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Дроны поразили Луганскую ТЭС в Щастье: на оккупированных территориях масштабный блэкаут

Дарья Пшеничник
28 августа 2026, 08:13
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Свет пропал сразу после сообщений о пожаре на энергообъекте, оккупационные власти хранят молчание.
Дроны поразили Луганскую ТЭС в Щастье: на оккупированных территориях масштабный блэкаут
Атака беспилотников на Луганскую ТЭС в городе Счастье / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ASTRA

Главное из новости:

видео дня
  • Дроны нанесли удар по Луганской ТЭС в городе Счастье
  • На оккупированных территориях четырёх областей произошёл блэкаут
  • В Донецке свет пропал около часа ночи

Масштабное отключение электроэнергии охватило временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в ночь на 28 августа - свет пропал после удара беспилотников по Луганской ТЭС в городе Счастье. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Первые сигналы тревоги местные ресурсы начали распространять еще около 21:00 27 августа, предупреждая о движении беспилотников. Ближе к полуночи в соцсетях появились многочисленные жалобы на перебои с электроснабжением.

В оккупированном Донецке электричество, по предварительным данным, пропало примерно в час ночи 28 августа. Впоследствии об отключении начали сообщать с территории так называемой "ДНР", а также из оккупированных частей Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Пожар на энергообъекте в Счастье

Источником проблем с электроснабжением жители оккупированных территорий называют последствия ночного удара по тепловой электростанции. В сети опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, видно возгорание на объекте.

Луганская ТЭС расположена в городе Счастье и является одним из ключевых генерирующих объектов региона, который оккупанты удерживают под контролем с 2022 года.

Оккупационные власти молчат

Несмотря на масштаб отключений, никаких разъяснений от структур, контролирующих захваченные территории, не последовало. Местные паблики, которые первыми зафиксировали перебои, отдельно предостерегали читателей от преждевременных выводов.

"Точной и официальной информации нет", - подчеркивали администраторы местных ресурсов.

Дальнобойные удары Украины по России

Президент Финляндии Александр Стубб поддержал наращивание украинских дальнобойных возможностей.

По его словам, удары по целям в глубине России повышают для Москвы цену продолжения войны и могут влиять на общественные настроения.

"Если вы задаетесь вопросом, целесообразна ли эта военная стратегия с точки зрения Украины, я хотел бы сказать, что, безусловно, это так. Это единственный способ, с помощью которого мы сможем обеспечить участие России в мирных переговорах", - подчеркнул он.

Удары по территории РФ - что известно

Как сообщал Главред, украинские защитники за сутки с 25 по 26 августа поразили 16 объектов на территории страны-агрессора России. Среди них - нефтяные предприятия, аэродромы, ракетное подразделение и инфраструктура, которые постоянно используются для нанесения ударов по Украине.

Силы обороны Украины 24 августа и в ночь на 25 августа нанесли серию ударов по важным военным объектам оккупантов. В частности, был поврежден российский истребитель МиГ-29.

23 августа крупнейший в России логистический склад маркетплейса "Озон" в Оренбурге подвергся атаке беспилотников. Судя по опубликованным очевидцами видео и фотографиям, возгорание носит локальный характер, однако масштаб разрушений пока не оценен.

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Об источнике: Astra

Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает актуальные темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.

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