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Украина спасла три страны: историк рассказал малоизвестную правду

Анна Косик
28 августа 2026, 15:15
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Без вмешательства Украины могли погибнуть тысячи людей.
Украина спасла три страны: историк рассказал малоизвестную правду
Неравнодушие украинцев сыграло важную роль в спасении нескольких стран / Коллаж: Главред, фото: Википедия, НАТО

Вы узнаете:

  • Как Украина спасла 7 тысяч человек в Грузии
  • Как украинские миротворцы помогли Боснии
  • Чем Украина спасла Македонию

Украина неоднократно помогала другим государствам в критических ситуациях. Украинские военные и миротворцы участвовали в эвакуации гражданских лиц, спасательных операциях и предоставлении техники странам, оказавшимся перед серьезными угрозами.

Главред узнал, что украинский блогер и учитель истории Максим Шапик на своём YouTube-канале HistoryByMax рассказал о трёх случаях, когда помощь Украины имела чрезвычайно важное значение.

видео дня

Как Украина спасла людей в Грузии

Один из примеров помощи Украины связан с Грузией. В 1993 году тысячи людей оказались в опасной ситуации в горах. Грузия не смогла самостоятельно провести их эвакуацию, поэтому обратилась за помощью к Украине.

"Благодаря блестящей операции удалось спасти 7 тысяч человек", - подчеркнул блогер.

Как украинские миротворцы помогли Боснии

Еще один пример касается войны в Боснии. По словам историка, один из городов оказался непосредственно в эпицентре конфликта, из-за чего гражданское население оказалось под угрозой расправы.

"Украинские миротворцы оставались в городе до последнего и договорились вывезти людей", - отметил автор видео.

Как Украина спасла Македонию техникой

Третий пример связан с Македонией. В стране вспыхнуло восстание, а собственных технических ресурсов для противостояния кризису, по словам Максима Шапика, катастрофически не хватало.

На фоне международного бездействия Украина оперативно предоставила Македонии необходимую технику.

"Весь мир игнорировал проблему и уже ожидал поражения. Украина же мгновенно отправила свою технику. Чем спасла страну", - добавил историк.

Смотрите видео о том, как Украина оказывала помощь другим странам:

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Об источнике: HistoryByMax

HistoryByMax - YouTube-канал украинского блогера и учителя истории Максима Шапика, который рассказывает об интересных фактах из истории Украины. На канал подписаны более 13 тысяч пользователей.

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