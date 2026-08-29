Прямой путь к пожару: чем нельзя топить печь и как правильно сушить дрова

Читайте в материале:
- Дуб сохнет до двух лет, но дает больше всего тепла
- Креозот образует любая древесина, не только хвойная
- Деревья на дрова рубят зимой, когда не идет сок
- Готовность проверяют по трещинам, цвету и звуку
Сырая древесина в дровяной печи приводит к накоплению креозота в дымоходе, а это прямой путь к пожару в доме. Топливо считается пригодным для сжигания лишь тогда, когда его влажность опускается ниже 20%, тогда как свежесрубленное дерево идет к этому показателю от года до двух.
Шеф-редактор портала Rural Sprout Трейси Бесемер рассказала, как правильно сушить дрова и когда их заготавливать, пишет Главред.
По ее словам, несухое полено горит с низкой температурой, дает много дыма и не успевает сжечь смолы и деготь, содержащиеся в древесине. Именно эти остатки оседают черным налетом на стекле дверцы печи и липким слоем сажи в дымоходе.
Еще одна причина не спешить с растопкой - биологическая. Влажная древесина становится средой для плесени, поэтому колоть и складывать поленья нужно сразу после распиловки, пока грибок не успел развиться.
Больные и гнилые деревья, а также древесину, обработанную инсектицидами или пестицидами, в печь не кладут вообще.
Когда рубить и на какие поленья пилить
У заготовки дров есть свой календарь, и привязан он не к удобству хозяина, а к физиологии дерева.
"Древесину на дрова следует рубить зимой и ранней весной, когда сок не течета", - подчеркнула Бесемер.
Длина полена определяется топкой: оно должно быть примерно на 7,5 см короче нее. Стандартом считают 40-45 см, и это не случайность - именно такие самые распространенные длины шины бензопилы, которой в полевых условиях удобно мерить следующий распил.
Что касается толщины, действует правило доступа воздуха. Идеальный диаметр - не более 15 см, а даже мелкие чурки советуют раскалывать пополам. Разнокалиберные поленья дают лучшую циркуляцию во время горения, а самые тонкие пригодятся на растопку.
Как сложить дрова для сушки
Складывать штабель стоит там, где есть ветер и солнце, но не вплотную к постройкам, так как это приглашение для насекомых. Ставить древесину прямо на землю нельзя: под низ подкладывают бруски 2х4 или ровные ветки. Оптимальная конструкция - один ряд, развернутый к ветру, высотой не более 1,2 метра, а верхний слой кладут корой вверх, чтобы та работала как естественная защита от осадков.
Вопрос укрытия штабеля остается дискуссионным: одни убеждены, что пленка задерживает влагу внутри, другие - что без нее древесина будет мокнуть постоянно. Альтернативный вариант для тех, кто хочет большей надежности, - специальная поленница.
Проверить готовность топлива можно без влагомера. Торцы расколотых поленьев должны покрыться трещинами, а сама древесина - заметно полегчать и посереть.
Самый показательный тест - звуковой: если ударить два полена друг о друга, должен раздаться звонкий треск, а не глухой стук. Сухое полено также легко расщепляется на щепки для растопки.
Дуб против сосны: что на самом деле дает креозот
Выбор породы дерева влияет и на температуру огня, и на длительность горения. Твердые породы плотнее мягких, поэтому горят дольше и жарче, хотя и сохнут значительно медленнее. Например, дубу на это может понадобиться до двух лет.
Впрочем, максимальная теплотворность не всегда преимущество. В более мягком климате дубовая закладка способна перегреть жилье, отмечает Rural Sprout.
Самый распространенный совет интернета - никогда не жечь хвойное дерево, потому что оно дает креозот - Бесемер называет мифом.
"Дело в том, что любая древесина образует креозот. И хвойные породы заслуживают места в вашей поленнице", - отмечает она.
Дымят, к слову, не только ель или сосна: среди лиственных пород тем же грешат осина, вяз и тополь. Оптимальной стратегией на долгую зиму эксперт считает штабель из смеси разных пород - именно такой набор естественно получается у тех, кто заготавливает топливо со своего участка.
Как понять, что дымоход забился
О накоплении отложений в дымоходе сигналят несколько признаков: пятна сажи на мебели рядом с печью, черная пленка на стекле, синеватый дым и специфический запах, похожий на асфальт (из-за содержания смолы).
Смотрите видео - Можно ли собирать дрова в лесу или лесополосах:
Как писал Главред, не вся древесина пригодна для печи или камина. Читайте советы, которые помогут сделать правильный выбор.
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О персоне: Трейси Бесемер
Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.
Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.
Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.
Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.
Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.
В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.
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