Россия атакует Киев баллистикой: в столице прогремели взрывы - что известно

Кратко:
- Вечером 12 октября Россия нанесла ракетный удар по Киеву
- Взрывы раздались еще до объявления тревоги
Вечером в понедельник, 12 октября, страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В столице раздавались взрывы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях", - написал он.видео дня
В 22:09 в Воздушных силах ВСУ заявили о высокоскоростной цели, направляющейся на Киев.
В 22:44 Кличко сообщил, что в Днепровском районе зафиксировано попадание ракеты в объект транспортной инфраструктуры. Экстренные службы направляются на место.
Почему взрывы прогремели до объявления тревоги
В то же время канал "Николаевский Ванек" сообщил, что взрывы в Киеве прогремели еще до объявления воздушной тревоги, поскольку не было информации о запусках.
"Не было даже информации о запусках, поэтому, к сожалению, тревогу объявили слишком поздно", - говорится в сообщении.
Внештатный советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что это уже не первый случай, когда запуск С-400 не фиксируется разведывательными службами партнеров.
"Есть определенные нюансы. Не стоит делать выводы преждевременно", - подчеркнул он.
Какими будут цели нового массированного удара
Военный эксперт Олег Жданов говорил, что Россия может в ближайшее время повторить массированную атаку на Украину, поскольку располагает накопленным запасом вооружения.
По его словам, Россия перешла к осеннему этапу атак, направленных против украинской энергетической системы и гражданской инфраструктуры.
"Да, они начали осеннюю кампанию по уничтожению нашей энергетики и гражданской инфраструктуры. Поэтому в дальнейшем мы можем ожидать повторных ударов именно по энергетическим объектам", - подчеркнул он.
Удары РФ по Киеву - последние новости
Как сообщал Главред, вечером 12 октября Россия нанесла удар по жилой инфраструктуре Киева с помощью дрона. Под удар попала 25-этажная многоэтажка в Дарницком районе. В результате удара по жилому дому погибла женщина.
Мониторинговые каналы писали, что в течение ближайших 48 часов в Киеве и области сохраняется повышенная угроза ракетного удара с применением баллистики, а среди приоритетных целей врага - объекты энергетики, Северный и Южный мосты.
В субботу, 10 октября, днем в Киеве прогремели взрывы. В Оболонском районе было зафиксировано попадание в здание ресторана. По другому адресу на Оболони обломки ракеты упали во дворе жилого дома.
Читайте также:
- Смертельный удар КАБами по Харькову: есть погибшая, число раненых снова возросло
- У Трампа перешли к угрозам с целью прекращения ударов Украины по НПЗ РФ - FT
- Удары по энергетике будут продолжаться до зимы: что может заставить РФ пойти на перемирие
О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелом весе, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред