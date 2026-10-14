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В Украине ограничили работу Starlink: могут ли ВСУ остаться без связи на фронте

Анна Косик
14 октября 2026, 10:59
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Все больше военных сообщают об ограничениях в работе терминалов на скорости, а эксперты предупреждают о самом худшем сценарии - полном отключении Starlink.
В Украине ограничили работу Starlink: могут ли ВСУ остаться без связи на фронте
Украинские военные уже ощутили негативные последствия ограничения доступа к Starlink / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео, 92-я отдельная штурмовая бригада

О чем идет речь в материале:

  • Ограничила ли SpaceX скорость работы Starlink для украинских военных
  • Какова вероятность полного отключения Starlink в Украине
  • Может ли Украина создать полноценный аналог Starlink

В ночь на 14 октября украинские военные сообщили об ограничении работы терминалов Starlink. При движении со скоростью свыше 160 км/ч связь начала пропадать. Из-за этого был сорван ряд важных миссий. Украинский волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко предположил, что компания SpaceX прибегла к таким мерам по запросу администрации президента США Дональда Трампа.

Главред выяснил, действительно ли SpaceX ввела ограничения скорости работы терминалов во время движения в Украине, грозит ли военным полное отключение Starlink и есть ли у Украины альтернативы для использования высокоскоростного спутникового интернета.

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Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

SpaceX ввела ограничения для украинских военных

Советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей "Флеш" Бескрестнов подтвердил, что компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения.

"В настоящее время ограничение касается "военного пакета" услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час. Наши силы обороны не получали предупреждения о таком ограничении, и это привело к срыву ряда миссий. Очевидно, что это действие не может быть совпадением и связано с текущей политической ситуацией", - подчеркнул он.

В Украине ограничили работу Starlink: могут ли ВСУ остаться без связи на фронте
Сергей Бескрестнов / Инфографика: Главред

В то же время, после введения ночных ограничений, по данным Сергея Стерненко, по состоянию на 09:30 14 октября военные сообщают об ужесточении ограничений на использование терминалов спутниковой связи Starlink. Скорость, при которой связь начинает пропадать, уже составляет 60–70 км/ч.

"Как и просил Трамп, Украина в последние дни не наносила ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетической инфраструктуре в целом. Но Трамп искал любую возможность нанести удар по нашей обороноспособности, и он это сделал, несмотря на то, что мы соблюдали его требования. Сегодня ночью (и вчера также) мы не получали сообщений о баллистической угрозе. Также начались частичные, но ограничения в работе Starlink", - добавил волонтер.

Украинские военные ощутили первые негативные последствия

7 корпус ДШВ сообщил, что подразделения на Гуляйпольском направлении начали фиксировать проблемы со связью Starlink, связанные с ограничением скорости передачи данных. Эти изменения повлияли на применение беспилотников, которые используют Starlink для управления во время полета.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

"По нашим наблюдениям, во время полетов БПЛА связь могла исчезать на 10-20 секунд уже на скорости 110-120 км/ч. При этом, аппараты продолжали движение, однако такие прерывания усложняли управление ими", - говорится в сообщении.

Военные объяснили, что снижение скорости полета БПЛА создает дополнительные риски: более медленные цели становятся более уязвимыми к поражению противником. Еще острее проблема проявляется при запуске скоростных беспилотников. На старте некоторые аппараты, особенно типа Middle Strike, должны набирать достаточно высокую скорость. В этих условиях нестабильная связь исключит возможность запуска таких бортов или применения по назначению.

"Последствия уже ощутимы на практике. Лишь с начала суток в одном из подразделений беспилотных систем, действующем в полосе ответственности 7-го корпуса ДШУ на Гуляйпольском направлении, из-за проблем со связью пришлось отменить часть миссий", - добавили военные.

Решение об ограничении Starlink может быть инструментом давления Трампа на Украину

Издание Politico писало, что из-за обострения отношений между Вашингтоном и Киевом на фоне решения США ослабить санкции против дизельного топлива страны-агрессора России, Украина рискует остаться без американских разведывательных данных и Starlink, от которого в значительной степени зависит украинская армия.

В Украине ограничили работу Starlink: могут ли ВСУ остаться без связи на фронте
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Бывший британский дипломат и научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Тим Вилласи-Вилси предположил, что Дональд Трамп может воспользоваться этими важными для Киева инструментами в качестве рычага влияния на президента Владимира Зеленского.

"Зеленский, возможно, недооценивает, насколько опасным для Украины может оказаться раненый Трамп", - подчеркнул ученый.

Вероятность полного отключения Starlink в Украине существует

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в эфире телеканала "Апостроф" заявил, что вероятность полного отключения Starlink для Украины со стороны Илона Маска или Дональда Трампа существует.

Однако такая вероятность довольно низкая - около 10%. При этом эксперт убежден, что даже такой шаг не приведет к коллапсу на фронте.

В Украине ограничили работу Starlink: могут ли ВСУ остаться без связи на фронте
Без Starlink на фронте коллапса не будете / фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces

"Маск является владельцем компании, и он может просто отдать приказ. Но такую вероятность я оцениваю не более чем в 10%. Хотя чрезвычайно трудно что-либо прогнозировать в отношении людей, которые, мягко говоря, психологически нестабильны", - отметил он.

Для украинских военных отключение Starlink станет ощутимым

Корсун пояснил, что в случае наихудшего сценария у украинских военных есть альтернативные решения и значительный инженерный потенциал. Однако отключение Starlink замедлит работу украинских подразделений на передовой и затруднит выполнение боевых задач.

"Это существенно затруднит наши наступательные действия, в частности нашу разведку, защиту, оборону. Это все нам усложнит, потому что наш фронт удерживается, в частности, благодаря тем технологическим решениям, которые сыграли решающую роль в этой войне. Связь обеспечивается преимущественно через Starlink. Хотя есть, конечно, и альтернативные решения, но они не такие быстрые, не такие удобные, не такие простые, не такие дешевые", - добавил специалист по кибербезопасности.

Маску невыгодно отключать Украину от Starlink

Корсун отметил, что Дональд Трамп финансирует SpaceX через космическую программу, но США не могут позволить себе потерять эту компанию в конкуренции с Китаем. В то же время Starlink - это коммерческая сеть, которая зарабатывает на тысячах терминалов в Украине, которые в основном оплачиваются западными партнерами.

Поэтому отключение такого крупного клиента было бы невыгодно для компании. Кроме того, это повлекло бы за собой серьезные репутационные потери для Маска и политические последствия для Трампа.

Украина пока не может создать собственный аналог Starlink

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине разрабатывается система спутниковой связи, подобная американскому Starlink.

Однако Корсун убежден, что на данный момент в Украине нет предпосылок для создания аналога Starlink. Он пояснил, что для развертывания полноценной спутниковой группировки Украине необходимы собственные спутники, средства их запуска, программное обеспечение и архитектура системы, которая будет обеспечивать взаимодействие спутников между собой и передачу данных на Землю.

"Возможно, какие-то размышления, какие-то презентации, возможно, очень красивые. Это так, у нас это умеют. Но на самом деле я пока не вижу ни наработок, ни перспектив. Потому что и это очень дорого, кстати, чрезвычайно дорого - иметь космическую программу. Её могут себе позволить только очень богатые страны", - сказал он.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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