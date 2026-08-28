Как назвать ребенка по восточному календарю: яркие имена для девочек

Вы узнаете:
- Какие имена подойдут девочкам, родившимся в 2026 году
- С какими чертами характера связывают эти женские имена
2026 год по восточному календарю ассоциируется с Огненной Лошадью. Блогерша Mama v temi в TikTok рассказала, какие имена могут подойти для девочек, родившихся в этом году.
Главред узнал, что, по её словам, символ текущего года ассоциируется с грацией и благородством, поэтому стоит обратить внимание на три сильных и ярких женских имени.
Какое имя выбрать девочке в 2026 году
Одним из вариантов для девочки, родившейся в 2026 году, может стать имя Виктория. Блогерша связывает его с самой сильной правительницей Британии и напоминает об историческом значении этого имени.
"Неудивительно, что вернулась мода на Викторию. Это имя напоминает о самой сильной правительнице Великобритании. В честь королевы Виктории даже назвали целую эпоху", - подчеркнула она.
Еще одним сильным женским именем является Елизавета. В частности, такое имя носила королева Елизавета II.
"Она вообще правила страной более 70 лет. И это рекорд", - отметила блогерша.
Для родителей, которые ищут более нежный вариант, в подборке есть имя Диана. Его связывают с образом принцессы Дианы и чертами, которые ей приписывали.
"Его (имя Диана - Главред) носила принцесса Диана, которую называли королевой человеческих сердец за доброту и искренность", - добавила автор видео.
Смотрите видео о том, как назвать ребенка в 2026 году по восточному календарю:
@mama.v.temi
?А какие имена нравятся вам?♬ оригинальный звук - Mama v Temi
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Об источнике: Mama v Temi
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