Наводнение в Непале унесло жизни почти 390 человек: сколько исчезло украинцев

В Непале продолжаются поисково-спасательные работы, задействовано около 15 вертолетов.

https://glavred.info/world/navodnenie-v-nepale-uneslo-zhizni-pochti-390-chelovek-skolko-ischezlo-ukraincev-10791995.html Ссылка скопирована

Наводнение в Непале / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

С 56 украинцами потеряна связь в Непале

Погибших или раненых украинцев пока нет

В Непале и Тибете без вести пропали более 1400 человек

Число украинцев, с которыми после масштабного наводнения на границе Непала и Тибета потеряна связь, возросло до 56 человек. В список добавилась ещё одна гражданка Украины, которая находилась в составе иностранной туристической группы. Об этом сообщило МИД Украины, пишет "Украинская правда".

В министерстве подчеркнули, что в списках погибших или раненых украинцев пока нет. Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжают непальская армия и полиция, к операции привлечено около 15 вертолетов.

видео дня

"По состоянию на 22:30 по киевскому времени продолжаются поисковые операции. Оперативная группа посольства Украины в Индии находится на месте в районе стихийного бедствия", - сообщили в МИД.

Украинские консулы поддерживают прямую связь с местными властями и координируют поиск и эвакуацию граждан. Украина также взаимодействует с другими иностранными государствами для установления местонахождения украинцев, с которыми пока нет связи.

Сколько человек погибло в результате наводнения

В результате внезапных наводнений в Непале погибли по меньшей мере 389 человек. Такие обновленные данные обнародовала непальская полиция, сообщает Sky News.

Больше всего погибших обнаружили в районах Читван - 137 человек и Навалпараси (Восток) - 87. В Расуве обнаружили 17 тел, а в каждом из остальных шести пострадавших районов - около 30. Еще не менее 63 человека находятся в больницах.

Всего в Непале и Тибете без вести пропали более 1400 человек: 910 - в Непале и 558 - в Тибете. По данным Совета по туризму Непала, среди пропавших - 540 иностранцев, в том числе граждане Индии, США, Великобритании, Украины, Южной Африки и Японии.

Природные катастрофы

Напомним, МИД сообщил об исчезновении украинских граждан в зоне наводнения на границе Непала и Тибета. В ведомстве подчеркнули, что дипломатические учреждения координируют поиски и взаимодействуют с местными органами власти, в частности осуществляют обмен информацией.

Как ранее сообщал Главред, в Крыму зафиксирована серия землетрясений магнитудой 4,5 с эпицентрами на глубине от 10 до 25 километров. Самый сильный из толчков в тот день имел магнитуду 4,5 и эпицентр на глубине 10 километров.

Губернатор провинции Баликесир Ахмет Акин сообщил о разрушениях в нескольких населенных пунктах в результате землетрясения в регионе Баликесир. Он отметил, что продолжаются работы по ликвидации последствий и проведению спасательных операций.

Читайте также:

Об источнике: МИД Украины Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред