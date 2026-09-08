Какие дрова лучше всего греют зимой: горят дольше всего и не оставляют сажи

Какие дрова выбрать для печи и камина - эксперты рассказали о самых плотных породах древесины, просушке топлива и мерах по предотвращению нагара в дымоходе.

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Лучшие дрова для отопления - какие породы горят дольше и дают больше тепла / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Какими дровами лучше всего топить печь

Дуб или граб: что лучше для отопления

Почему в дымоходе образуется сажа от дров

Правильный выбор дров напрямую определяет температуру в доме, продолжительность сохранения тепла от одной закладки и частоту чистки дымохода от сажи. Для зимнего отопления лучше всего подходят плотные лиственные породы, однако само по себе название древесины не гарантирует качественного обогрева - решающую роль играют подготовка и влажность топлива.

Эксперты издания Newsweek отмечают , что состояние дров перед попаданием в топку является ключевым фактором эффективности.

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"Подходящая древесина может гореть дольше, давать больше тепла и уменьшать нежелательные отложения в печи и дымоходе", - отмечают специалисты Newsweek.

Какие породы древесины считаются наиболее ценными и как правильно подготовить запас на зиму - выяснял Главред.

Почему дуб и граб считаются лучшими дровами для длительного горения

Среди всего многообразия топлива твердые породы древесины с высокой плотностью занимают первое место. Они обеспечивают равномерную и длительную теплоотдачу, что удобно для поддержания комфортной температуры в течение всей ночи.

"Дуб и граб ценятся за свою плотность и за то, что обеспечивают длительное горение. Они идеально подходят для ситуаций, когда нужно сохранить тепло в течение длительного времени", - объясняют эксперты.

Граб считается абсолютным лидером для печей и каминов: он сгорает медленно, образует устойчивый жар и выделяет максимум калорий. Дуб также обладает исключительными характеристиками, однако требует большего времени для полного высыхания из-за плотной структуры волокон.

В чём преимущества дров из акации и ясеня

Список качественного топлива не ограничивается только дубом и грабом. В зависимости от региона и стоимости практичной альтернативой могут стать акация и ясень.

"Акация - еще одна порода древесины, о которой часто упоминают, когда речь заходит о дровах для отопления. Она обеспечивает высокую температуру горения и длительное тепло", - отмечают специалисты.

Ясень по своим отопительным свойствам почти не уступает дубу: он легко разгорается, отдает много тепла и дает ровное пламя. Однако окончательный выбор всегда зависит от качества конкретной партии и условий её предварительного хранения.

Почему сырые дрова не греют и забивают дымоход сажей

Главное условие эффективного отопления - низкий уровень влажности древесины (не более 15–20%). Даже самый дорогой дуб или граб потеряют свои преимущества, если они сырые.

"Влажная древесина горит хуже, большая часть энергии тратится на испарение воды, а не на обогрев помещения. Кроме того, это способствует активному образованию смолы и нагара в дымоходе", - предупреждают эксперты Newsweek.

Специалисты также опровергают миф о существовании дров, которые вообще не оставляют сажи. На самом деле количество отложений зависит не только от породы, но и от влажности топлива, тяги и правильного режима горения в печи.

Смотрите видео о том, какие дрова использовать для каминов:

Когда выгоднее всего покупать дрова на зиму

Заблаговременное формирование запаса топлива позволяет не только подготовиться к морозам без спешки, но и существенно сэкономить средства. Как отмечают читатели издания Telegraph, оптимальное время для закупки дров - апрель или май.

Покупка весной или в начале лета имеет два существенных преимущества:

Ценовая выгода: в межсезонье стоимость древесины традиционно ниже, чем в пиковый осенне-зимний период.

Время на сушку: дрова, купленные весной, успевают до первых холодов идеально высохнуть в проветриваемой стопке под навесом.

"Для более длительного и эффективного горения граб, дуб, акация и ясень относятся к самым ценным пород. Однако, независимо от сорта, чрезвычайно важно, чтобы древесина была хорошо высушена и правильно хранилась", - подытоживают эксперты Newsweek.

Напомним, как ранее сообщал Главред, лесник Николай Коваленко рассказал, что некоторые дрова не подходят для отопления и могут представлять угрозу для дома. Он подчеркнул, что окрашенные и сырые дрова выделяют опасные вещества или дают интенсивный дым. Порченая или влажная древесина горит хуже, ухудшает тягу и способствует накоплению креозота в дымоходе, поэтому дрова рекомендуется хранить в сухом месте под навесом с вентиляцией.

Шеф-редактор портала Rural Sprout Трейси Бесемер объяснила правила заготовки и сушки дров для безопасного отопления. Она подчеркнула, что сушить дрова правильно следует так, чтобы влажность опускалась ниже безопасного уровня. Топливо считается пригодным при влажности менее 20 процентов, а дуб может высыхать от года до двух лет.

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