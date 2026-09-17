Что будет с курсом доллара и евро: банкир предупредил о важном нюансе 21-27 сентября

Ключевые тезисы:
- Доллар прогнозируют в пределах 44,4–44,8 грн
- Евро может держаться на уровне 51,5–52,5 грн
- НБУ будет сдерживать резкие колебания валют
Доллар и евро на следующей неделе, 21-27 сентября, могут оставаться в указанных диапазонах, без резких скачков. Доллар на межбанке будет торговаться вблизи 44,4–44,8 грн, а евро - в пределах 51,5–52,5 грн. Об этом рассказал Главреду директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
На динамику валют будет влиять целый ряд факторов, в частности потребности импортеров, инфляция и ситуация в энергетике. В то же время банкир не ожидает резких изменений котировок в ближайшие дни.
"На следующей неделе ситуация на валютном рынке, скорее всего, будет оставаться в рамках тенденций, сформировавшихся в течение последних нескольких недель. Несмотря на значительное количество факторов, которые потенциально могут усиливать спрос на валюту, оснований ожидать каких-либо сенсационных курсовых изменений пока нет", - отметил Лесовой.
На наличном рынке прогноз также предполагает схожие значения. Доллар может находиться в коридоре 44,6–44,8 грн, а евро - 51,5–52,5 грн.
Отдельную роль будет играть соотношение спроса и предложения. По оценке банкира, потребность в валюте может превышать ее предложение примерно на 15–20%, в частности из-за закупок топлива, энергетического оборудования и других критически важных товаров.
"Главной особенностью валютного рынка и в дальнейшем будет устойчивое преобладание спроса над предложением, которое может составить ориентировочно 15–20%. Ее будут подпитывать значительные потребности импортеров, прежде всего в топливе, энергетическом оборудовании и других критически важных товарах, а также определенное желание бизнеса заранее "застраховаться" от возможных курсовых изменений", - подчеркнул он.
При этом значительную часть давления на гривню будет компенсировать Национальный банк. В августе регулятор продал на валютном рынке около $4,82 млрд - в среднем более $1,1 млрд в неделю.
"В то же время именно Нацбанк и в дальнейшем останется главным игроком рынка. В августе объем валютных интервенций составил около $4,82 млрд, то есть более $1,1 млрд в среднем в неделю. Благодаря этому регулятор фактически компенсирует значительную часть дефицита предложения валюты и не позволяет локальным всплескам спроса быстро переходить в курсовые скачки", - сказал банкир.
Стабильность валютного рынка также будет зависеть от запаса международных резервов. В начале сентября они составляли около $48,7 млрд, что соответствует примерно четырем месяцам будущего импорта. До конца года НБУ ожидает их увеличения примерно до $70 млрд благодаря международной финансовой помощи.
Отдельным риском остается инфляция. В августе потребительские цены выросли лишь на 0,1% за месяц, однако годовой показатель уже достиг 8,1%. По прогнозу НБУ, к концу года инфляция может приблизиться к 10%.
"Именно поэтому осенью стоит внимательно следить за тем, насколько быстро в потребительских ценах начнут проявляться дополнительные расходы, связанные с логистикой, энергетикой и последствиями новых атак. НБУ ожидает, что к концу года инфляция может приблизиться к 10%, и именно ее дальнейшая динамика во многом будет определять как финансовые ожидания населения, так и потенциальный спрос на валюту", - предупредил Лесовой.
В то же время высокие гривневые ставки могут сдерживать чрезмерный спрос на иностранную валюту. Учетная ставка НБУ составляет 15,5%, максимальные ставки по отдельным депозитным программам достигают 17,5% годовых, а доходность гривневых ОВГЗ в зависимости от срока составляет около 15,2–16,5%.
В таких условиях банкир советует не сосредотачивать все сбережения только на одном инструменте.
"Поэтому в условиях относительно сдержанной динамики курса простое скупка валюты уже не выглядит безальтернативным способом сохранения средств. Более взвешенным решением может оставаться диверсификация: часть сбережений целесообразно держать в гривневых инструментах, часть - в долларах и евро, а определенный объем оставлять в наличных", - отметил Лесовой.
Помимо самого диапазона котировок, банкир привел ориентиры относительно суточной динамики и разницы между курсами покупки и продажи. На межбанке колебания в течение дня ожидаются в пределах 0,05–0,15 грн, в коммерческих банках - до 0,1–0,2 грн, а в обменных пунктах - до 0,3 грн.
Разница между курсами покупки и продажи также будет оставаться относительно небольшой. На межбанке она может составлять до 0,15 грн за доллар и до 0,2 грн за евро. В коммерческих банках спред прогнозируется на уровне 0,5–0,6 грн за доллар и 0,8–1 грн за евро, тогда как в обменных пунктах - 0,6–1 грн за доллар и 1–1,3 грн за евро.
На наличном рынке разница между курсами покупки в разных учреждениях может составлять 0,2–0,3 грн за доллар и 0,3–0,5 грн за евро в коммерческих банках. В обменных пунктах этот показатель ожидается на уровне 0,3–0,5 грн за доллар и 0,5–0,7 грн за евро.
Что касается курсов продажи, то в коммерческих банках разница может составлять 0,1–0,2 грн за доллар и 0,2–0,3 грн за евро. В обменных пунктах - 0,3–0,5 грн за доллар и до 0,5 грн за евро.
При этом средняя разница между котировками межбанковского и наличного рынка, в зависимости от валюты, прогнозируется на уровне 0,1–0,15 грн. Средние недельные курсовые отклонения могут достигать 1–1,5 % от исходного значения курса в начале недели.
Курс валют - последние новости по теме
Напомним, как ранее писал Главред, народный депутат Ярослав Железняк сообщил о заложенном в проект государственного бюджета на 2027 год прогнозируемом курсе доллара. Согласно документу, правительство ожидает, что к концу 2027 года курс составит 48,3 грн за доллар, тогда как среднегодовой показатель прогнозируется на уровне 47,1 грн.
В то же время Национальный банк пока сдерживает рост курса благодаря валютным интервенциям за счет международных резервов. По данным за август, регулятор продал на межбанковском валютном рынке около $4,85 млрд, что составило примерно 5% золотовалютных резервов.
По состоянию на 17 сентября официальный курс НБУ составлял 44 ,60 грн за доллар и 51,45 грн за евро. За сутки американская валюта подешевела примерно на 4 копейки, а европейская - примерно на 6 копеек.
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О персоне: Тарас Лесовой
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.
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