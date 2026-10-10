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РФ атаковала Киев баллистикой: оккупанты попали в ресторан на Оболони

Анна Ярославская
10 октября 2026, 14:03обновлено 10 октября, 14:53
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Мониторы писали об угрозе "Цирконов".
Ракета Циркон, карта тревог
Ракеты "Циркон" атаковали Киев / Коллаж: Главред, фото: t.me/alarmua, скриншот

Кратко:

  • В Киеве прогремели взрывы
  • Столицу атаковали "Цирконы"
  • В городе виден дым

Днем в субботу, 10 октября, в Киеве прогремели взрывы. Мониторы предупреждали о запуске баллистических ракет оккупантами.

О баллистической угрозе сообщил канал єРадар в 13:57. Жителей Киева призвали пройти в укрытие. Сообщалось о движении ракеты курсом на или мимо ТЕЦ-6.

видео дня

В 14:01 сообщалось о пуске ракеты из Курской области

"Мимо Черниговщины. Это Циркон", - говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ также сообщали о ракете, которая движется на Чернигов через Сумщину в сторону Киева.

В 14:04 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице.

"Находитесь в укрытиях!", - написал он.

14:09 - Повторные взрывы в Киеве.

Жители столицы сообщают о том, что в городе виден дым.

14:19 По словам Кличко, в Оболонском районе зафиксировано попадание в здание ресторана.

По другому адресу на Оболони обломки ракеты рухнули во дворе жилого дома.

14:46 В здании ресторана на Оболони, где произошло попадание, тушат пожар. Спасатели обнаружили 4 пострадавших.

"Один из них - в тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь", - сообщил Кличко.

Инфографика циркон
Ракета "Циркон" / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, в ночь 10 октября под ударами оказались 13 регионов Украины. Зафиксированы разрушения жилых домов, инфраструктуры и железной дороги.

Утром 10 октября Россия сбросила пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей.

Выясняется информация о еще 12 людях, которые могли находиться в домах, на местах продолжаются поисково-спасательные операции.

  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ГСЧС Украины, Национальная полиция
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ГСЧС Украины, Национальная полиция
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ГСЧС Украины, Национальная полиция
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ГСЧС Украины, Национальная полиция
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ГСЧС Украины, Национальная полиция
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ГСЧС Украины, Национальная полиция
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ГСЧС Украины, Национальная полиция
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ГСЧС Украины, Национальная полиция
  • Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026
    Последствия атаки РФ на Запорожье 10 октября 2026 Фото: t.me/zoda_gov_ua, ГСЧС Украины, Национальная полиция

утром 9 октября российские войска утром нанесли шесть ударов по Запорожью - один человек погиб. Семь человек получили ранения, среди них ребенок. Под прицел попал район плотной застройки, где рядом с домами расположена социальная инфраструктура.

Кроме того, 9 октября как минимум один человек погиб в Ивано-Франковске в результате ночного российского удара, еще трое - получили ранения на Киевщине.

8 октября российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.

7 октября оккупанты ударили по жилой пятиэтажке в Прилуках - было прямое попадание, разрушены два подъезда. Ракетная атака произошла утром в среду, когда люди еще спали.

РФ готовит удары по энергетике - что известно

Как сообщает The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль показал европейским партнерам в Париже перехваченный российский план по разрушению энергетической системы Украины путем методичных атак. В плане, копию которого получила газета, описывается кампания ударов с использованием до 1000 ракет, беспилотников и бомб. Они должны были быть нацелены на широкий спектр объектов, включая электрические подстанции, гидроэлектростанции, тепловые электростанции и котельные.

Самый чувствительный пункт документа касается атомной генерации. Москва намерена заставить остановиться три действующие АЭС, которые являются костяком энергосистемы страны. Оккупанты планируют удары ракетами по открытым распределительным устройствам, соединяющим станции с сетью и расположенным менее чем в миле от реакторов.

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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