Посланцы Трампа привезли Украине из Москвы худшие условия мира — нардеп

Что сказала Скороход:
- Посланцы Трампа Уиткофф и Кушнер привезли в Киев худшие условия мира
- Новые требования якобы предусматривают изменения в Конституцию
- Также РФ требует признания территорий
Посланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после визита в Москву привезли в Киев новые условия мирного урегулирования войны. Они оказались хуже предыдущих. Об этом заявила народный депутат Анна Скороход в интервью на канале "Дикий LIVE".
По её словам, новые предложения сложно назвать "прорывом", поскольку они содержат дополнительные требования к Украине.
"Это был не просто не прорыв, они приехали с еще худшими условиями, чем те, что у нас были раньше. Привезли худшие условия: если раньше не требовалось внесение изменений в Конституцию и признание территорий, то сейчас этого требуют", - заявила народный депутат.
Скороход добавила, что существует еще ряд нюансов, которые она не хочет публично разглашать, поскольку получила эту информацию неофициально. При этом Скороход не уточнила, о каких именно изменениях в Конституцию и о каких территориях идет речь в предложенных условиях.
Какое значение для Украины имеют переговоры - мнение эксперта
По мнению эксперта Александра Коваленко, нынешние переговоры имеют значение не только для Украины, поскольку Вашингтон опасается возможного расширения войны на территорию стран ЕС и НАТО.
"Осознание того, что Россия настроена на войну в долгосрочной перспективе и с выходом на новый театр боевых действий - страны ЕС/НАТО, как ничто другое, стало причиной появления американской делегации в Украине", - считает он.
Коваленко предполагает, что для Украины это может создать дополнительные дипломатические возможности. По его словам, американская сторона после контактов с Москвой могла остаться недовольной услышанным, а дальнейшие встречи с участием европейских партнеров могут укрепить позиции Киева.
Переговоры с представителями Трампа – новости по теме
как ранее сообщал Главред, Джаред Кушнер заявил, что завершение войны в Украине до зимы не гарантировано. На пресс-конференции в Киеве он подчеркнул готовность команды работать над возвращением к трехстороннему формату переговоров как одному из вариантов.
Администрация президента США Дональда Трампа сообщила, что работа над переговорным процессом рассматривается шире, чем просто пауза в боевых действиях. Трамп намерен сформировать целостный мирный пакет в качестве основы для долгосрочного урегулирования войны.
Российский диктатор Владимир Путин придерживается максималистских условий и не демонстрирует готовности к существенным уступкам в переговорах. По сообщениям источников, Москва настаивает на требовании оставить ряд районов Донбасса, в частности части Донецкой и Луганской областей, в качестве одного из центральных условий.
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О персоне: Анна Скороход
Анна Скороход - народный депутат Украины IX созыва, избрана в 2019 году в округе № 93 в Киевской области. Была членом фракции "Слуга народа", с 2020 года входит в депутатскую группу "За будущее".
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