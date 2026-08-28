Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Когда сажать озимый лук осенью 2026 года: благоприятные дни по календарю

Марина Иваненко
28 августа 2026, 21:01
google news Подпишитесь
на нас в Google
Благоприятные дни для посадки лука: лунный календарь указывает сроки на осень 2026 года, но окончательную дату следует выбирать с учетом погоды.
Когда сажать озимый лук
Когда сажать озимый лук / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Когда высаживать лук под зиму
  • Какие дни указывает лунный календарь
  • Как не допустить преждевременного прорастания

Осенняя посадка озимого лука позволяет получить ранний урожай весной, однако ключевой задачей является правильный выбор времени. Луковицы должны успеть сформировать крепкую корневую систему до наступления морозов, но не должны преждевременно пустить зелёное перо, которое может пострадать от низких температур. Главред расскажет об этом подробнее.

Согласно данным лунного календаря на осень 2026 года, основными благоприятными периодами для посадки считаются:

видео дня

Где можно и нельзя хранить лук
Где можно и нельзя хранить лук / Главред - инфографика
  • Сентябрь (27–30 числа): период убывающей Луны, который в лунном календаре считается благоприятным для посадки культур, формирующих урожай под землей. Ранние дни месяца, в частности 1–10 сентября, могут подойти для регионов с более прохладной осенью. При длительной теплой погоде лук может преждевременно уйти в рост.
  • Октябрь (1–9 и 27–31 числа): один из наиболее оптимальных периодов для большинства регионов. Однако при выборе даты важно учитывать не только лунный календарь, но и температуру почвы, а также прогноз погоды.

Агрономы отмечают, что, помимо астрономических фаз, важно учитывать реальные погодные условия. Посадку рекомендуют проводить в сухой день примерно за 3–4 недели до стабильного промерзания почвы.

Луковицы должны успеть хорошо укорениться до морозов, но не сформировать значительный зеленый перо. Если посадить их слишком рано, в тёплую погоду они могут начать активно прорастать. Слишком поздняя посадка, напротив, не оставит растениям достаточно времени для укоренения.

Видео о том, когда и как сажать лук на зиму, можно посмотреть здесь:

Поэтому указанные даты следует воспринимать как ориентир, а окончательное время посадки определять с учётом климата конкретного региона и прогноза погоды.

Читайте также:

Об источнике: Волынская служба новостей (VSN)

Волынская служба новостей (VSN) - это популярное региональное интернет-издание Украины, которое оперативно освещает главные общественно-политические, экономические и культурные события Луцка и Волынской области. Помимо свежих новостей региона и страны, портал регулярно публикует полезные бытовые советы, практические лайфхаки для дома и огорода, а также интересные аналитические материалы для широкого круга читателей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лук огород интересные новости сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Федоров трудоустроился в одной из стран НАТО: кем будет работать экс-министр

Федоров трудоустроился в одной из стран НАТО: кем будет работать экс-министр

21:32Украина
"Наберусь смелости и скажу": Буданов раскрыл, готовятся ли изменения в методах мобилизации

"Наберусь смелости и скажу": Буданов раскрыл, готовятся ли изменения в методах мобилизации

20:17Украина
Разведка США предупредила об угрозе обстрела РФ: в Сети раскрыли цель удара

Разведка США предупредила об угрозе обстрела РФ: в Сети раскрыли цель удара

20:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки рядом с пирамидой за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки рядом с пирамидой за 43 с

Китайский гороскоп на завтра, 29 августа: Собакам - роман, Тиграм - обида

Китайский гороскоп на завтра, 29 августа: Собакам - роман, Тиграм - обида

Как быстро починить капающий кран: простой способ без вызова мастера

Как быстро починить капающий кран: простой способ без вызова мастера

Говорить "оговорочка по Фрейду" неправильно: как сказать на украинском

Говорить "оговорочка по Фрейду" неправильно: как сказать на украинском

Последние новости

21:59

Зачем хранить использованные чайные пакетики в холодильнике: хитрость

21:59

Нежный перец с чесноком на зиму: рецепт, который захочется повторить

21:32

Федоров трудоустроился в одной из стран НАТО: кем будет работать экс-министр

21:26

Как избавиться от фитофтороза на огороде осенью: купорос создает новую проблему

21:02

Плита засияет как новая: жир и нагар мгновенно исчезнут без трудаВидео

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
21:01

Когда сажать озимый лук осенью 2026 года: благоприятные дни по календарю

20:35

Смешивание банановой кожуры с содой: кухонный трюк с удивительным эффектом

20:17

"Наберусь смелости и скажу": Буданов раскрыл, готовятся ли изменения в методах мобилизации

