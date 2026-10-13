США могут прекратить передачу разведданных Украине: в чём главная опасность

США могут ограничить передачу разведданных Украине из-за ударов по российским НПЗ. Как это повлияет на ПВО, обнаружение ракет и возможности ВСУ.

https://glavred.info/analytics/ssha-mogut-prekratit-peredachu-razveddannyh-ukraine-v-chem-glavnaya-opasnost-10803803.html Ссылка скопирована

Прекратят ли США передавать Украине разведданные и как это повлияет на ход войны / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Прекратят ли США передавать Украине разведданные и как это повлияет на ход войны

Сможет ли Украина воевать без разведки США

Заменит ли Европа разведку США для Украины

Соединенные Штаты могут использовать ограничение доступа Украины к разведывательным данным в качестве инструмента давления на Киев, в частности из-за ударов украинских Сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам. О таком развитии событий предупреждали американские СМИ со ссылкой на собственные источники в администрации президента США Дональда Трампа.

Главред выяснил, чем опасно возможное прекращение передачи разведданных США Украине, как это может повлиять на обнаружение российских ракет и способны ли европейские союзники компенсировать потерю американской разведывательной поддержки.

видео дня

Почему США могут прекратить передачу разведданных Украине

Во время переговоров в Майами 9 октября представители администрации Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали с украинской делегацией удары по российской нефтяной инфраструктуре. По данным Financial Times и Axios, одним из ключевых вопросов стало возможное ограничение доступа Украины к американской разведке. Оба издания ссылались на украинского чиновника, присутствовавшего на переговорах.

Как сообщает Axios, переговоры длились восемь часов. Американские представители также сообщили украинской стороне о намерении Дональда Трампа поговорить с Владимиром Путиным и отменить санкции в отношении экспорта российского дизельного топлива. По информации журналистов, вопрос энергетических ударов обсуждался в контексте американских экономических интересов.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

В материалах Financial Times и Axios говорилось о том, что Уиткофф и Кушнер якобы предупредили украинскую делегацию о возможном прекращении передачи разведданных, если Киев продолжит игнорировать просьбы Вашингтона не наносить удары по российским НПЗ. Однако неназванный американский чиновник в комментарии Axios опроверг, что украинцам выдвигали такую угрозу. Он подчеркнул партнерские отношения между странами и необходимость учитывать последствия ударов по российской нефтяной отрасли для американских потребителей.

"Атаки на НПЗ наносят ущерб России, но они наносят ущерб и США", - цитирует Axios американского чиновника.

Украина официально не подтверждала, что Вашингтон угрожал прекратить обмен разведданными. В то же время Financial Times сообщала, что после заявления Трампа о договоренностях с Путиным по поводу дизельного топлива украинский высокопоставленный чиновник заявил о намерении Киева продолжать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По данным издания, заявление американского президента удивило украинскую команду, и встречу прервали.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Почему Украина не получила заблаговременного предупреждения о российской баллистической атаке над Киевом

Российская баллистическая атака на Киев в ночь на 13 октября привлекла внимание к работе систем раннего предупреждения и обмена разведывательными данными. По сообщению Воздушных сил ВСУ, украинские радиолокационные средства обнаружили баллистические ракеты уже во время атаки. Информации о пусках с территории противника украинские военные заранее не получили, а причины сложившейся ситуации начали выяснять.

Сообщение Воздушных сил ВСУ / Скриншот

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что запоздалое объявление воздушной тревоги не обязательно свидетельствует о прекращении обмена разведданными. По его словам, подобные ситуации случаются и в других регионах, в частности вблизи линии фронта. Причины конкретного случая должны были установить украинские специалисты.

"Не стоит отрицать очевидное. Такие ситуации случаются не только в Киевской области, в прифронтовых регионах, когда сначала раздается взрыв, "прилет" какого-то летательного аппарата, а затем - тревога. К сожалению, такие случаи происходят, потому что противник пытается нанести нам как можно больший ущерб", - отметил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, во время атаки было зафиксировано пять ракет, двигавшихся по баллистической траектории. Украинские военные выясняли, речь шла о ракетах "Искандер-М" или о зенитных управляемых ракетах, которые российские войска используют для ударов по наземным целям.

