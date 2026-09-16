"Путин не видит будущего в мирной России": назван опасный сценарий войны

Перспективы завершения войны по-прежнему тесно связаны с позицией Кремля и возможными последствиями прекращения боевых действий для самой России.

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Почему война для Путина стала вопросом политического выживания / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые факты:

Путин не согласится на мир, считает Коваленко

Переговоры до 2027 года могут быть лишь имитацией

Кратковременное перемирие может вызвать дестабилизацию в РФ

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин ни при каких обстоятельствах не согласится на мир, а возможные переговоры до середины 2027 года могут носить лишь формальный характер. В то же время даже кратковременное перемирие способно создать для российского руководства новые внутренние риски. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

По словам Коваленко, результат любых переговорных процессов будет зависеть прежде всего от позиции российского президента. Он считает, что Кремль может использовать сам факт переговоров, не имея реального намерения завершить войну.

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"Инициатором всех событий является Путин. И он ни при каких обстоятельствах не согласится на мир. Даже если начнутся мирные переговоры, то до конца первого полугодия 2027 года они будут носить имитационный характер", - заявил Коваленко.

Отдельный риск, по его оценке, возникает для российских властей в случае прекращения боевых действий. Эксперт связывает это не только с ходом войны, но и с тем, как возможное перемирие может отразиться на внутриполитической ситуации в РФ.

"Путин не видит своего будущего в мирной России. И это большая проблема как для нас, так и для россиян. В случае мира или даже перемирия на три-четыре месяца в России сразу же начнутся внутренние дестабилизационные процессы", - подчеркнул Коваленко.

Обозреватель также связывает такую позицию Путина с его представлениями о слабости и потере контроля. В качестве примеров он привел реакцию российского президента на трагедии в Беслане, гибель экипажа подводной лодки "Курск" и теракт в "Крокус Сити Холле", отметив, что Путин якобы не воспринимает проявление сочувствия как политически безопасное поведение.

В этом контексте Коваленко считает, что борьба между условными "ястребами" и "голубями" в российской верхушке не будет определять дальнейший курс. По его словам, ключевым остается личное восприятие войны российским президентом.

"Для Путина война - это форма выживания. Поэтому никакие "ястребы", "голуби", "тараканы", "пауки" и весь этот "жабогадюкинг" ничего не решают - всё вращается вокруг Путина. Поэтому его позиция проста: воевать до тех пор, пока он жив", - сказал Коваленко.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс подчеркнул, что Путин является первопричиной войны.

Источники Bloomberg сообщали, что российский диктатор отверг мирный план США и не демонстрировал готовности пересмотреть свою позицию. Издание отметило, что Кремль готовится усилить давление на Украину зимой. По информации собеседников, Москва может активизировать удары по энергетической и теплоэнергетической инфраструктуре и задействовать другие инструменты влияния в Европе.

Институт изучения войны (ISW) сообщил о признаках подготовки России к затяжной войне и милитаризации общества. В отчете подчеркивается, что соответствующий курс "Единой России" закрепил Медведев.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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