании Eutelsat.

Он подчеркнул, что спутниковый интернет важен для Украины не только в боевых условиях, но и для поддержки гражданского населения и боевого духа войск.

"На многих позициях Starlink - единственный способ пообщаться с родными. Мало кто задумывается об этом, но это очень важно для поддержки военных", - подытожил "Флеш".

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

Какой аналог Starlink разрабатывает Украина

Президент Владимир Зеленский говорил, что в настоящее время ведется работа над украинской спутниковой системой, аналогичной Starlink.

"Есть наработки. Мы работаем над similar (подобным, - ред.) Starlink", - сказал он.

В то же время президент подчеркнул, что было бы справедливо предоставить Украине возможность использования спутникового интернета Starlink для нанесения ударов по РФ.

Ограничения на работу Starlink в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 14 октября украинские военные сообщили об ограничениях в работе терминалов Starlink. При движении со скоростью свыше 160 км/ч связь начала пропадать. Из-за этого был сорван ряд важных миссий.

В то же время администрация Дональда Трампа заявила украинской стороне, что не имеет никакого отношения к ограничениям в работе Starlink в Украине. В Белом доме сказали, что не контролируют компанию Илона Маска.

Аналитики Института изучения войны убеждены, что ограничения скорости для терминалов Starlink и Starshield не повлияют на удары украинских Сил обороны по целям на территории России. Однако они могут серьезно ослабить перехват российских реактивных дронов в преддверии зимы.

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О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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