Игнат отдельно подчеркнул, что Украина получает разведывательную информацию от различных партнеров, а спутниковыми возможностями обладают не только США, но и другие страны НАТО. Такие данные используются для отслеживания активности стратегической авиации на российских аэродромах, перемещения кораблей в Чёрном и Каспийском морях, а также подготовки к ракетным пускам из северных регионов России и оккупированного Крыма.

"Бывают моменты, когда эта информация не доходит. И это не первый такой случай. Есть определенные технические моменты", - сказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил.

Разведывательные данные нужны Украине не только для планирования ударов по военным объектам противника. Они также помогают своевременно выявлять угрозы для гражданского населения и организовывать защиту от ракетных и дронных атак. Игнат предположил, что во время атаки на Киев могли возникнуть технические проблемы, которые украинские специалисты должны выяснить совместно с партнерами.

Какие разведданные США передают Украине и почему они важны

Американская разведка помогает Украине отслеживать подготовку российских ракетных ударов, активность стратегической авиации и перемещение военных объектов. Советник президента Украины по вопросам технологий Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" подчеркивает, что особое значение имеет информация о запуске или подготовке к запуску баллистических ракет. В то же время он призывает не считать сообщения о возможных ограничениях подтверждением уже принятого решения.

"США предоставляют нам самую разнообразную разведывательную информацию. И, как сейчас пишут в СМИ, существует риск, что передача информации будет прекращена", - написал Сергей Бескрестнов.

Он пояснил, что информация о запусках баллистических ракет нужна прежде всего для защиты людей, поскольку позволяет выиграть время перед ударом и укрыться. В то же время Бескрестнов напомнил, что ранее уже случались ситуации, когда запуски российских ракет С-400 не фиксировались разведывательными службами партнеров.

"Можете называть меня оптимистом, но я не верю (не хочу верить), что США оставят нас без этой информации. Ведь речь идет о выживании мирных людей. Друзья, это уже не первый раз, когда запуск С-400 не фиксируется разведывательными службами наших партнеров. Есть определенные нюансы. Не стоит делать выводы преждевременно", - отметил советник президента.

С-400 / Инфографика: Главред

Что Зеленский сказал об отсутствии предупреждения от партнеров перед ударом по Киеву

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время российской баллистической атаки на Киев Украина не получила заблаговременного предупреждения от партнеров. Глава государства подчеркнул, что такая информация помогает спасать жизни гражданских лиц, а ее отсутствие создает дополнительные риски. Он также рассказал о последствиях российских ударов по другим регионам страны.

По словам Зеленского, в течение вечера Россия применила более сотни различных средств поражения. Значительную часть воздушных целей украинские силы сбили, однако избежать потерь не удалось. В Харькове российский удар разрушил жилой дом, под завалами которого искали людей. По приведённым президентом данным, погибли четверо человек, ещё 41 человек получил ранения. Киев также подвергся баллистической атаке по гражданской инфраструктуре.

"Был и довольно подлый удар баллистическими ракетами по Киеву - пять ракет, которые попали по гражданской инфраструктуре. Относительно этого удара, к сожалению, не было предупреждения от партнеров. Разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизни людей, и это один из самых критических вопросов. Именно это помогает предотвращать гибель людей, когда есть предупреждение о баллистических ракетах", - заявил Владимир Зеленский.

Президент также обратил внимание на то, что в течение двух суток после объявления американской стороной прекращения огня в энергетическом секторе Украина не наносила ударов по российской нефтяной и в целом энергетической инфраструктуре. По его словам, Россия, напротив, продолжила атаковать украинские энергетические объекты и критическую инфраструктуру. Под ударами в течение этого периода оказались 19 регионов страны.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к взаимным шагам по снижению интенсивности боевых действий, однако считает необходимым усиление международного давления на Москву. Он также связал обмен разведывательными данными с более широкой проблемой поддержки Украины союзниками и способности государства защищать население от баллистических ракет.

