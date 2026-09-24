Доллар резко взлетел, евро падает: новый курс валют на 25 сентября

Нацбанк обнародовал актуальный курс валют на 25 сентября.

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Курс валют на 25 сентября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Сколько стоит доллар 25 сентября

Подорожал ли евро в Украине

Какой курс злотого установил НБУ

В пятницу, 25 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар подорожал, тогда как евро и польский злотый подешевели. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на 25 сентября установлен на уровне 44,97 грн/долл. Накануне, 24 сентября, американская валюта стоила 44,86 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал примерно на 11 копеек.

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Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро

Официальный курс евро на 25 сентября составляет 51,12 грн/евро. Днем ранее европейская валюта стоила 51,19 грн/евро. За сутки курс евро снизился примерно на 6 копеек.

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на 25 сентября установлен на уровне 11,67 грн/злотый. Накануне злотый стоил 11,70 грн/злотый. Таким образом, польская валюта подешевела примерно на 3 копейки.

Каким будет курс доллара и евро с 29 сентября по 8 октября - мнение банкира

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что, несмотря на обострение военных рисков, подорожание нефти и ускорение инфляции, курс доллара в течение 29 сентября – 5 октября, скорее всего, удержится в пределах 44,5–45 грн, а евро – 51–52,5 грн. Значительного ажиотажа на наличном валютном рынке в начале октября не ожидается.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

По его словам, главной причиной стабильной ситуации является отсутствие физического дефицита валюты в кассах банков и обменных пунктах. В то же время на курс евро могут сильнее влиять глобальные факторы, в частности ситуация на Ближнем Востоке и высокие цены на нефть.

"В течение недели объем валютных интервенций НБУ может составить около $900 млн – $1 млрд, что позволит сглаживать чрезмерный спрос и сохранять относительно прогнозируемую курсовую динамику даже в случае ухудшения внешнего фона", - рассказал Лесовой.

На межбанке, по прогнозу банкира, доллар будет торговаться в пределах 44,5–44,8 грн, а евро - 51–52,5 грн. На наличном рынке ожидается курс доллара 44,6–45 грн, евро - 51,5–52,5 грн

Валюта в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал стабильность валютного рынка на 21–27 сентября. Он подчеркнул, что курс доллара останется в пределах 44,4–44,8 грн, а евро - в пределах 51,5–52,5 грн.

Национальный банк Украины установил общий лимит на снятие наличных в размере до 100 000 грн в сутки с одного счета. В то же время "ПриватБанк" установил лимит до 40 000 грн в течение трех часов и не более 100 000 грн в сутки.

Национальный банк Украины обновил официальный курс на 24 сентября. Доллар установлен на уровне 44,85 грн, евро - 51,18 грн и злотый - 11,69 грн.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в сфере денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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