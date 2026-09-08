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РФ готовит еще один массированный удар по Украине: названы сроки новой атаки

Мария Николишин
8 сентября 2026, 11:20
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Враг израсходовал меньше средств, чем мог произвести за десять дней накопления, поэтому у него остались ресурсы для повторного удара.
РФ готовит еще один массированный удар по Украине: названы сроки новой атаки
Угроза нового массированного удара по Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Главное из заявления эксперта:

  • Россия способна повторить массированную атаку в ближайшие дни
  • Накопление вооружения продолжалось около 10 дней
  • Пораженные пусковые установки не снижают потенциал врага

Страна-агрессор Россия может повторить массированную атаку на Украину уже в ближайшие дни - ресурсы для этого у врага остались. Об этом заявил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире Апострофа.

По его словам, объем средств, которые противник израсходовал во время последнего обстрела, не соответствует производственным темпам российского ВПК.

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"Мы видим, что фактически 10 дней враг осуществлял накопление сил для данной атаки. И, учитывая, что количество примененных средств было меньше, чем Россия могла изготовить за это время, не исключено, что через достаточно короткий период он может повторить очередную попытку массированной атаки - уже в ближайшие дни", - подчеркнул он.

Происходят ли поражения пусковых установок РФ

Долинце убежден, что противник уже изучил принципы работы украинской разведки, в том числе периодичность космического наблюдения, и подстроил под это собственную логистику: технику перебрасывают по маршрутам, рассчитанным так, чтобы не попадать в зону обзора, а сами перемещения стали значительно менее заметными.

"Если говорить о поражении пусковых установок - пока что мы видели информацию лишь о нескольких случаях за последний период уничтожения или поражения этих установок. Это несущественно влияет с точки зрения сокращения потенциала - ведь у России имеется значительное количество этих систем", - отметил эксперт.

По его мнению, ощутимого результата можно достичь лишь при условии уничтожения десятков российских пусковых установок в сжатые сроки.

Россия готовит новое оружие для атак

Специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что россияне сейчас пытаются создавать реактивные ракеты.

По его словам, Россия уже применяет против Украины реактивные ракеты. Среди них "Бандероль" - бюджетная российская реактивная ракета.

Он добавил, что "Герань-5" также уже фактически является ракетой, а не обычным беспилотником.

"Россия понимает, что у нас будут реактивные перехватчики, поэтому они попытаются и дальше совершенствовать реактивные БПЛА. Мы понимаем это и будем пытаться и дальше создавать реактивные ракеты-перехватчики для противодействия", - пояснил "Флеш".

РФ готовит еще один массированный удар по Украине: названы сроки новой атаки
Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате российской атаки погибли два человека. Пострадали 10 жителей города. 5 раненых госпитализировали, двое из них - в тяжелом состоянии.

Также российская оккупационная армия нанесла удар по рынку в пригороде Одессы. По данным СМИ, речь идет о промышленно-товарном рынке "7 километр". Это один из крупнейших рынков в Восточной Европе.

Кроме того, 8 сентября российские войска с помощью двух дронов нанесли прицельный удар по пассажирскому поезду Киев-Сумы. Пострадавших не было. Оба попадания зафиксированы на подъезде к Сумам.

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О персоне: Богдан Долинце

Богдан Долинце - украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки.

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