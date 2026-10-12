Россия атакует Киев баллистикой: в столице прогремели взрывы - что известно

В Киеве раздались взрывы еще до объявления воздушной тревоги.

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Россия атаковала Киев баллистикой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Вечером 12 октября Россия нанесла ракетный удар по Киеву

Взрывы раздались еще до объявления тревоги

Вечером в понедельник, 12 октября, страна-агрессор Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В столице раздавались взрывы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях", - написал он. видео дня

В 22:09 в Воздушных силах ВСУ заявили о высокоскоростной цели, направляющейся на Киев.

В 22:44 Кличко сообщил, что в Днепровском районе зафиксировано попадание ракеты в объект транспортной инфраструктуры. Экстренные службы направляются на место.

Почему взрывы прогремели до объявления тревоги

В то же время канал "Николаевский Ванек" сообщил, что взрывы в Киеве прогремели еще до объявления воздушной тревоги, поскольку не было информации о запусках.

"Не было даже информации о запусках, поэтому, к сожалению, тревогу объявили слишком поздно", - говорится в сообщении.

Внештатный советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что это уже не первый случай, когда запуск С-400 не фиксируется разведывательными службами партнеров.

"Есть определенные нюансы. Не стоит делать выводы преждевременно", - подчеркнул он.

С-400 / Инфографика: Главред

Какими будут цели нового массированного удара

Военный эксперт Олег Жданов говорил, что Россия может в ближайшее время повторить массированную атаку на Украину, поскольку располагает накопленным запасом вооружения.

По его словам, Россия перешла к осеннему этапу атак, направленных против украинской энергетической системы и гражданской инфраструктуры.

"Да, они начали осеннюю кампанию по уничтожению нашей энергетики и гражданской инфраструктуры. Поэтому в дальнейшем мы можем ожидать повторных ударов именно по энергетическим объектам", - подчеркнул он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары РФ по Киеву - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 12 октября Россия нанесла удар по жилой инфраструктуре Киева с помощью дрона. Под удар попала 25-этажная многоэтажка в Дарницком районе. В результате удара по жилому дому погибла женщина.

Мониторинговые каналы писали, что в течение ближайших 48 часов в Киеве и области сохраняется повышенная угроза ракетного удара с применением баллистики, а среди приоритетных целей врага - объекты энергетики, Северный и Южный мосты.

В субботу, 10 октября, днем в Киеве прогремели взрывы. В Оболонском районе было зафиксировано попадание в здание ресторана. По другому адресу на Оболони обломки ракеты упали во дворе жилого дома.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелом весе, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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