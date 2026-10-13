Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия атаковала Львовщину и Днепр: в селе под Львовом горят жилые дома

Анна Ярославская
13 октября 2026, 07:14
google news Подпишитесь
на нас в Google
Под Львовом повреждены три автомобиля, а в Днепре взрывная волна выбила окна в многоэтажках.
Последствия атаки на Днепр утром 13 октября
Последствия атаки на Днепр утром 13 октября / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кратко:

  • Сбитый дрон упал на жилой дом в Мурованом под Львовом
  • Горят два дома, повреждены три автомобиля
  • В Днепре взрывная волна выбила окна в многоэтажках

Сбитый российский беспилотник утром 13 октября вызвал пожар в двух жилых домах в селе Мурованое Львовского района. Еще три автомобиля повреждены. Данных о погибших или раненых пока нет, на месте работают все службы, сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Окончательный масштаб разрушений в селе еще выясняют.

видео дня

"По предварительной информации, во время воздушной тревоги сбитый вражеский беспилотник упал на жилой дом в селе Мурованое Львовского района. Горят два дома", - написал Козицкий.

На этот раз Россия применила против запада Украины реактивные беспилотники. По данным Воздушных сил ВСУ, такие дроны фиксировали над регионом после 05:00. Один из них около 05:00 летел в сторону Перемышлян, Винников, Скнилова.

Еще до появления информации о разрушениях во Львове были слышны взрывы. Мэр города сразу призвал жителей пройти в укрытия.

"Внимание! Вражеский беспилотник летит в направлении Львова. Перейдите в безопасное место! Работает ПВО!" - написал Андрей Садовый.

Позже мэр сообщил о попадании дрона в жилой дом в Мурованом. Эта громада непосредственно граничит со Львовом.

Под ударом оказался и Днепр

Тем же утром российские войска атаковали Днепр. В Днепропетровской ОГА сообщили, что в одном из районов города взрывная волна выбила стекла в нескольких многоэтажках.

Данные о возможных пострадавших в Днепре пока уточняются.

Обновлено. Позже Ганжа уточнил, что 64-летний мужчина получил ранения из-за атаки россиян на Днепр. Медики оказали ему всю необходимую помощь. От госпитализации он отказался.

Из-за утренних ударов россиян на город поврежден объект транспортной инфраструктуры, многоэтажные дома и автомобили.

По словам главы ОВА, ария РФ более 10 раз враг атаковала четыре района области беспилотниками и авиабомбой.

На Никопольщине оккупанты ударили по райцентру. В Межирицкой общине Павлоградского района загорелся грузовик. В Синельниковском районе россияне нанесли удар по Васильковской общине. Поврежден частный дом.

  • Последствия атаки на Днепр 13 октября 2026
    Последствия атаки на Днепр 13 октября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр 13 октября 2026
    Последствия атаки на Днепр 13 октября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр 13 октября 2026
    Последствия атаки на Днепр 13 октября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр 13 октября 2026
    Последствия атаки на Днепр 13 октября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр 13 октября 2026
    Последствия атаки на Днепр 13 октября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр 13 октября 2026
    Последствия атаки на Днепр 13 октября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр 13 октября 2026
    Последствия атаки на Днепр 13 октября 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Атака на Харьков - что известно

Как писал Главред, вечером 12 октября российские войска нанесли ракетные удары по Холодногорскому и Шевченковскому районам города. Под ударом оказались жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры.

Одна из ракет попала в четырехэтажный жилой дом, в результате чего полностью разрушен подъезд.

В результате массированной вражеской атаки на Харьков пострадали 11 человек, еще троих удалось спасти. Тела трех человек нашли под завалами.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Какие объекты могут стать целями новой атаки РФ

Страна-агрессор Россия может в ближайшее время нанести по Украине очередной массированный удар. Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что для этого у российских войск есть накопленные запасы вооружения.

Эксперт считает, что Москва уже перешла к осенней кампании, в рамках которой основное внимание уделяется украинской энергетической системе и гражданским объектам. В связи с этим, по его мнению, в дальнейшем следует ожидать новых атак на энергетическую инфраструктуру Украины, которые могут быть направлены на нарушение её работы.

Другие новости:

О персоне: Максим Козицкий

Максим Козицкий - украинский общественный деятель, предприниматель и политик, председатель Львовской обладминистрации с 5 февраля 2020 года.

Председатель Львовской областной организации партии "Слуга народа". Возглавил список партии на выборах во Львовский областной совет, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Львова Львовщина новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия атаковала Львовщину и Днепр: в селе под Львовом горят жилые дома

Россия атаковала Львовщину и Днепр: в селе под Львовом горят жилые дома

07:14Война
Ракета РФ снесла подъезд в Харькове: есть жертвы и пострадавшие

Ракета РФ снесла подъезд в Харькове: есть жертвы и пострадавшие

06:50Война
Трамп заставляет РФ и Украину заключить мир: что требует от Путина и Зеленского

Трамп заставляет РФ и Украину заключить мир: что требует от Путина и Зеленского

01:53Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Всего пол чайной ложки на куст: чем подкормить клубнику осенью для щедрого урожая

Всего пол чайной ложки на куст: чем подкормить клубнику осенью для щедрого урожая

Две ложки - и кастрюля из нержавки сияет: трюк против жирного налета и пятен

Две ложки - и кастрюля из нержавки сияет: трюк против жирного налета и пятен

Пожелтевший тюль снова станет белоснежным: как отбелить его без хлора

Пожелтевший тюль снова станет белоснежным: как отбелить его без хлора

Китайский гороскоп на завтра, 13 октября: Быкам - знания, Петухам - тупик

Китайский гороскоп на завтра, 13 октября: Быкам - знания, Петухам - тупик

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке рыбака за 53 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке рыбака за 53 с

Последние новости

07:14

Россия атаковала Львовщину и Днепр: в селе под Львовом горят жилые дома

06:50

Ракета РФ снесла подъезд в Харькове: есть жертвы и пострадавшиеФото

05:53

Гороскоп на завтра, 14 октября: Тельцам — обман, Львам — спокойствие

05:11

Не со спинки и не с рукавов: какой порядок глажки рубашки считается правильным

04:30

Тараканы будут исчезать один за другим: эффективное домашнее средство из мукиВидео

Выборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и СШАВыборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и США
04:02

"Для нас это плохо": почему Трамп может утратить интерес к Украине после выборов в США

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке рыбака за 53 с

03:23

Почему дети любят нажимать кнопку лифта: неожиданное объяснение психологов

02:22

Сливочное масло дольше останется мягким и свежим: куда его положить

Реклама
01:53

Трамп заставляет РФ и Украину заключить мир: что требует от Путина и Зеленского

00:53

Летела баллистика, но сигнала не было: тревожные детали удара РФ по Киеву

12 октября, понедельник
23:57

США могут "отрезать" Киев от данных по запуску ракет: что говорят у Зеленского

23:10

Камилла пожаловалась на Карла III: как король раздражает жену перед сном

23:03

Один метод утепления грозит серьезным ущербом: в чем скрытая опасностьВидео

22:59

Дрон попал в ЖК Ксении Мишиной: что известно

22:58

В Харькове от удара РФ сложился подъезд пятиэтажки: людей ищут под завалами

22:21

Россия атакует Киев баллистикой: в столице прогремели взрывы - что известно

22:11

Мощный удар FP-7: появились детали первого применения баллистики по РФ

22:00

"Ловелас": девушка Цымбалюка рассказала, какой он на самом деле

21:57

Трамп защищает соглашение с Путиным и переводит стрелки на ЕС: Мерц резко ответил

Реклама
21:34

Нужен Кондратюк: продюсер рассказал, что помешало карьере Козловского

21:10

Тест на IQ: нужно найти единственный четырехлистный клевер за 37 секунд

21:06

"Самые сильные позиции за долгое время": Зеленский рассказал об успехах ВСУ

20:59

В НАТО спрогнозировали агрессию Кремля и раскрыли план разгрома РФ

20:01

В Украине увеличили объем отключений света: графики на 13 октября

19:53

Дрон попал в 25-этажку в Киеве: погибла женщина, есть пострадавшие

19:53

В стиралке нашли одну скрытую функцию: как запустить и на что влияетВидео

19:52

P. Diddy ранен в тюрьме: рэпера срочно отправили в больницу

19:42

Не "барахолка" и не "блошиный рынок": как правильно сказать на украинском языке

19:34

Россияне пытаются проникнуть в важный город: комбат раскрыл тактику врага

19:10

Невзлин раскрыл главный подвох "энергетического перемирия" Трампа и Путинамнение

19:09

Советская власть вырезала целые страницы из трудов Вернадского: что именно её пугалоВидео

18:50

Отмена санкций против РФ: появился прогноз нового сговора Трампа с Путиным

18:48

В Кропивницком мужчина бросил гранаты в полицейских и открыл огонь из автомата

18:47

"Это был ответ Путина": Зеленский высказался об энергетическом перемирии

18:45

Плесень портит внешний вид дома: как быстро очистить фасад копеечным средствомВидео

18:42

Главная ошибка дачников: названы места, где деревья становятся проблемойВидео

18:22

Пена не спасёт от мышей: эксперты объяснили, как защитить гараж с наступлением холодов

18:08

"Завершили отношения": скандальная Maruv внезапно развелась спустя 14 лет брака

18:03

Две ложки - и кастрюля из нержавки сияет: трюк против жирного налета и пятенВидео

Реклама
18:02

Опытные хозяйки прикрепляют к краю кастрюли прищепку — для чего

18:02

Россия атаковала Винницу: в соцсетях пишут о попадании в фабрику Roshen

17:33

Переговоры о мире требуют нового формата: Сибига назвал условие для прорыва

17:33

"Время упущено": политолог сказал, можно ли добиться энергетического перемирия с РФ

17:22

Представители США угрожали главнокомандующему ВСУ Драпатому – что известно

17:13

Зачем осенью накрывать грядки картоном: что произойдет с сорняками к весне

17:03

"Страниц Playboy жительница" Астафьева прочитает Радиодиктант 2026 - реакция сети

16:47

Удары по энергетике продлятся до зимы: что может заставить РФ пойти на перемирие

16:27

"Недорогой ремонт квартир в Киеве": за какие ошибки Google блокирует профиль компании

16:26

Зацветут пышнее, чем в прошлом году: какие три растения нужно обрезать в октябре

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости Харькова
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять