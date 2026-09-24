Перехватчики реактивных "Шахедов" были "готовы" ещё зимой: что с ними случилось

Перехватчики реактивных "Шахедов" на полигоне работали, но в бою возникли новые проблемы. "Флеш" рассказал, чего им не хватает для успешного противодействия.

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Перехватчики "Шахедов" - "Флеш" назвал главную ошибку Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Перехватчики "Шахедов" провалили боевые испытания

Главная проблема - наведение и маневренность

Украинские производители еще зимой заявляли о готовности перехватчиков для реактивных "Шахедов", однако боевые испытания выявили ряд проблем, которые не были заметны на полигоне. Речь идет, в частности, о маневренности, захвате цели, наведении и управлении аппаратом на большой скорости. Об этом сообщил советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов "Флеш" в интервью изданию Radio NV, передает УНИАН.

По словам Бескрестнова, ещё зимой на совещании, созванном тогдашним министром обороны Михаилом Федоровым, собрались все производители перехватчиков. Тогда все восемь компаний заявили о готовности своих разработок и утверждали, что аппараты уже летают и обладают достаточной скоростью.

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"Мы начали расспрашивать, на какой стадии находятся их решения, и все восемь компаний сказали: у нас все готово, решение есть, летает, мы протестировали, скорость достаточная, все будет хорошо", - вспоминает Флеш.

По мнению советника президента, одной из проблем стало отсутствие постоянного контроля за разработчиками и регулярных проверок их решений в реальных условиях. Тогда реактивных "Шахедов" было еще недостаточно, чтобы полноценно проверить перехватчики в ходе практического применения.

"Они отвечали, что все хорошо, все работает, могут даже показать. А реактивных "Шахедов" тогда было еще мало, чтобы показать на практике, как все происходит. На полигоне показали: летает. В этом-то и была проблема", - отметил он.

Почему сложно изготовить перехватчик

Ключевой технический вопрос заключается не столько в скорости аппарата, сколько в его способности менять траекторию и удерживать цель во время преследования. Двигатели, по словам Бескрестнова, можно приобрести за рубежом, тогда как создание полноценной системы перехвата значительно сложнее.

"А самолетик, который просто быстро летит по прямой, сделать несложно. Сложно сделать самолет маневренным, чтобы он мог следовать за "Шахедом". Мы понимаем: когда у нас появятся перехватчики, "Шахеды" начнут уклоняться - менять высоту, выполнять в полете другие фигуры. А реактивные "Шахеды" гораздо маневреннее обычных. Поэтому перехватчику нужны скорость, маневренность и канал управления, ведь на большом расстоянии с радиоуправлением возникают другие проблемы", - отметил он.

Отдельной проблемой является финальный этап поражения цели. По словам эксперта, на высоких скоростях оператору сложно самостоятельно обеспечить необходимую точность. Поэтому система должна автоматически распознавать цель и корректировать движение перехватчика.

"Необходимы автоматическое захватывание цели с помощью машинного зрения и автоматическое донаведение", - подчеркнул Бескрестнов.

В ходе боевых испытаний, по словам Флеша, выяснилось, что между успешным полётом на полигоне и реальным применением есть принципиальная разница. В боевых условиях производителям пришлось решать вопросы маневренности, управления, запуска, захвата цели и расхода топлива.

"Я понимаю производителей. Они сделали самолеты, испытали их на полигонах: самолеты летают, скорость достаточная, управление на полигоне есть, осталось установить боевую часть. А когда начали тестировать в боевых условиях, посыпались вопросы: какова маневренность, каково управление, как запускать, как захватывать цель, сколько нужно топлива, что еще требуется. Сделать конструкцию, которая просто быстро летает, - самая легкая часть", - подчеркнул он.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Почему перехватчики пока нельзя просто заказать тысячами

Массовый заказ таких аппаратов требует предварительной проверки не только самой конструкции, но и того, насколько просто ею могут пользоваться различные подразделения. По словам Бескрестнова, единичный успешный запуск еще не означает, что систему можно масштабировать на всю страну.

Перед масштабированием, подчеркивает Флеш, необходимо провести финальное боевое тестирование и убедиться, что комплекс будет надежным для различных экипажей - от специалистов СБУ до бойцов территориальной обороны. Также важно, чтобы его можно было без сложностей обслуживать, запускать и использовать в боевых условиях.

"Сначала необходимо провести окончательное боевое тестирование. Мы должны быть на 100% уверены, что предлагаемое нами решение будет работать у любого экипажа: и у специалистов СБУ, и у бойцов территориальной обороны... И нам нужен продукт, простой в использовании и надежный: чтобы его можно было обслуживать, запускать, управлять им. В этом и заключается задача. Прежде чем вкладывать миллионы, нужен реально работающий образец. Ведь показать на тестах, что какой-то экипаж спецназначения смог что-то сделать, - это только часть дела", - говорит Флеш.

В то же время после подтверждения работоспособности готового решения наращивание выпуска, по оценке Бескрестнова, не должно стать главной проблемой. Он считает, что производители смогут быстро увеличить объемы, если будет готов и проверенный образец и обеспечено финансирование.

"Любой производитель способен нарастить выпуск, это вопрос финансов. Если есть действующий образец, в котором мы уверены на 100%, найти комплектующие и заказать их - дело короткого времени. Вся страна понимает, насколько это важно", - добавил он.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

РФ меняет цели для ударов по Украине - комментарий эксперта

Россия расширяет перечень объектов в Украине, которые может выбирать для ударов. После логистических узлов и складов под прицелом оказались административные здания, а следующим этапом могут стать исторические здания и памятники архитектуры. Об этом сообщил военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах Иван Ступак в эфире программы "Суперпропозиция".

"Понимаем, что дальше, согласно их плану, скорее всего, последует разрушение каких-то исторических зданий, памятников архитектуры и истории, которым там по 100, 200, до 1000 лет. Что угодно можно разрушить", - пояснил эксперт.

В то же время атаки на отдельные государственные объекты уже происходили ранее. По словам Ступака, одним из таких примеров является удар по зданию Главного управления разведки.

Дальнейшее развитие ситуации, по его мнению, будет зависеть от того, насколько быстро Украина сможет найти эффективный ответ на новую тактику российских ударов. Эксперт отмечает, что работа над этим продолжается, однако быстрого решения ожидать не стоит.

"И это всего лишь первый шаг. По зданию Главного управления разведки уже ранее наносились удары. Поэтому, учитывая новый этап, мы понимаем, что нас будут терроризировать, пока не будет найден оптимальный выход из этой ситуации. Над этим работают, но для этого потребуется время как минимум до ноября", - подчеркнул Ступак.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский объявил о создании новой разработки для перехвата реактивных "Шахедов". По словам главы государства, новый дрон-перехватчик уже прошел практическое применение. Временный исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад доложил президенту об успешном практическом применении этого аппарата.

Аналитики The Telegraph зафиксировали развертывание базы реактивных дронов вблизи села Цимбулово в Орловской области РФ. Судя по спутниковым снимкам, более 100 БПЛА на базе были размещены под открытым небом вместе с 16 пусковыми установками.

Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что появление реактивных "Шахедов" усложнило задачу ПВО Украины. Он предупредил, что Россия может осуществлять до 3000 запусков реактивных "Шахедов" в месяц. По оценке эксперта, Украине может понадобиться около 10 тысяч перехватчиков для противодействия таким объемам.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные воинские подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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