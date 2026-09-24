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Почему энергетического перемирия не будет - названа неожиданная причина

Юрий Берендий
24 сентября 2026, 20:21
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Энергетическое перемирие под угрозой срыва: Москва требует прекратить удары по всей территории РФ, включая оккупированные территории.
Почему энергетического перемирия не будет — названа неожиданная причина
Энергетическое перемирие под вопросом: Загородний раскрыл требование Москвы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Энергетического перемирия не будет
  • Москва требует не наносить удары по оккупированным территориям
  • РФ может столкнуться с топливным и энергетическим кризисом

Энергетическое перемирие между Украиной и Россией может не состояться из-за требований Москвы о прекращении ударов по всей территории РФ, включая оккупированный Крым и другие захваченные регионы. Об этом сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии Главреду.

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По словам эксперта, Москва рассматривает возможность достижения договоренностей шире, чем просто взаимное прекращение атак на энергетические объекты. В частности, российская сторона хочет включить в пакет вопрос о работе портов.

"Энергетического перемирия не будет. Прежде всего потому, что россияне уверены, что они дожмут Украину. Кроме того, Москва требует включить в пакет, в частности, и разблокирование портов", - отметил Загородний.

Отдельной проблемой остаются территории, которые Россия объявила своими после оккупации. Именно это, по мнению эксперта, может стать юридическим и политическим препятствием для любых договоренностей о прекращении ударов.

"Главный вопрос, который возникает в контексте энергетического перемирия, - каков юридический статус Крыма и других временно оккупированных территорий? Ведь Москва будет требовать, чтобы не наносились удары по всей территории России, соответственно, и по Крыму, и по другим оккупированным территориям. Украина, естественно, на это не согласится. И я думаю, что на этом вопрос будет закрыт", - подчеркнул Загородний.

Даже частичное ограничение украинских атак, по его словам, создало бы для Кремля дополнительные политические проблемы. Речь идет прежде всего о возможных вопросах внутри России относительно статуса аннексированных территорий.

"Если же Украина прекратит удары по территории того самого Крыма и Донбасса, она де-факто признает, что это не наши территории. Вот почему я думаю, что на этом разговор об энергетическом перемирии закончится", - сказал эксперт.

В то же время Загородний прогнозирует серьезные риски для российского топливно-энергетического сектора, если соглашения об ограничении атак зимой не будет. Среди возможных последствий он называет проблемы с нефтепереработкой, дизельным топливом и электроснабжением.

"О! Россию зимой ждет большой "туапсец"! И Украина готовится. Осталось добить всего несколько российских заводов, чтобы в РФ начался дизельный кризис. Кроме того, Украина показала, что у россиян, конечно, мощная система ПВО в Москве, но и её можно пробить", - заявил Загородний.

По его словам, следующими уязвимыми направлениями могут стать российская энергетическая инфраструктура и газовая отрасль. Эксперт утверждает, что значительная часть электростанций РФ зависит от газа, а удары по отдельным узловым объектам могут иметь масштабные последствия.

"Далее под ударами окажутся энергетические объекты и газ. Ведь в России на газе работает 70 % электростанций. В России есть семь точек, которые Украина может вывести из строя массированными ударами, что погрузит европейскую часть РФ в блэкаут", - отметил он.

Эксперт также заявил, что украинская сторона уже имеет возможности для атак по объектам, которые считает критически важными для российской экономики.

"Украина уже готова наносить удары по очень уязвимым точкам России, что приведет к остановке функционирования российской экономики", - утверждает Загородний.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Министерство иностранных дел подтвердило, что Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. В то же время 51 государство-член ООН обнародовало совместное заявление с призывом к России вернуть всех депортированных украинцев, в частности детей, и гарантировать безопасность гражданского населения. Партнеры также обратили внимание на угрозы для мировой продовольственной безопасности из-за блокады украинского экспорта и призвали Москву пойти на перемирие.

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН изложил видение Кремля относительно условий мира, обвинив Запад в срыве переговоров. Он связал вопрос территорий с соблюдением предыдущих договоренностей и заявил, что выполнение Минских соглашений якобы позволило бы Украине сохранить границы 1991 года за исключением Крыма.

Президент Владимир Зеленский сообщил о переговорах украинской переговорной команды со спецпредставителями Дональда Трампа - Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, после этой встречи американские чиновники должны провести консультации с российской стороной, однако никаких конкретных письменных документов глава государства пока не видел.

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О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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