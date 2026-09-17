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Москва идет ва-банк: Клочок раскрыл, чем Кремль будет торговаться с Европой

Алексей Тесля
17 сентября 2026, 18:56
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Санкции станут одним из ключевых вопросов между Европой и РФ, считает Валерий Клочок.
ЕС ввел санкции против россиян за обстрел Киева в начале июля
Раскрыт сценарий переговоров по санкциям против РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Клочка:

  • Москва обостряет отношения фактически со всеми, стремясь повлиять на Европу
  • РФ стремиться к отмене санкций и возвращению замороженных активов

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Нова дорога" Валерий Клочок прокомментировал вероятный сценарий развития ситуации вокруг санкций против страны-агрессора РФ.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, Москва обостряет отношения фактически со всеми, при этом влияние России на Европу остаётся достаточно серьезным, хотя сами европейцы еще не до конца это осознают.

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"Но это также станет предметом торга. Логика Кремля может быть примерно такой: я вас не трогаю, а вы снимаете санкции, возвращаете замороженные активы и так далее. Санкции станут одним из ключевых вопросов. Россияне уже активно работают над их отменой. Потому что с экономикой у них действительно большие проблемы", - отметил эксперт.

Он также отметил, что россияне, продолжая войну против Украины, могут поставить на колени всю свою экономику.

"И что потом? Они привыкли жить на широкую ногу. В России действительно очень много денег, огромные доходы от нефти. И сейчас, с точки зрения прагматики, им было бы очень выгодно остановиться, восстановить нормальные объемы торговли нефтью и за полгода стабилизировать экономику. Поэтому сейчас вокруг этого, на мой взгляд, и идет большой торг в Европе", - добавил Клочок.

Энергетическое перемирие может оказаться выгодным Москве - эксперт

Эксперт Вадим Денисенко допускает, что потенциальная договорённость о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре способна принести российской стороне определённые преимущества. По его мнению, такая пауза дала бы Москве возможность временно снизить давление сразу по нескольким направлениям - в частности, решить часть проблем с обеспечением топливом и смягчить последствия сильных холодов в регионах, расположенных вблизи зоны боевых действий.

В то же время рассчитывать на ослабление других экономических ограничений в отношении Украины, вероятно, не приходится. В частности, ограничения, затрагивающие украинские порты и остающиеся одним из важных инструментов давления, скорее всего, не войдут в возможные договорённости.

санкции
/ Инфографика: Главред

Переговоры о мире - новости по теме

Ранее у Трампа сделали заявление о переговорах Украины. Проведенное американскими переговорщиками переговоры дали возможность выяснить различные вопросы, подчеркнул Джаред Кушнер.

Напомним, что переговорный процесс по войне в Украине с участием Киева и Вашингтона может возобновиться в трехстороннем формате. Новая встреча может состояться в Абу-Даби.

Напомним, как ранее писал Главред, Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона передала Киеву сигнал о готовности Москвы вернуться к дипломатическому треку. В то же время он подчеркнул, что США ищут путь к деэскалации зимой и возобновлению диалога. По его словам, Киев намерен использовать сентябрь и октябрь для возобновления переговоров.

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О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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санкции против России Валерий Клочок
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