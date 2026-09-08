Путин отверг мирный план США: Bloomberg раскрыл новые планы Кремля на Украину

Стратегия Путина предусматривает усиление давления на Украину зимой и ослабление поддержки Киева.

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Путин отверг план Трампа - Кремль готовит новые удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Ключевые факты:

Путин не изменил позицию, а переговоры Трампа зашли в тупик

Кремль готовится усилить удары по Украине в течение зимы

Европа планирует закупить ракеты Patriot для усиления ПВО Украины

Российский диктатор и военный преступник Путин не пошел на уступки в переговорах по мирной инициативе Дональда Трампа и, по данным западных чиновников, готовится усилить давление на Украину в течение зимы. В США и Европе всё больше склоняются к мнению, что война продлится и в следующем году, а быстрого прорыва на дипломатическом фронте не будет. Об этом сообщили источники Bloomberg, знакомые с ходом переговоров, на условиях анонимности.

По информации собеседников агентства, переговоры американских посланников Джареда Кушнера и Стива Виткоффа в Москве и Киеве не принесли существенных результатов. Российский лидер, как утверждают источники, не продемонстрировал готовности пересмотреть свою позицию даже после сигналов из Вашингтона о необходимости новых подходов для возобновления переговорного процесса.

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Вместо этого Москва, по данным чиновников, рассматривает зимний период как возможность усилить давление на Киев и проверить стойкость Украины и ее международных партнеров. В ближайшие шесть месяцев Россия может усилить удары по критически важным объектам, параллельно активизировав другие инструменты влияния в Европе.

По словам одного из собеседников Bloomberg, Кремль намерен "интенсифицировать удары по энергетической и теплоэнергетической инфраструктуре Украины, чтобы сделать жизнь гражданского населения невыносимой", а также усилить гибридные операции и политическое вмешательство в европейских странах.

Расчет Путина, по оценке источников, заключается в том, чтобы к весне оказаться в более выгодной позиции. При этом Кремль надеется сохранить функционирование российской экономики, несмотря на все более сильное внутреннее давление.

"Серьезные переговоры вряд ли состоятся, по крайней мере, до следующего года", - отметил один из источников Bloomberg.

На этом фоне союзники Украины обсуждают усиление защиты от ожидаемой зимней кампании РФ. Одним из главных приоритетов западные чиновники называют поставки ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны.

Европейские страны, по данным агентства, планируют закупать американские ракеты для Patriot за счет механизма PURL НАТО. Эти поставки должны помочь Украине противостоять возможному росту интенсивности российских атак в зимние месяцы.

PURL / Инфографика: Главред

В Вашингтоне также публично признают, что противостояние может затянуться.

"Мы должны быть готовы к длительному конфликту и к тому, что потребности Украины останутся актуальными в ближайшие месяцы и годы, а также должны быть готовы и к другим вероятным непредвиденным обстоятельствам", - заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби.

Источники Bloomberg также утверждают, что Путин использовал визит Виткоффа и Кушнера для демонстрации контроля над ситуацией внутри России накануне выборов в Государственную Думу. По словам одного из собеседников, американской делегации пришлось ждать встречи в Кремле до вечера, а за несколько часов до нее они пообедали с представителем Путина Кириллом Дмитриевым.

В то же время трехсторонний формат с участием представителей США, России и Украины может возобновиться после выборов в Государственную Думу, сообщили источники. Однако они не ожидают, что такие контакты в ближайшее время станут решающими для заключения мирного соглашения.

Чего ждать Украине - комментарий главы ЦПД при СНБОУ

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко призвал не преувеличивать возможности России и не поддаваться апокалиптическим прогнозам относительно развития ситуации в Украине. По его словам, несмотря на сложную ситуацию, Кремль не сможет реализовать ключевые сценарии, на которые рассчитывает.

Пост Андрея Коваленко / Скриншот

"Фронт не рухнет, как того хотят россияне. У них не получится уничтожить нашу энергетику, не получится создать "голод" и другие апокалиптические явления, о которых сегодня так активно говорят", - заявил Коваленко.

Отдельно он обратил внимание на угрозу реактивных дронов, отметив, что нынешнее преимущество России в этом направлении не будет постоянным. Украина, по его оценке, будет постепенно усиливать возможности противодействия новым средствам воздушного нападения.

"Ситуация с противодействием реактивным шахидам будет улучшаться, и это нынешнее окно для РФ также закроется", - отметил руководитель ЦПД.

Коваленко признал, что ближайший период может быть сложным из-за нежелания Владимира Путина прекращать войну. В то же время он подчеркнул, что подготовка к негативным сценариям не должна превращаться в панику.

"Будет тяжело, поскольку Путин не готов завершать войну. Нужно всегда готовиться к худшим сценариям, однако точно не стоит посыпать голову пеплом. У нас будут определенные меры, которые заставят россиян почувствовать неприятности и боль на их территории", - подчеркнул Коваленко.

По его мнению, завершение войны возможно лишь при условии усиления давления непосредственно на Россию и её экономические возможности.

"Лучше бы война закончилась, конечно. Но закончить её можно только путём ударов по России, по её экономике. Другого пути нет", - заявил Коваленко.

ЦПД / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, народный депутат Анна Скороход заявила, что посланцы Трампа привезли в Киев худшие условия мира. По её словам, новые предложения содержали дополнительные требования к Украине. Она отметила, что ранее не требовалось внесения изменений в Конституцию и признания территорий, а теперь такие требования якобы имеются.

Президент Владимир Зеленский обозначил пределы компромиссов, на которые Украина готова пойти ради мира. Он также сообщил о весьма неплохих идеях в пакете мирных предложений и анонсировал возможную встречу с президентом США. Зеленский сообщил, что встреча с Трампом может состояться в 20-х числах сентября и что ПВО во время последней атаки уничтожила около 90% из почти 180 воздушных целей.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия пыталась сорвать визит спецпредставителей США в Украину с помощью ударов по аэропортам. По словам Зеленского, удары затронули взлетно-посадочные полосы в Жулянах и Борисполе, но технически аэропорты оставались пригодными для работы.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), поставщик финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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