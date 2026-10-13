Россия атаковала Львовщину и Днепр: в селе под Львовом горят жилые дома

Кратко:
- Сбитый дрон упал на жилой дом в Мурованом под Львовом
- Горят два дома, повреждены три автомобиля
- В Днепре взрывная волна выбила окна в многоэтажках
Сбитый российский беспилотник утром 13 октября вызвал пожар в двух жилых домах в селе Мурованое Львовского района. Еще три автомобиля повреждены. Данных о погибших или раненых пока нет, на месте работают все службы, сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
Окончательный масштаб разрушений в селе еще выясняют.
"По предварительной информации, во время воздушной тревоги сбитый вражеский беспилотник упал на жилой дом в селе Мурованое Львовского района. Горят два дома", - написал Козицкий.
На этот раз Россия применила против запада Украины реактивные беспилотники. По данным Воздушных сил ВСУ, такие дроны фиксировали над регионом после 05:00. Один из них около 05:00 летел в сторону Перемышлян, Винников, Скнилова.
Еще до появления информации о разрушениях во Львове были слышны взрывы. Мэр города сразу призвал жителей пройти в укрытия.
"Внимание! Вражеский беспилотник летит в направлении Львова. Перейдите в безопасное место! Работает ПВО!" - написал Андрей Садовый.
Позже мэр сообщил о попадании дрона в жилой дом в Мурованом. Эта громада непосредственно граничит со Львовом.
Под ударом оказался и Днепр
Тем же утром российские войска атаковали Днепр. В Днепропетровской ОГА сообщили, что в одном из районов города взрывная волна выбила стекла в нескольких многоэтажках.
Данные о возможных пострадавших в Днепре пока уточняются.
Обновлено. Позже Ганжа уточнил, что 64-летний мужчина получил ранения из-за атаки россиян на Днепр. Медики оказали ему всю необходимую помощь. От госпитализации он отказался.
Из-за утренних ударов россиян на город поврежден объект транспортной инфраструктуры, многоэтажные дома и автомобили.
По словам главы ОВА, ария РФ более 10 раз враг атаковала четыре района области беспилотниками и авиабомбой.
На Никопольщине оккупанты ударили по райцентру. В Межирицкой общине Павлоградского района загорелся грузовик. В Синельниковском районе россияне нанесли удар по Васильковской общине. Поврежден частный дом.
Атака на Харьков - что известно
Как писал Главред, вечером 12 октября российские войска нанесли ракетные удары по Холодногорскому и Шевченковскому районам города. Под ударом оказались жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры.
Одна из ракет попала в четырехэтажный жилой дом, в результате чего полностью разрушен подъезд.
В результате массированной вражеской атаки на Харьков пострадали 11 человек, еще троих удалось спасти. Тела трех человек нашли под завалами.
Какие объекты могут стать целями новой атаки РФ
Страна-агрессор Россия может в ближайшее время нанести по Украине очередной массированный удар. Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что для этого у российских войск есть накопленные запасы вооружения.
Эксперт считает, что Москва уже перешла к осенней кампании, в рамках которой основное внимание уделяется украинской энергетической системе и гражданским объектам. В связи с этим, по его мнению, в дальнейшем следует ожидать новых атак на энергетическую инфраструктуру Украины, которые могут быть направлены на нарушение её работы.
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О персоне: Максим Козицкий
Максим Козицкий - украинский общественный деятель, предприниматель и политик, председатель Львовской обладминистрации с 5 февраля 2020 года.
Председатель Львовской областной организации партии "Слуга народа". Возглавил список партии на выборах во Львовский областной совет, пишет Википедия.
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