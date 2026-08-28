Украина спасла три страны: историк рассказал малоизвестную правду

Вы узнаете:
- Как Украина спасла 7 тысяч человек в Грузии
- Как украинские миротворцы помогли Боснии
- Чем Украина спасла Македонию
Украина неоднократно помогала другим государствам в критических ситуациях. Украинские военные и миротворцы участвовали в эвакуации гражданских лиц, спасательных операциях и предоставлении техники странам, оказавшимся перед серьезными угрозами.
Главред узнал, что украинский блогер и учитель истории Максим Шапик на своём YouTube-канале HistoryByMax рассказал о трёх случаях, когда помощь Украины имела чрезвычайно важное значение.
Как Украина спасла людей в Грузии
Один из примеров помощи Украины связан с Грузией. В 1993 году тысячи людей оказались в опасной ситуации в горах. Грузия не смогла самостоятельно провести их эвакуацию, поэтому обратилась за помощью к Украине.
"Благодаря блестящей операции удалось спасти 7 тысяч человек", - подчеркнул блогер.
Как украинские миротворцы помогли Боснии
Еще один пример касается войны в Боснии. По словам историка, один из городов оказался непосредственно в эпицентре конфликта, из-за чего гражданское население оказалось под угрозой расправы.
"Украинские миротворцы оставались в городе до последнего и договорились вывезти людей", - отметил автор видео.
Как Украина спасла Македонию техникой
Третий пример связан с Македонией. В стране вспыхнуло восстание, а собственных технических ресурсов для противостояния кризису, по словам Максима Шапика, катастрофически не хватало.
На фоне международного бездействия Украина оперативно предоставила Македонии необходимую технику.
"Весь мир игнорировал проблему и уже ожидал поражения. Украина же мгновенно отправила свою технику. Чем спасла страну", - добавил историк.
Смотрите видео о том, как Украина оказывала помощь другим странам:
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Об источнике: HistoryByMax
HistoryByMax - YouTube-канал украинского блогера и учителя истории Максима Шапика, который рассказывает об интересных фактах из истории Украины. На канал подписаны более 13 тысяч пользователей.
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