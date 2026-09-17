Киев - под ударом дронов и ракет: пострадали более 10 человек, среди них дети

Ночью и утром в столице гремели взрывы. Возникли проблемы с водоснабжением в некоторых районах.

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Иллюстративное фото / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада сил ТРО, УНИАН

Кратко:

РФ атаковала Киев ракетами и дронами ночью 17 сентября

В столице повреждены дом и складские помещения

Число пострадавших - 12 человек, среди них две детей

В ночь на 17 сентября армия РФ атаковала Киев ракетами и дронами. В результате есть разрушения и пострадавшие, в том числе ребенок.

В 02:05 в столице был объявлен красный уровень опасности из-за угрозы применения ракет. Воздушные силы ВСУ предупреждали об движении ракеты в Черниговской области в направлении Киева.

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В 02:55 в Киевской городской военной администрации сообщили, что по предварительной информации, в Днепровском районе повреждены жилой дом и складские помещения.

"Известно о 4 пострадавших. Среди них 10-летняя девочка. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - добавили в КГВА.

Также сообщалось, что в Соломенском районе повреждено складское помещение.

По состоянию на 04:00 количество пострадавших в результате вражеской атаки увеличилось до 10 человек.

В 04:34 был объявлен "желтый" уровень опасности из-за угрозы БпЛА. Жителей города призвали пройти в ближайшие укрытия. Тревога не отменена по состоянию на 06:40. Угроза сохраняется.

В 06:41 в Киеве были слышны звуки взрывов.

Кличко уточнил последствия атаки

По словам мэра Киева Виталия Кличко, по предварительной информации, в Днепровском районе обломки рухнули на нескольких локациях. Повреждены офисное здание и жилой дом. Также обломки упали на территории складских помещений и вблизи АЗС.

Также в Днепровском районе на одной из локаций повреждены остекление и фасад трехэтажного офисного здания. Также в нескольких жилых домах выбиты окна.

В Святошинском районе предварительно известно о попадании в нежилое здание.

В Соломенском районе, по предварительной информации, разрушено складское здание. Пожара нет.Информация о пострадавших уточняется.

"В столице понижено давление подачи воды на левый берег, в Соломенский, Голосеевский и Святошинский районы. В настоящее время специалисты выясняют причину", - сообщил глава города.

Специалисты восстанавливают давление подачи воды в районы столицы, где возникли проблемы с водоснабжением.

По состоянию на 04:39 известно о 12 пострадавших в столице в результате атаки врага. Среди раненых - двое детей, 10 и 12 лет. В больницах находятся 9 пострадавших.

Атаки РФ на Киев - новости

Как писал Главред, утром 16 сентября в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов. Было зафиксировано возгорание складского помещения.

В ночь на 15 сентября Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов. Были зафиксированы попадания в АЗС и склады. Есть пострадавшие.

11 сентября в Киеве прогремели взрывы. Сначала в столице объявили "желтый" уровень воздушной тревоги, позже его подняли до "красного". Столичные власти сообщили об атаке на АЗС в двух районах - Днепровском и Оболонском.

9 сентября оккупанты нанесли первый удар по АЗС в Киеве. В результате вспыхнул пожар. Ранены четыре человека, троих пострадавших госпитализировали.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Будет ли новое наступление на Киев: прогноз генерала НАТО

Страна-агрессор Россия в ближайшее время вряд ли решится на новое сухопутное наступление на Киев, зато сделает ставку на усиление ракетных и дроновых ударов, диверсии и разведывательную деятельность, чтобы обезлюдить столицу и парализовать её работу. Об этом сообщил генерал армии США, главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе в 1997-2000 годах Уэсли Кларк.

"Я думаю, если бы Россия могла атаковать город, захватив его, - конечно, сделала бы это. Но вероятнее всего, они продолжат баллистические удары, атаки дронами и усилия, чтобы заставить Киев обезлюдеть, стать нефункциональным", - отметил Кларк.

"Они знают, что если им удастся обезлюдить Киев и сделать его нефункциональным, то они проделают 75% работы, чтобы в конце концов захватить Украину", - подчеркнул генерал.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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