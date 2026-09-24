Украинец устроил резню в Польше - Зеленский отреагировал

В результате нападения в монастыре погиб священник, ещё четверо человек получили ранения. Нападавший, 31-летний гражданин Украины, был задержан полицией.

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Массовое убийство в Ярославе - полиция задержала гражданина Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

В Ярославе во время нападения погиб священник

Полиция задержала 31-летнего гражданина Украины

В польском Ярославе во время нападения с ножом на территории аббатства погиб священник, еще четверо человек получили ранения. Полиция задержала 31-летнего гражданина Украины, который, по предварительным данным, напал на пятерых человек. Об этом сообщает польское издание TVN24.

Инцидент произошел утром 24 сентября на территории аббатства бенедиктинок. Среди пострадавших - священнослужители, связанные с Центром формирования христианской культуры. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и возможный мотив нападавшего.

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Настоятельница монастыря сестра Барбара Дендор рассказала, что трагедия сильно ударила по общине, хотя непосредственно монахини не были участницами нападения.

"Это событие произошло в Центре формирования христианской культуры и напрямую не касалось сестёр, но мы - как одна семья, и нам это очень больно. Я не видела этого события, но из рассказов знаю, что произошло. Из уст молодежи я слышала, что "это какой-то сумасшедший!"", - сказала сестра Барбара.

По её словам, среди пострадавших оказались не только представители духовенства, но и миряне.

Очевидица события рассказала польским журналистам о ходе нападения. По её словам, сначала нападавший атаковал священника, после чего пытался нанести удары другим людям.

"Мужчина в возрасте около 30 лет ударил священника в шейную артерию. Священник упал. Стоявший рядом мужчина пытался спасти священника и просил, чтобы нападавший отступил. Тогда нападавший обернулся и ударил в спину священника, который шел к исповедальне. А затем побежал в кафе и там ударил священника по голове", - рассказала очевидица.

Реакция Зеленского

На трагедию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина выражает соболезнования семье погибшего и желает выздоровления пострадавшим.

"Ужасное преступление в аббатстве сестёр-бенедиктинок в Ярославе, совершённое гражданином Украины. Мы потрясены этим злом", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость установить все обстоятельства происшествия и привлечь виновного к ответственности.

"Виновный в этом злодеянии должен понести полную ответственность в соответствии с законом. Рассчитываем на быстрое и тщательное расследование всех обстоятельств", - подчеркнул Зеленский.

Политика Польши в отношении Украины изменилась - эксперт

Польша стремится сохранить ведущую роль в отношениях с Украиной, однако после изменения геополитических условий Варшава уже не может рассчитывать на прежнюю модель влияния. Об этом сообщил директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду.

"Польша, безусловно, хотела бы и впредь оставаться главным покровителем Украины всегда и во всём. Она хотела бы, чтобы Украина находилась в фарватере польской политики, а Варшава была лидером. Но ситуация иная", - подчеркнул Кулик.

Отдельным фактором влияния Польши Кулик назвал ее экономическое положение. Европейская комиссия прогнозирует рост польской экономики на 3,5% в 2026 году, тогда как для Германии ожидается 0,6%.

Эксперт считает, что экономический потенциал Варшавы будет иметь значение и для будущего регионального сотрудничества.

"По темпам развития и уровню благосостояния она демонстрирует очень высокие показатели и опередила Германию", - отметил он.

После окончания войны Польша также сможет влиять на формирование новых экономических и оборонных механизмов в Восточной Европе. Речь идет не только о восстановлении Украины, но и о более широкой конфигурации регионального взаимодействия.

"После войны ни восстановление Украины, ни формирование новой архитектуры безопасности и экономического сотрудничества в Восточной Европе не будут возможны без участия Польши. В Варшаве это хорошо понимают и, безусловно, будут стремиться извлечь из этого собственные политические и экономические дивиденды. И Украина также должна это четко осознавать", - добавил Кулик.

Отношения между Украиной и Польшей - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Генеральное консульство Украины в Гданьске сообщило о нападении на двух украинских несовершеннолетних в Быдгоще. Консульство отметило, что нападение на подростков произошло 14 августа в парке возле железнодорожного вокзала. Инцидент произошел 14 августа, пострадавшие - 14-летняя девочка и 12-летний мальчик, после чего в полицию было подано заявление.

Руководитель Центра исследований России и экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко высказал оценку европейских перспектив Украины. Он подчеркнул, что Украина станет конкурентом для ряда европейских стран, в том числе и Польши, в ключевых отраслях. По его словам, речь идет о конкуренции в металлургии, сельском хозяйстве и транспортных перевозках.

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил об ухудшении отношения к украинской тематике в обществе страны. Он сообщил, что усилились антиукраинские настроения, и это сопровождается политической инструментализацией темы. По сообщениям, растет количество преступлений на этнической почве, а украинский вопрос используется в политической борьбе в преддверии парламентских выборов 2027 года.

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О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976 года, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года по настоящее время - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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