Доллар и евро стремительно полетели вверх: курс валют на 31 августа

НБУ опубликовал официальный курс валют на понедельник, 31 августа.

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Курс валют на 31 августа / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Сколько будет стоить доллар 31 августа

Насколько обвалился курс евро

Каким будет курс злотого 31 августа

В понедельник, 31 августа, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар и евро укрепили свои позиции по отношению к гривне. Зато злотый демонстрирует падение по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 31 августа

На понедельник официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 44,55 гривны за доллар. Американская валюта укрепила свои позиции по отношению к гривне на 1 копейку по сравнению с предыдущим днём.

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Курс евро на 31 августа

Курс евро продемонстрировал незначительный рост. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,88 гривны за один евро, что на 3 копейки больше, чем в пятницу, 28 августа.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого на 31 августа

Польский злотый потерял позиции. На 31 августа НБУ установил его официальный курс на уровне 11,96 грн за 1 злотый, что на 2 копейки ниже, чем днем ранее.

Что будет с курсом доллара и евро в начале сентября

В начале сентября предпосылок для резкого валютного скачка в Украине не ожидается. Курс доллара будет находиться в пределах 44,6–45,1 грн, а курс евро - 51–52,5 грн, но ситуация действительно останется напряженной. Об этом в комментарии Главреду сказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

По его словам, на межбанковском рынке сохранится значительный спрос со стороны импортеров. В первую неделю сентября он может быть примерно на 15–20 % выше предложения валюты.

"Если бы рынок работал исключительно на основе спроса и предложения, подобный дисбаланс мог бы оказать более сильное давление на гривну. Однако Национальный банк в рамках режима "управляемой гибкости" будет компенсировать нехватку валюты интервенциями. Это позволит избежать резких колебаний и удержать курс в относительно прогнозируемых пределах", - отметил он.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как писал Главред, в пятницу, 28 августа, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар, евро и злотый неожиданно подешевели.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов заявил, что в течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен.

Кроме того, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что повышенные ставки по гривневым депозитам могут сдерживать спрос населения на валюту. По его расчетам, вклад на шесть месяцев под 17,5% годовых дает около 6,74% чистой прибыли после уплаты налогов

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, являющийся эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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