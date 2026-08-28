Когда сажать озимый лук осенью 2026 года: благоприятные дни по календарю

Благоприятные дни для посадки лука: лунный календарь указывает сроки на осень 2026 года, но окончательную дату следует выбирать с учетом погоды.

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Когда сажать озимый лук / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Когда высаживать лук под зиму

Какие дни указывает лунный календарь

Как не допустить преждевременного прорастания

Осенняя посадка озимого лука позволяет получить ранний урожай весной, однако ключевой задачей является правильный выбор времени. Луковицы должны успеть сформировать крепкую корневую систему до наступления морозов, но не должны преждевременно пустить зелёное перо, которое может пострадать от низких температур. Главред расскажет об этом подробнее.

Согласно данным лунного календаря на осень 2026 года, основными благоприятными периодами для посадки считаются:

видео дня

Где можно и нельзя хранить лук / Главред - инфографика

Сентябрь (27–30 числа): период убывающей Луны, который в лунном календаре считается благоприятным для посадки культур, формирующих урожай под землей. Ранние дни месяца, в частности 1–10 сентября, могут подойти для регионов с более прохладной осенью. При длительной теплой погоде лук может преждевременно уйти в рост.

период убывающей Луны, который в лунном календаре считается благоприятным для посадки культур, формирующих урожай под землей. Ранние дни месяца, в частности 1–10 сентября, могут подойти для регионов с более прохладной осенью. При длительной теплой погоде лук может преждевременно уйти в рост. Октябрь (1–9 и 27–31 числа): один из наиболее оптимальных периодов для большинства регионов. Однако при выборе даты важно учитывать не только лунный календарь, но и температуру почвы, а также прогноз погоды.

Агрономы отмечают, что, помимо астрономических фаз, важно учитывать реальные погодные условия. Посадку рекомендуют проводить в сухой день примерно за 3–4 недели до стабильного промерзания почвы.

Луковицы должны успеть хорошо укорениться до морозов, но не сформировать значительный зеленый перо. Если посадить их слишком рано, в тёплую погоду они могут начать активно прорастать. Слишком поздняя посадка, напротив, не оставит растениям достаточно времени для укоренения.

Видео о том, когда и как сажать лук на зиму, можно посмотреть здесь:

Поэтому указанные даты следует воспринимать как ориентир, а окончательное время посадки определять с учётом климата конкретного региона и прогноза погоды.

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Об источнике: Волынская служба новостей (VSN) Волынская служба новостей (VSN) - это популярное региональное интернет-издание Украины, которое оперативно освещает главные общественно-политические, экономические и культурные события Луцка и Волынской области. Помимо свежих новостей региона и страны, портал регулярно публикует полезные бытовые советы, практические лайфхаки для дома и огорода, а также интересные аналитические материалы для широкого круга читателей.

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