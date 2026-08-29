Прямой путь к пожару: чем нельзя топить печь и как правильно сушить дрова

Эксперты объяснили, когда рубить деревья, как складывать поленья и по каким признакам проверить, что топливо готово к отопительному сезону.

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Сырые дрова могут привести к пожару в дымоходе дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Дуб сохнет до двух лет, но дает больше всего тепла

Креозот образует любая древесина, не только хвойная

Деревья на дрова рубят зимой, когда не идет сок

Готовность проверяют по трещинам, цвету и звуку

Сырая древесина в дровяной печи приводит к накоплению креозота в дымоходе, а это прямой путь к пожару в доме. Топливо считается пригодным для сжигания лишь тогда, когда его влажность опускается ниже 20%, тогда как свежесрубленное дерево идет к этому показателю от года до двух.

Шеф-редактор портала Rural Sprout Трейси Бесемер рассказала, как правильно сушить дрова и когда их заготавливать, пишет Главред.

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По ее словам, несухое полено горит с низкой температурой, дает много дыма и не успевает сжечь смолы и деготь, содержащиеся в древесине. Именно эти остатки оседают черным налетом на стекле дверцы печи и липким слоем сажи в дымоходе.

Еще одна причина не спешить с растопкой - биологическая. Влажная древесина становится средой для плесени, поэтому колоть и складывать поленья нужно сразу после распиловки, пока грибок не успел развиться.

Больные и гнилые деревья, а также древесину, обработанную инсектицидами или пестицидами, в печь не кладут вообще.

Когда рубить и на какие поленья пилить

У заготовки дров есть свой календарь, и привязан он не к удобству хозяина, а к физиологии дерева.

"Древесину на дрова следует рубить зимой и ранней весной, когда сок не течета", - подчеркнула Бесемер.

Длина полена определяется топкой: оно должно быть примерно на 7,5 см короче нее. Стандартом считают 40-45 см, и это не случайность - именно такие самые распространенные длины шины бензопилы, которой в полевых условиях удобно мерить следующий распил.

Что касается толщины, действует правило доступа воздуха. Идеальный диаметр - не более 15 см, а даже мелкие чурки советуют раскалывать пополам. Разнокалиберные поленья дают лучшую циркуляцию во время горения, а самые тонкие пригодятся на растопку.

Как сложить дрова для сушки

Складывать штабель стоит там, где есть ветер и солнце, но не вплотную к постройкам, так как это приглашение для насекомых. Ставить древесину прямо на землю нельзя: под низ подкладывают бруски 2х4 или ровные ветки. Оптимальная конструкция - один ряд, развернутый к ветру, высотой не более 1,2 метра, а верхний слой кладут корой вверх, чтобы та работала как естественная защита от осадков.

Вопрос укрытия штабеля остается дискуссионным: одни убеждены, что пленка задерживает влагу внутри, другие - что без нее древесина будет мокнуть постоянно. Альтернативный вариант для тех, кто хочет большей надежности, - специальная поленница.

Проверить готовность топлива можно без влагомера. Торцы расколотых поленьев должны покрыться трещинами, а сама древесина - заметно полегчать и посереть.

Самый показательный тест - звуковой: если ударить два полена друг о друга, должен раздаться звонкий треск, а не глухой стук. Сухое полено также легко расщепляется на щепки для растопки.

Дуб против сосны: что на самом деле дает креозот

Выбор породы дерева влияет и на температуру огня, и на длительность горения. Твердые породы плотнее мягких, поэтому горят дольше и жарче, хотя и сохнут значительно медленнее. Например, дубу на это может понадобиться до двух лет.

Впрочем, максимальная теплотворность не всегда преимущество. В более мягком климате дубовая закладка способна перегреть жилье, отмечает Rural Sprout.

Самый распространенный совет интернета - никогда не жечь хвойное дерево, потому что оно дает креозот - Бесемер называет мифом.

"Дело в том, что любая древесина образует креозот. И хвойные породы заслуживают места в вашей поленнице", - отмечает она.

Дымят, к слову, не только ель или сосна: среди лиственных пород тем же грешат осина, вяз и тополь. Оптимальной стратегией на долгую зиму эксперт считает штабель из смеси разных пород - именно такой набор естественно получается у тех, кто заготавливает топливо со своего участка.

Как понять, что дымоход забился

О накоплении отложений в дымоходе сигналят несколько признаков: пятна сажи на мебели рядом с печью, черная пленка на стекле, синеватый дым и специфический запах, похожий на асфальт (из-за содержания смолы).

Смотрите видео - Можно ли собирать дрова в лесу или лесополосах:

Как писал Главред, не вся древесина пригодна для печи или камина. Читайте советы, которые помогут сделать правильный выбор.

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О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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