"Давление мирового сообщества на Россию способствует именно этому - приближению мира. Но прямая или косвенная поддержка России, торможение помощи Украине и затруднение защиты жизни от баллистических ракет - это то, что точно не поспособствует миру. Мир нужен всем. Нужны сильная Америка, сильная Европа, сильные партнеры. Спасибо всем, кто действительно помогает!" - сказал президент Украины.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

О чём заявили мониторинговые каналы после удара по Киеву

Аналитики мониторингового канала"еРадар", отслеживающие движение российских ракет и беспилотников, призвали выяснить, почему Украина не получила заблаговременного предупреждения о российском баллистическом ударе по Киеву. По их мнению, установление причин инцидента имеет важное значение для оценки работы систем раннего предупреждения и взаимодействия с иностранными партнерами.

Аналитики подчеркнули, что данные о запусках баллистических и крылатых ракет поступают в Украину от партнеров по НАТО, прежде всего из США, а также в рамках обмена информацией с другими союзниками. К таким странам относятся участники разведывательного объединения Five Eyes - США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, - а также европейские государства, в частности Франция и Германия.

В публикации "еРадар" поднял вопрос, могла ли задержка возникнуть из-за технической ошибки, человеческого фактора или особенностей передачи сигнала между различными системами. Также аналитики предложили выяснить, могла ли ситуация быть связана с внутренними процедурами согласования информации в США и других государствах-партнерах.

"На данный момент остается открытым вопрос: что именно стало причиной задержки или отсутствия сигнала? Техническая ошибка или человеческий фактор? Спутниковые системы и радары обнаружения запусков работают в чрезвычайно сложном режиме. Мог ли произойти сбой на этапе обработки или передачи сигнала?" - отметили аналитики.

Они подчеркнули, что на данный момент нет достаточных оснований утверждать, что отсутствие предупреждения стало результатом преднамеренного решения американской стороны. Для установления обстоятельств необходимы официальные объяснения украинского военного руководства и представителей государств-партнеров.

"Могла ли неподача информации быть результатом определенных внутренних инструкций, задержек в цепочке согласования на уровне США и партнеров, или это исключительно чрезвычайный форс-мажор? Ожидаем официальных разъяснений от военного руководства и представителей государств-партнеров относительно причин этого инцидента", - говорится в сообщении канала.

Сможет ли Украина вести войну без разведданных США и американского оружия

Возможное ограничение американской военной поддержки вызывает вопросы не только в отношении разведки, но и в отношении поставок вооружений и спутниковой связи. Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко заявил, что парламентский комитет не получал официальных сообщений о подготовке договоренностей между США и Россией относительно дизельного топлива.

По словам депутата, ответственные органы не докладывали комитету об обстоятельствах, которые впоследствии стали предметом публикаций в СМИ. Костенко также обратил внимание на политический контекст американских заявлений и предположил, что Дональд Трамп пытается продемонстрировать внутренней аудитории способность разрешать международные кризисы и достигать договоренностей.

"В целом мы должны понимать одну вещь и очень серьезно к ней относиться: Трамп сейчас делает все, чтобы сыграть в первую очередь на свою внутреннюю аудиторию и показать себя человеком, который решает внешние проблемы и преодолевает кризисы. Поэтому его заявления мы также должны фильтровать и анализировать, на кого они направлены", - пояснил Роман Костенко в комментарии Цензор.нет.

Депутат считает, что пока преждевременно делать выводы о непосредственном влиянии ситуации на фронт. В то же время он не исключил, что дальнейшие решения США могут отразиться на возможностях Украины, если будут касаться разведывательной информации, спутниковой связи Starlink или поставок критически важных вооружений. По его оценке, полное прекращение американской разведывательной поддержки нельзя исключать, хотя такой сценарий он считает маловероятным.

Starlink / Инфографика: Главред

"Да, они выполняют важную работу, а их разведывательные возможности - одни из лучших. Но есть и альтернатива - в частности, европейские партнеры. Рассмотрим худший вариант: если американцы полностью прекратят передавать нам свои разведывательные данные, мы, конечно, переключимся на европейские источники, в частности британские, которые также обладают соответствующими возможностями. Конечно, это не позволит компенсировать американские данные на 100 процентов, но речь точно не идет о том, что из-за этого мы проиграем войну", - заявил народный депутат.

Костенко отдельно упомянул поставки ракет для систем Patriot, которые остаются одним из критически важных направлений военной помощи. По его мнению, в случае ограничения сотрудничества Украина могла бы искать альтернативные источники снабжения частью вооружений, однако полностью компенсировать все американские возможности было бы сложно.

"В случае возникновения такая ситуация может быть критической, но не катастрофической", - подчеркнул Роман Костенко.

Почему прекращение передачи разведданных опасно для Украины

Народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Галина Янченко считает, что потеря доступа к американским разведывательным данным может затруднить обнаружение российских баллистических ракет и своевременное предупреждение населения. В эфире"Новости.LIVE" она также обратила внимание на возможные последствия для оборонного сотрудничества, в частности в рамках программы PURL, по которой европейские союзники и партнеры финансируют закупку американского вооружения для Украины.

По мнению депутата, прекращение такого сотрудничества нанесло бы ущерб не только Киеву, но и американским производителям, которые лишились бы значительного рынка сбыта.

"Для Украины это прежде всего означает, что мы не сможем отслеживать запуски российских баллистических ракет", - подчеркнула Галина Янченко.

По словам депутата, возможности европейских партнеров не полностью соответствуют американским. Украина получает от них информацию, однако в сфере обнаружения баллистических ракет и скорости передачи соответствующих данных существуют ограничения. Именно поэтому даже частичное сокращение обмена может создать дополнительные трудности для системы раннего предупреждения.

Янченко также напомнила, что ранее администрация президента США уже предпринимала шаги, ставящие под сомнение непрерывность американской помощи. Она расценила новые сообщения как риск повторного давления на Киев, хотя сам факт прекращения передачи разведданных пока не подтвержден.

"Мы видим очередное заявление и очередное возможное действие, когда президент Трамп стреляет себе в ногу. И это совершенно непонятно, и абсолютно никак нельзя ни объяснить, ни одобрить накануне выборов в Америке", - сказала народный депутат.

Отдельно Янченко объяснила, почему считает невыгодным для США возможную остановку программы PURL. Этот механизм предусматривает закупку американского вооружения за средства европейских союзников, поэтому его прекращение ударило бы по производителям оружия, поставляющим продукцию для украинской обороны.

PURL / Инфографика: Главред

"Первыми, кто пострадает, станут американские производители оружия. Они потеряют крупный рынок и опыт, ведь сейчас в Украине - самое большое в мире потребление боеприпасов, в частности для ПВО", - пояснила Галина Янченко.

Может ли Европа полностью заменить Украине разведданные США

Европейские страны располагают собственными спутниковыми и разведывательными возможностями, однако их может оказаться недостаточно для полной компенсации американской поддержки. Военный аналитик Дэвид Шарп в интервью 24 каналу пояснил, что значение разведданных зависит от их назначения, точности и скорости получения. Особенно важны сведения о расположении российских систем противовоздушной обороны, которые помогают планировать дальнобойные удары.

По словам эксперта, для планирования атаки на российский НПЗ недостаточно знать географическое расположение предприятия. Важно понимать, где именно находятся средства противовоздушной обороны противника, какие маршруты могут быть опасными и как меняется ситуация на пути к цели.

"Судя по всему, нет, но это зависит от конкретных обстоятельств. Разведданные бывают самых разных типов. Кстати, для нанесения ударов по какому-либо НПЗ используются актуальные разведданные, но в первую очередь не те, по которым можно понять, где именно расположен НПЗ. Вот эти данные, я думаю, и так лежат на столе у всех, кто отвечает за принятие решений. Речь идет о данных, например, о том, где сейчас находятся действующие средства ПВО. Одно дело - те, о которых украинцы знают, а другое - те, что находятся на пути", - пояснил Дэвид Шарп.

Аналитик признал, что европейские страны обладают значительными возможностями в сфере спутниковой разведки. В то же время, по его мнению, американская система остается значительно более мощной в отдельных критически важных направлениях. Сочетание различных источников информации позволяет лучше планировать операции и снижать риски для украинских сил.

"Если благодаря разведданным ты можешь наметить правильный маршрут так, чтобы беспилотники обошли средства ПВО, у тебя резко возрастают шансы поразить, например, тот самый НПЗ. В целом у европейских стран есть определенные возможности. Они довольно существенны", - сообщил Шарп.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Американская разведка имеет значение не только для ударов по территории России. Она также обеспечивает предупреждение о запусках баллистических и крылатых ракет и помогает получать тактическую информацию о ситуации на поле боя. По словам Шарпа, ранее появлялись сообщения о том, что во время украинского наступления 2023 года разведывательные данные позволяли оценивать обстановку на очень локальном уровне.

"Европейцы многое могут, но у американцев есть очень существенные возможности. Это касается и запуска баллистических и крылатых ракет, это касается своевременного предупреждения, это касается, в частности, очень большого количества данных тактического характера", - подчеркнул Дэвид Шарп.

Какие последствия для Украины будет иметь повторное ограничение разведывательной поддержки со стороны США

Украина уже сталкивалась с ограничением доступа к части американских разведывательных ресурсов, поэтому риск повторения такого сценария не является чисто теоретическим. Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире Radio NV напомнил о предыдущем опыте и объяснил, как он повлиял на поиск альтернативных источников информации. По его мнению, новое ограничение могло бы затруднить выявление ракетных угроз и планирование дальнобойных ударов.

По словам Криволапа, в марте прошлого года доступ к части американских разведывательных ресурсов был ограничен примерно на две недели. Тогда украинская сторона столкнулась с неожиданным сокращением доступной информации и начала искать способы диверсификации источников.

Эксперт предполагает, что разведданные могут стать одним из инструментов политического влияния на решения Украины, в частности в отношении ударов по российской территории. В то же время он проводит разграничение между вопросами разведки и поставками вооружений, поскольку эти направления имеют разные механизмы обеспечения.

"То есть эта история уже тогда имела место. И тогда она стала для нас небольшим шоком, мы к этому были не совсем готовы. И с того момента мы, так сказать, поняли, с помощью каких источников диверсифицировать эту ситуацию, если она возникнет", - отметил Константин Криволап.

По его мнению, значительная часть американских поставок оружия уже связана с заключенными контрактами и финансированием, что затрудняет возможность их полного сворачивания. Кроме того, эксперт обратил внимание на сокращение объемов вооружения, которое Украина получает из США. Он привел примеры дефицита отдельных ракет, средств поражения воздушных целей и компонентов для систем Patriot.

Криволап подчеркнул, что разведывательная поддержка охватывает несколько направлений, каждое из которых имеет своё значение для обороны. Речь идет о предупреждении ракетных атак, определении маршрутов для дальних ударов, отслеживании российской противовоздушной обороны и получении актуальных спутниковых снимков для оценки ситуации на фронте.

"У нас нет инструментов, чтобы быстро понять, откуда по нам выпустили ракету, что это за ракета и куда она летит. Эту информацию нам фактически предоставляли американцы. Это касается наших ударов на большие расстояния", - пояснил авиационный эксперт.

От доступности разведданных зависят также оценка результатов украинских атак, отслеживание перемещений российских сил, выбор более безопасных маршрутов для беспилотников и понимание изменений на поле боя. Поэтому возможное сокращение сотрудничества создало бы дополнительные ограничения, даже если часть функций удастся передать европейским партнерам.

"Это тоже может быть ограничением. И, соответственно, отсюда вытекает, что сама угроза отключения становится инструментом давления на все решения, которые мы принимаем в отношении ударов по России. Поэтому мы продумывали, как это перекрыть", - сказал Криволап.

По словам эксперта, альтернативные источники разведданных могут обеспечить европейские союзники, прежде всего Франция и Великобритания. По его оценке, соответствующие механизмы начали разрабатывать еще после предыдущего ограничения доступа к американским ресурсам. В то же время он не считает, что даже самый худший сценарий автоматически лишит Украину возможности наносить удары по российским военным объектам.

"Большой объем этих данных нам может предоставлять Европа, особенно это касается Франции и Великобритании. Эти разведывательные службы уже тогда начали разрабатывать различные механизмы для того, чтобы продублировать и диверсифицировать эту ситуацию. Поэтому я не думаю, что это будет неприятно с точки зрения морали и этики", - отметил Константин Криволап.

Он добавил, что возможное прекращение американской поддержки создало бы трудности, но не обязательно стало бы критическим ударом по военным возможностям Украины.

"Но это не станет чем-то катастрофическим для наших возможностей, для нашей способности наносить удары по России", - подытожил авиационный эксперт.

Читайте также:

Об источнике: Axios Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред