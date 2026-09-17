РФ сделает ставку на истощение: раскрыт сценарий ударов по Украине зимой

Авиаэксперт объяснил, почему Кремль переделывает старые ракеты С-300 в ударное оружие и наращивает производство "Гераней".

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Россия готовит комбинированные удары по энергетике / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Кремль сокращает использование "Кинжалов" из-за их дефектов

Дешевый дрон наносит ущерб на миллионы долларов

Производство "Гераней" достигает 3 тысяч в месяц

Этой зимой страна-агрессор Россия готова бросить в бой одновременно все имеющиеся средства поражения - баллистические ракеты, крылатые ракеты и дроны, - чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону дешевыми целями, пока заканчиваются дорогие ракеты-перехватчики. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

По его словам, у России действительно накопились проблемы с одним из типов ударного оружия, хотя стратегическая авиация сохраняет способность поднимать в воздух целые эскадрильи.

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"Россияне делают ставку на все, что у них есть. Они стали реже использовать "Кинжалы", поскольку есть проблемы как с носителями, так и с самой ракетой, которая оказалась не столь удачной. В то же время у них сохраняется способность стратегической авиации поднимать в воздух шесть-восемь самолетов, примерно по четыре ракеты на каждом, и наносить удары крылатыми ракетами", - отметил он.

Аналитик подчеркивает, что даже эти крылатые ракеты в значительной степени являются инструментом отвлечения противовоздушной обороны, а не самостоятельной угрозой.

Ракета "Кинжал" / Инфографика: Главред

Дорогая оборона против дешевых дронов

По его мнению, главная уязвимость украинской противовоздушной обороны - не недостаток технологий, а цена каждого перехвата.

"Если у нас недостаточно систем для сбивания баллистических ракет и мы тратим на реактивные "Шахеды" дорогие ракеты - как авиационные, так и наземные, - возникает проблема. В воздухе это, например, AIM-9 Sidewinder, но их много на самолет не подвесишь. Поэтому используются и AIM-120. Даже старые версии - это все равно ракеты, которые стоят около миллиона долларов", - пояснил Криволап.

Он добавил, что реактивный дрон может стоить 100–150 тысяч долларов, но наносить ущерб на несколько миллионов. А ракет AIM-120 в мире физически производится не так много - около 2 тысяч в год, поэтому запасы быстро исчерпываются.

Производство "Гераней" и "Искандеров" растет

Аналитик отметил, что его прогнозы относительно сдержанности Кремля осенью не оправдались.

"В конце августа - начале сентября я думал, что россияне, возможно, вообще до октября не будут активно использовать баллистическое оружие. Ведь какой в этом смысл, если мы и так пропускаем много реактивных "Шахедов"? Но то, что они продолжают наносить баллистические удары и запускать крылатые ракеты, свидетельствует о том, что ресурсы у них есть, и они их особо не экономят", - отметил Криволап.

По его оценкам, ежемесячное производство "Гераней-4" и "Гераней-5" достигает примерно 3 тысяч единиц, а ракет "Искандер-М" - около 60.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Старые ракеты С-300 переделывают в ударное оружие

Отдельное направление - реанимация устаревших боеприпасов противовоздушной обороны, срок хранения которых подходит к концу.

"Россияне сейчас переделывают старые запасы ракет для комплексов С-300 и С-400, срок хранения которых уже подходит к концу. Речь идет о РМ-48У. Таких ракет у них достаточно много. Они перебирают эти ракеты, могут устанавливать новые двигатели, новую систему наведения, поскольку изначально это были ракеты для зенитных комплексов", - рассказал эксперт.

На такие ракеты теперь монтируют систему инерционной навигации и антенны коррекции типа "Комета", более устойчивые к РЭБ, а также совершенствуют системы захвата цели и донаведения на конечный участок траектории.

С-400 / Инфографика: Главред

Дроны стали "умнее" благодаря Китаю

Особую тревогу вызывает не количество, а качество атакующих беспилотников.

"Интеллектуальные возможности реактивных "Шахедов", обычных "Шахедов" и в целом российских дронов существенно выросли, в частности благодаря китайской помощи. Мы уже видим, как один дрон может выполнять функции разведчика или ретранслятора, кружа, например, над Киевом. Когда цель обнаружена, он или другой аппарат атакует ее - и достаточно точно", - подытожил Криволап.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

РФ готовит новые ракеты для ударов

Советник президента по технологическим вопросам, эксперт в области технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что у Украины есть около полугода, чтобы создать собственные дешевые ракеты-перехватчики, способные противостоять новому типу российских малых крылатых ракет.

По его словам, логика противника строится на опережении: в Москве рассчитывают, что столица вскоре будет прикрыта новым классом средств ПВО, и уже готовят то, что сможет обойти эти средства.

"Россияне также понимают, что у нас сейчас появятся реактивные перехватчики и мы прикроем Киев. Но они сейчас работают над созданием и делают ставку на следующую итерацию. Это уже маленькие крылатые дешевые ракеты", - отметил "Флеш".

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 сентября армия РФ атаковала Киев ракетами и дронами. В Днепровском районе обломки упали в нескольких местах. Повреждены офисное здание и жилой дом. Также обломки упали на территории складских помещений и вблизи АЗС. Известно о 16 пострадавших, среди них - двое детей.

Кроме того, российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Одессе во время ночной комбинированной атаки на область. В результате разрушено 10 квартир на 14–16 этажах, повреждено 11 автомобилей. В результате обстрела пострадали семь человек, в том числе дети в возрасте 4 и 13 лет.

16 сентября Россия атаковала рейсовый автобус в Никопольском районе Днепропетровской области. Оккупанты поразили автобус беспилотником. В результате атаки на месте погибли 5 человек, еще как минимум 7 получили ранения.

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О персоне: Константин Криволап Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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