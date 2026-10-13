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Ракета РФ снесла подъезд в Харькове: есть жертвы и пострадавшие

Анна Ярославская
13 октября 2026, 06:50обновлено 13 октября, 07:57
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Спасительно-поисковая операция в Холодногорском районе продолжается.
Последствия атаки на Харьков
Последствия атаки на Харьков вечером 12 октября / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • РФ нанесла ракетные удары по двум районам Харькова
  • В результате попадания в жилой дом разрушен подъезд
  • Есть погибшие и пострадавшие

В результате массированной вражеской атаки на Харьков пострадали 11 человек, еще троих удалось спасти. Тела трех человек нашли под завалами.

Вечером 12 октября российские войска нанесли ракетные удары по Холодногорскому и Шевченковскому районам города. Под ударом оказались жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры, сообщили в ГСЧС.

видео дня

Одна из ракет попала в четырехэтажный жилой дом, в результате чего полностью разрушен подъезд.

"Под завалами могут находиться люди. Продолжаются тушения пожара и аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

При ликвидации последствий вражеского удара пострадал спасатель. Его госпитализировали в больницу.

По другим адресам также отмечены разрушения и пожары.

На местах попаданий работают подразделения ГСЧС, пиротехники, кинологи, сотрудники Национальной полиции, медики, волонтеры и коммунальные службы города. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим.

В 06:15 13 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под завалами дома нашли тело человека. Спасательно-поисковая операция в Холодногорском районе продолжается.

В 06:44 Терехов добавил, что тело еще одного человека найдено под завалами того же дома, но есть вероятность того, что под ними находятся еще один человек.

"Кроме двух погибших, известно о десяти пострадавших от вечерних обстрелов", - добавил мэр.

В 06:56 Терехов сообщил, что найдено тело третьего погибшего.

Обновлено 07:40. В Холодногорском районе города в результате ракетного удара разрушен подъезд 4-этажного жилого дома, сообщили в ГСЧС. Под завалами могут находиться люди. На месте происшествия, несмотря на угрозу повторных ударов, работают спасатели, полицейские, медики, волонтеры, кинологи и коммунальщики. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим.

Еще 4 очага пожаров в Холодногорском и Шевченковском районах города ликвидированы.

Всего в результате массированной вражеской ракетной атаки 3 человека погибли, еще по меньшей мере 15 пострадали, в том числе один спасатель. Четырех человек удалось спасти.

  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026
    Последствия массированной вражеской атаки на Харьков 13 октября 2026 Фото: ГСЧС

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, сбитый российский беспилотник утром 13 октября вызвал пожар в двух жилых домах в селе Мурованое Львовского района. Еще три автомобиля повреждены. Данных о погибших или раненых пока нет, на месте работают все службы.

Тем же утром российские войска атаковали Днепр. В Днепропетровской ОГА сообщили, что в одном из районов города взрывная волна выбила стекла в нескольких многоэтажках. Данные о возможных пострадавших в Днепре пока уточняются.

Вечером 12 октября страна-агрессор Россия нанесла удар по жилой инфраструктуре Киева с помощью дрона. Под удар попала 25-этажка в Дарницком районе.

11 октября российские войска атаковали Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками. В результате атаки погибли три человека.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Россия может усилить волновые атаки на города Украины

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" заявил, что Россия может перенести тактику регулярных атак реактивными беспилотниками на другие украинские города, однако одновременно поддерживать высокий темп массированных ударов по нескольким направлениям ей будет сложно.

По его словам, враг накапливает ударные дроны, но ограниченные производственные возможности не позволяют ему ежедневно проводить масштабные комбинированные обстрелы.

"Поддерживать такой высокий темп они не смогут. Если говорить о массированных комбинированных ударах - с применением баллистики, "Шахедов" и "Гераней" - устраивать их день за днем у врага сейчас нет возможности. Россияне могут устроить террор в крупном городе лишь на сутки-две", - считает он.

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О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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