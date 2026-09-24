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Точно не "сиюминутно": как сказать на украинском правильно

Дарья Пшеничник
24 сентября 2026, 19:31
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Универсального эквивалента нет - слово подбирается в зависимости от контекста, и вариантов как минимум шесть.
Точно не
Как сказать "семиминутно" на украинском / Коллаж: Главред, фото: magnific

Кратко:

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  • Почему у слова "сиюминутно" нет прямого перевода
  • Шесть украинских аналогов русизма
  • Когда уместно использовать слово "щомиті"

Слово "сиюминутно" не имеет ни одного универсального украинского эквивалента - вместо него лингвисты предлагают как минимум шесть различных вариантов, выбор между которыми зависит исключительно от содержания конкретного предложения. Дословный перевод этой конструкции на украинский язык не работает.

Языковая ловушка заключается в том, что русское выражение многозначно. Оно может указывать и на конкретный момент времени, и на что-то мгновенное и изменчивое - поэтому механическая калька разрушает смысл фразы, пишет 24 Канал.

Если говорящий имеет в виду настоящий момент, уместны варианты "цієї миті", "цієї хвилини", "просто зараз" або "тепер". Например: "Цієї миті він перебуває в Києві" чи "Цієї хвилини ми не можемо відповісти".

Когда уместно "щомиті"

Другая ситуация - когда речь идет о процессе, который не стоит на месте и постоянно обновляется. Здесь в украинском языке есть отдельное короткое слово.

"Ситуація щомиті змінюється", "Щомиті може пролунати сигнал" - именно такие конструкции фиксирует "Словопедия" как естественные для обозначения мимолетности.

"Невідкладно" - это уже другое

Отдельно лингвисты предостерегают от путаницы с аналогом, который кажется близким, но имеет другой оттенок. Он касается не времени как такового, а невозможности медлить: "Допомога потрібна невідкладно".

Для более эмоциональной речи остаются разговорные формулы - "Вже і зараз!" или "Треба на вчора!". Именно поэтому сначала стоит оценить ситуацию, а уже потом подбирать слово.

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Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания носил название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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