20:07

Разведка США предупредила об угрозе обстрела РФ: в Сети раскрыли цель удара

Реклама
19:48

1000 дальнобойных дронов в день: Зеленский объявил о новом масштабе ударов по РФ

19:31

"Тотальная боль": ведущая заявила о втором "прилете" в ее ЖК в КиевеВидео

19:28

Выигрывают крупный куш: кому улыбнется удача с 31 августа по 6 сентября

19:10

Путин вызвал Лукашенко после визита главы ЦРУ: Денисенко объяснил, что готовит Кремльмнение

19:03

Даже застарелый жир исчезнет: зачем добавлять кофейную гущу в мыло

18:52

Под угрозой город-миллионник: Жданов назвал новую цель баллистики КНДР

18:44

Секрет чистой стиралки раскрыт: как быстро отмыть резиновый уплотнительВидео

18:31

Сковородка будет сиять как новая: как отмыть ее от застарелого нагара и жира

18:28

Украина работает над созданием реактивных дронов-перехватчиков - Игнат

18:08

Зачем брызгать уксус на стены: малоизвестный лайфхак для дома

17:52

Тест на IQ: нужно найти число 79 среди 76 за 12 секунд

Реклама
17:41

Почему 29 августа нужно избегать пищи красного цвета: какой церковный праздник

17:34

Где не стоит хранить соль: народные приметы о финансовом благополучии

17:23

Нужно ли перевенчиваться после венчания в УПЦ МП: священник дал четкий ответ

17:09

Фикус порадует пышными листьями: какую процедуру нужно провести в конце лета

17:04

Как быстро починить капающий кран: простой способ без вызова мастера

16:54

Что может вывести из строя стиральную машину: что не стоит класть в барабан

16:45

Мел нужен не только для рисования: для чего его наносят на стены

16:27

Как назвать ребенка по восточному календарю: яркие имена для девочек

16:27

Гороскоп на 31 августа — 6 сентября: Тельцам — отдых, а Овнам — выдержка

16:26

Армия РФ продвинулась на важном участке фронта: раскрыты подробности

16:19

Захват Донбасса Россией: WELT назвал сроки и рассказал о возможных последствиях

15:49

РФ целенаправленно бьет по складам с продуктами: будет ли дефицит товаров в Украине

15:48

Доллар и евро стремительно полетели вверх: курс валют на 31 августа

15:40

Три знака китайского зодиака привлекут богатство и успех: кому повезет

15:34

Запах в обуви исчезнет за ночь: поможет один простой продукт из кухни

15:24

Почему на дне холодильника скапливается вода: одна простая хитрость спасет от лужи

15:15

Украина спасла три страны: историк рассказал малоизвестную правду

14:58

Как быстро набрать полную корзину грибов: эксперты назвали признаки удачного места

14:22

Звезда "Район Мелроуз" удивила своим неузнаваемым видом

14:21

Пень исчезнет за несколько часов: как убрать его с участка без дорогой техникиВидео

Реклама
14:04

"Хорошо прилетело": первые подробности поражения Ту-95МС РФ в Энгельсе

13:52

Чмерковский показал своих невероятных малышей-погодок и поделился новостью

13:45

Помидоры на зиму получатся невероятно вкусными: один ингредиент сделает маринад идеальным

13:32

Говорить "оговорочка по Фрейду" неправильно: как сказать на украинском

13:24

Гороскоп Таро на завтра 29 августа: Льву - победа, Тельцу - слушать интуицию

13:20

Домашнее средство спасет стиральную машину от грязи — что добавить в барабан

12:58

Робби Уильямс переживает за свое состояние: что с ним происходит

12:46

Китайский гороскоп на завтра, 29 августа: Собакам - роман, Тиграм - обида

12:45

Невероятно вкусная закуска за 10 минут: рецепт рулета с крабовыми палочками

12:32

Тест на IQ: нужно найти трех лисиц среди красных панд за 12 секунд

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять