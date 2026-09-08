Украина впервые показала оружие против баллистики: что известно об ЗРК 'Коралл'

На оборонной выставке MSPO 2026 в Польше Украина впервые продемонстрировала пусковую установку ЗРК "Коралл".

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Пусковая установка ЗРК "Коралл" на шасси Tatra / Коллаж: Главред, фото: Милитарный

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Украина впервые продемонстрировала пусковую установку ЗРК "Коралл"

"Коралл" разработан для перехвата воздушных и баллистических целей

Ракета весит 450 кг, боевая часть - 36 кг

Украина впервые продемонстрировала пусковую установку зенитных ракет "Коралл", предназначенную, в частности, для перехвата баллистических целей. Речь идет о самоходной установке на шасси чешского грузовика Tatra. Об этом сообщил "Милитарный".

Разработкой комплекса занимается Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". "Коралл" создают для усиления украинской системы ПВО. Помимо воздушных и баллистических целей, ракету комплекса можно применять для поражения наземных или надводных радиолокационно-контрастных объектов.

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Каковы характеристики ракеты "Коралл"

Масса ракеты составляет 450 кг, из которых 36 кг приходится на боевую часть. Система наведения сочетает инерциальную навигацию, радиокоррекцию и активную радиолокационную головку самонаведения.

Длина ракеты составляет 4,8 метра, диаметр - 230/300 мм. Размах крыльев - 835 мм, рулей - 685 мм.

FREYJA / Инфографика: Главред

Как развивался проект "Коралл"

Опытно-конструкторские работы по проекту "Коралл" начались еще в 2016 году. Изначально ракету рассматривали как составную часть зенитного ракетного комплекса корабельного базирования.

Более широко о проекте заговорили в 2021 году, когда ДККБ "Луч" представило полноразмерный макет ракеты на выставке "Оружие и Безопасность". Тогда "Коралл" позиционировали как унифицированную модульную ракету для наземных и корабельных ЗРК, а потенциально - и как ракету класса "воздух-воздух".

Макет зенитной ракеты малой дальности "Коралл" / Фото: Милитарний

На начальном этапе заявленные характеристики были более скромными: дальность поражения - до 30 км, высота - до 10 км, масса ракеты - около 300 кг, а боевой части - 25 кг.

В 2021 году генеральный конструктор ГККБ "Луч" Олег Коростелев оценивал готовность комплекса примерно в 70%. Тогда же рассматривалось создание целой линейки украинских ЗРК с дальностью поражения около 10 км, 30–40 км и до 100 км. "Коралл" должен был занять среднюю нишу в этой системе.

Как Украина может противостоять российским баллистическим ракетам - мнение эксперта

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснил, как Украина может противодействовать ударам России баллистическими ракетами. По его словам, мобильные российские пусковые установки можно эффективно уничтожать прежде всего с помощью баллистических ракет, ведь они быстро меняют позиции после запуска.

Свитан отметил, что российские установки в Курской или Брянской областях теоретически можно было бы поражать американскими ATACMS. Однако, по его словам, Украина пока не получает достаточного количества таких ракет.

"Есть еще один вариант - авиационные средства поражения. Когда самолет и пилот управляют ракетой с помощью телекоммуникационной системы, они могут напрямую наводить ее на цель. Такие ракеты существуют. Их можно было бы использовать, например, с Gripen. Но для этого нужны Gripen и соответствующие ракеты", - пояснил эксперт.

Украинская баллистика - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам подготовки украинской баллистики и программы FREYJA. Он подчеркнул, что рассчитывает на появление собственной баллистики в 2026–2027 годах.

Экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина может получить возможность наносить удары по России собственным баллистическим оружием в ближайшие три-шесть месяцев. Он также отметил, что в июне компания Fire Point провела испытания баллистической ракеты.

Воздушные Силы ВС Украины сообщили о сбивании вражеских средств в ходе ночной атаки. Согласно сообщению, в ночь на 27 августа противовоздушной обороной было сбито 7 баллистических ракет и ряд других средств поражения.

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