Как назвать ребенка по восточному календарю: яркие имена для девочек

Блогерша рассказала о значении имен для девочек, которые родятся в год Огненной Лошади.

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Имена для девочек, которые родятся в год Огненной Лошади / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Какие имена подойдут девочкам, родившимся в 2026 году

С какими чертами характера связывают эти женские имена

2026 год по восточному календарю ассоциируется с Огненной Лошадью. Блогерша Mama v temi в TikTok рассказала, какие имена могут подойти для девочек, родившихся в этом году.

Главред узнал, что, по её словам, символ текущего года ассоциируется с грацией и благородством, поэтому стоит обратить внимание на три сильных и ярких женских имени.

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Какое имя выбрать девочке в 2026 году

Одним из вариантов для девочки, родившейся в 2026 году, может стать имя Виктория. Блогерша связывает его с самой сильной правительницей Британии и напоминает об историческом значении этого имени.

"Неудивительно, что вернулась мода на Викторию. Это имя напоминает о самой сильной правительнице Великобритании. В честь королевы Виктории даже назвали целую эпоху", - подчеркнула она.

Еще одним сильным женским именем является Елизавета. В частности, такое имя носила королева Елизавета II.

"Она вообще правила страной более 70 лет. И это рекорд", - отметила блогерша.

Для родителей, которые ищут более нежный вариант, в подборке есть имя Диана. Его связывают с образом принцессы Дианы и чертами, которые ей приписывали.

"Его (имя Диана - Главред) носила принцесса Диана, которую называли королевой человеческих сердец за доброту и искренность", - добавила автор видео.

Смотрите видео о том, как назвать ребенка в 2026 году по восточному календарю:

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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