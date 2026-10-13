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Путин не послушался Трампа: Зеленский обвинил РФ в срыве энергетического перемирия

Анна Ярославская
13 октября 2026, 12:46
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За двое суток после объявления прекращения огня по энергетике под обстрелами оказались 19 украинских регионов, хотя Киев воздерживался от ударов по НПЗ России.
Удар РФ по Харькову
Удар по Харькову унес жизни четырех человек, 41 человек ранен / Коллаж: Главред, фото: ОП, ГСЧС

Главное из заявления Зеленского:

  • Россия проигнорировала энергетическое перемирие, объявленное Трампом
  • Оккупанты выпустили по Украине более сотни дронов и ракет
  • В Харькове погибли четыре человека, еще 41 ранен
  • Киев атаковали пятью баллистическими ракетами

В результате российского удара по жилому дому в Харькове погибли четыре человека, еще 41 человек получил ранения. Всего с вечера Россия применила против Украины более сотни средств поражения: реактивные дроны, барражирующие боеприпасы и баллистические ракеты, сообщает Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

Спасатели всю ночь разбирали завалы разрушенного дома, разыскивая людей. Значительную часть российских дронов и ракет удалось сбить, однако не все.

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Отдельно президент назвал подлой атаку на столицу: пять ракет попали в объекты гражданской инфраструктуры. На этот раз союзники заранее не сообщили Украине об угрозе, хотя от такой информации напрямую зависит безопасность мирных жителей.

"Разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизни людей, и это один из самых критических вопросов. Именно это помогает предотвращать убийства, когда предупреждение о баллистике есть", - подчеркнул Зеленский.

Россия проигнорировала призыв Трампа

В течение двух суток после того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня в энергетической сфере, Украина не била по российским НПЗ и топливной отрасли. Зато под российскими обстрелами за этот период оказались 19 украинских регионов.

"Но Россия не послушалась Президента Америки. За это время россияне атаковали и наши энергетические объекты, и нашу критическую инфраструктуру и дали абсолютно четкие сигналы, что они не собираются воздерживаться от ударов по Украине", - заявил президент.

При этом Киев не отказывается от ограничения ударов, но только при условии взаимности и реальных рычагов влияния на Кремль.

"Украина готова к зеркальным деэскалационным шагам, и нужно действенное давление на Россию, чтобы деэскалация была. Войны заканчиваются тогда, когда агрессор чувствует, что у него нет возможности войну затягивать", - убежден Зеленский.

Что мешает завершению войны

По словам главы государства, международный давление на Москву приближает конец войны. Однако есть шаги, которые дают противоположный эффект.

"Но прямая или опосредованная поддержка России, торможение помощи Украине и усложнение защиты жизни от баллистики – это то, что точно не сработает на мир", - предупреждает президент.

В завершение Зеленский поблагодарил союзников, которые реально поддерживают Украину, и обозначил, от чего зависит стабильность в мире.

"Мир нужен всем. Сильная Америка, сильная Европа, сильные партнеры нужны", - резюмировал Зеленский.

Энергетическое перемирие - последние новости

Как сообщал Главред, 11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и Украина уже согласились на немедленное энергетическое перемирие. В то же время президент Владимир Зеленский ответил, что впервые слышит о прекращении ударов по энергетике, о котором объявил Трамп.

Издание Axios писало, что энергетическое перемирие между страной-агрессором Россией и Украиной, о котором заявил президент США Дональд Трамп, распространяется исключительно на удары по нефтеперерабатывающим заводам обеих сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Почему энергетического перемирия не будет

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что энергетическое перемирие между Украиной и Россией может не состояться из-за требований Москвы о прекращении ударов по всей территории РФ, включая оккупированный Крым и другие захваченные регионы.

По его словам, Москва рассматривает возможность договоренностей шире, чем просто взаимное прекращение атак на энергетические объекты.

"Энергетического перемирия не будет. Прежде всего потому, что россияне уверены, что они дожмут Украину. Кроме того, Москва требует в рамках пакета мер, в частности, и разблокировать порты", - отметил он.

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, сбитый российский беспилотник утром 13 октября вызвал пожар в двух жилых домах в селе Мурованое Львовского района. Еще три автомобиля повреждены. Данных о погибших или раненых пока нет, на месте работают все службы.

Тем же утром российские войска атаковали Днепр. В Днепропетровской ОГА сообщили, что в одном из районов города взрывная волна выбила стекла в нескольких многоэтажках. Данные о возможных пострадавших в Днепре пока уточняются.

Вечером 12 октября российские войска нанесли ракетные удары по Холодногорскому и Шевченковскому районам Харькова. Под ударом оказались жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры.

  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября 2026 Фото: ГСЧС

Вечером 12 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В Днепровском районе зафиксировано попадание ракеты в объект транспортной инфраструктуры.

Также страна-агрессор нанесла удар по жилой инфраструктуре Киева с помощью дрона. Под удар попала 25-этажка в Дарницком районе.

11 октября российские войска атаковали Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками. В результате атаки погибли три человека.

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О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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