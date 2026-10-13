Россия атаковала Львовщину и Днепр: в селе под Львовом горят жилые дома

Под Львовом повреждены три автомобиля, а в Днепре взрывная волна выбила окна в многоэтажках.

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Последствия атаки на Днепр утром 13 октября / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кратко:

Сбитый дрон упал на жилой дом в Мурованом под Львовом

Горят два дома, повреждены три автомобиля

В Днепре взрывная волна выбила окна в многоэтажках

Сбитый российский беспилотник утром 13 октября вызвал пожар в двух жилых домах в селе Мурованое Львовского района. Еще три автомобиля повреждены. Данных о погибших или раненых пока нет, на месте работают все службы, сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Окончательный масштаб разрушений в селе еще выясняют.

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"По предварительной информации, во время воздушной тревоги сбитый вражеский беспилотник упал на жилой дом в селе Мурованое Львовского района. Горят два дома", - написал Козицкий.

На этот раз Россия применила против запада Украины реактивные беспилотники. По данным Воздушных сил ВСУ, такие дроны фиксировали над регионом после 05:00. Один из них около 05:00 летел в сторону Перемышлян, Винников, Скнилова.

Еще до появления информации о разрушениях во Львове были слышны взрывы. Мэр города сразу призвал жителей пройти в укрытия.

"Внимание! Вражеский беспилотник летит в направлении Львова. Перейдите в безопасное место! Работает ПВО!" - написал Андрей Садовый.

Позже мэр сообщил о попадании дрона в жилой дом в Мурованом. Эта громада непосредственно граничит со Львовом.

Под ударом оказался и Днепр

Тем же утром российские войска атаковали Днепр. В Днепропетровской ОГА сообщили, что в одном из районов города взрывная волна выбила стекла в нескольких многоэтажках.

Данные о возможных пострадавших в Днепре пока уточняются.

Обновлено. Позже Ганжа уточнил, что 64-летний мужчина получил ранения из-за атаки россиян на Днепр. Медики оказали ему всю необходимую помощь. От госпитализации он отказался.

Из-за утренних ударов россиян на город поврежден объект транспортной инфраструктуры, многоэтажные дома и автомобили.

По словам главы ОВА, ария РФ более 10 раз враг атаковала четыре района области беспилотниками и авиабомбой.

На Никопольщине оккупанты ударили по райцентру. В Межирицкой общине Павлоградского района загорелся грузовик. В Синельниковском районе россияне нанесли удар по Васильковской общине. Поврежден частный дом.

Атака на Харьков - что известно

Как писал Главред, вечером 12 октября российские войска нанесли ракетные удары по Холодногорскому и Шевченковскому районам города. Под ударом оказались жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры.

Одна из ракет попала в четырехэтажный жилой дом, в результате чего полностью разрушен подъезд.

В результате массированной вражеской атаки на Харьков пострадали 11 человек, еще троих удалось спасти. Тела трех человек нашли под завалами.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Какие объекты могут стать целями новой атаки РФ

Страна-агрессор Россия может в ближайшее время нанести по Украине очередной массированный удар. Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что для этого у российских войск есть накопленные запасы вооружения.

Эксперт считает, что Москва уже перешла к осенней кампании, в рамках которой основное внимание уделяется украинской энергетической системе и гражданским объектам. В связи с этим, по его мнению, в дальнейшем следует ожидать новых атак на энергетическую инфраструктуру Украины, которые могут быть направлены на нарушение её работы.

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О персоне: Максим Козицкий Максим Козицкий - украинский общественный деятель, предприниматель и политик, председатель Львовской обладминистрации с 5 февраля 2020 года. Председатель Львовской областной организации партии "Слуга народа". Возглавил список партии на выборах во Львовский областной совет, пишет Википедия.

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