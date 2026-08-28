Украина спасла три страны: историк рассказал малоизвестную правду

Без вмешательства Украины могли погибнуть тысячи людей.

https://glavred.info/culture/ukraina-spasla-tri-strany-istorik-rasskazal-maloizvestnuyu-pravdu-10792130.html Ссылка скопирована

Неравнодушие украинцев сыграло важную роль в спасении нескольких стран / Коллаж: Главред, фото: Википедия, НАТО

Вы узнаете:

Как Украина спасла 7 тысяч человек в Грузии

Как украинские миротворцы помогли Боснии

Чем Украина спасла Македонию

Украина неоднократно помогала другим государствам в критических ситуациях. Украинские военные и миротворцы участвовали в эвакуации гражданских лиц, спасательных операциях и предоставлении техники странам, оказавшимся перед серьезными угрозами.

Главред узнал, что украинский блогер и учитель истории Максим Шапик на своём YouTube-канале HistoryByMax рассказал о трёх случаях, когда помощь Украины имела чрезвычайно важное значение.

видео дня

Как Украина спасла людей в Грузии

Один из примеров помощи Украины связан с Грузией. В 1993 году тысячи людей оказались в опасной ситуации в горах. Грузия не смогла самостоятельно провести их эвакуацию, поэтому обратилась за помощью к Украине.

"Благодаря блестящей операции удалось спасти 7 тысяч человек", - подчеркнул блогер.

Как украинские миротворцы помогли Боснии

Еще один пример касается войны в Боснии. По словам историка, один из городов оказался непосредственно в эпицентре конфликта, из-за чего гражданское население оказалось под угрозой расправы.

"Украинские миротворцы оставались в городе до последнего и договорились вывезти людей", - отметил автор видео.

Как Украина спасла Македонию техникой

Третий пример связан с Македонией. В стране вспыхнуло восстание, а собственных технических ресурсов для противостояния кризису, по словам Максима Шапика, катастрофически не хватало.

На фоне международного бездействия Украина оперативно предоставила Македонии необходимую технику.

"Весь мир игнорировал проблему и уже ожидал поражения. Украина же мгновенно отправила свою технику. Чем спасла страну", - добавил историк.

Смотрите видео о том, как Украина оказывала помощь другим странам:

Читайте также:

Об источнике: HistoryByMax HistoryByMax - YouTube-канал украинского блогера и учителя истории Максима Шапика, который рассказывает об интересных фактах из истории Украины. На канал подписаны более 13 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред