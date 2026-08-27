Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Наводнение в Непале унесло жизни почти 390 человек: сколько исчезло украинцев

Руслана Заклинская
27 августа 2026, 23:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
В Непале продолжаются поисково-спасательные работы, задействовано около 15 вертолетов.
Наводнение в Непале унесло жизни почти 390 человек: сколько исчезло украинцев
Наводнение в Непале / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • С 56 украинцами потеряна связь в Непале
  • Погибших или раненых украинцев пока нет
  • В Непале и Тибете без вести пропали более 1400 человек

Число украинцев, с которыми после масштабного наводнения на границе Непала и Тибета потеряна связь, возросло до 56 человек. В список добавилась ещё одна гражданка Украины, которая находилась в составе иностранной туристической группы. Об этом сообщило МИД Украины, пишет "Украинская правда".

В министерстве подчеркнули, что в списках погибших или раненых украинцев пока нет. Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжают непальская армия и полиция, к операции привлечено около 15 вертолетов.

видео дня

"По состоянию на 22:30 по киевскому времени продолжаются поисковые операции. Оперативная группа посольства Украины в Индии находится на месте в районе стихийного бедствия", - сообщили в МИД.

Украинские консулы поддерживают прямую связь с местными властями и координируют поиск и эвакуацию граждан. Украина также взаимодействует с другими иностранными государствами для установления местонахождения украинцев, с которыми пока нет связи.

Сколько человек погибло в результате наводнения

В результате внезапных наводнений в Непале погибли по меньшей мере 389 человек. Такие обновленные данные обнародовала непальская полиция, сообщает Sky News.

Больше всего погибших обнаружили в районах Читван - 137 человек и Навалпараси (Восток) - 87. В Расуве обнаружили 17 тел, а в каждом из остальных шести пострадавших районов - около 30. Еще не менее 63 человека находятся в больницах.

Всего в Непале и Тибете без вести пропали более 1400 человек: 910 - в Непале и 558 - в Тибете. По данным Совета по туризму Непала, среди пропавших - 540 иностранцев, в том числе граждане Индии, США, Великобритании, Украины, Южной Африки и Японии.

Природные катастрофы

Напомним, МИД сообщил об исчезновении украинских граждан в зоне наводнения на границе Непала и Тибета. В ведомстве подчеркнули, что дипломатические учреждения координируют поиски и взаимодействуют с местными органами власти, в частности осуществляют обмен информацией.

Как ранее сообщал Главред, в Крыму зафиксирована серия землетрясений магнитудой 4,5 с эпицентрами на глубине от 10 до 25 километров. Самый сильный из толчков в тот день имел магнитуду 4,5 и эпицентр на глубине 10 километров.

Губернатор провинции Баликесир Ахмет Акин сообщил о разрушениях в нескольких населенных пунктах в результате землетрясения в регионе Баликесир. Он отметил, что продолжаются работы по ликвидации последствий и проведению спасательных операций.

Читайте также:

Об источнике: МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Непал МИД Украины паводок
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Наводнение в Непале унесло жизни почти 390 человек: сколько исчезло украинцев

Наводнение в Непале унесло жизни почти 390 человек: сколько исчезло украинцев

23:45Мир
Массированный удар КАБами по Сумам: есть раненые, из-под завалов достают людей

Массированный удар КАБами по Сумам: есть раненые, из-под завалов достают людей

22:39Украина
Жителей крупного областного центра призвали эвакуироваться - что произошло

Жителей крупного областного центра призвали эвакуироваться - что произошло

21:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Не заслуженная, не народная": муж Федишин возмутился из-за звания для артистки

"Не заслуженная, не народная": муж Федишин возмутился из-за звания для артистки

Зачем поляки укрывают фруктовые деревья картоном — простой трюк спасет урожай

Зачем поляки укрывают фруктовые деревья картоном — простой трюк спасет урожай

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туристов в лесу за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туристов в лесу за 43 с

Кому сентябрь 2026 принесет финансовый успех и запуск важных проектов - гороскоп

Кому сентябрь 2026 принесет финансовый успех и запуск важных проектов - гороскоп

Новые возрастные рамки мобилизации в Украине: что готовят для мужчин 50+ и моложе 25

Новые возрастные рамки мобилизации в Украине: что готовят для мужчин 50+ и моложе 25

Последние новости

00:48

Почему яблоки начали гнить прямо на дереве: что сделать, чтобы спасти урожай

27 августа, четверг
23:50

Котлеты получатся невероятно сочными: какой секретный ингредиент нужно добавить

23:45

Наводнение в Непале унесло жизни почти 390 человек: сколько исчезло украинцев

23:04

Зачем батарейки заворачивают в фольгу и кладут в морозилку: раскрыт секрет

22:53

Без них не выходить: дизайнер рассказал, какую обувь носить этой осенью

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
22:39

Массированный удар КАБами по Сумам: есть раненые, из-под завалов достают людей

22:19

Орхидея будет усыпана цветами: чем полить растение в конце лета

22:06

Войска КНДР могут появиться в Украине: Жданов объяснил, чем это грозит

21:44

Жителей крупного областного центра призвали эвакуироваться - что произошло

Реклама
21:43

Морковь вырастет крупной и сладкой: что обязательно нужно сделать в конце лета

21:37

Пол блестит и дольше остается чистым: что итальянки добавляют в водуВидео

21:11

РФ растягивает обстрел на сутки: генерал-лейтенант раскрыл опасный замысел врага

21:01

Опытные хозяйки опрыскивают духовку уксусом и содой перед сном: для чегоВидео

20:51

Трамп сделал резонансное заявление о нападении России на НАТО - что сказал

20:32

Большинство даже не догадывается: как на украинском называют зеленый лук

20:31

Чей привычный мир рухнет в ближайшие три дня: Таро-прогноз на затмение 28 августаВидео

20:02

В Украине повышенная угроза ракетного удара: какие города под прицелом РФ

19:53

Разводы затянутся до зимы: кого ждет переоценка брака и сделок в сентябре 2026Видео

19:49

Почему солдаты из КНДР появятся на фронте: названа скрытая цель Путина

19:35

Зачем стены моют уксусом и кондиционером: причина популярности этой смеси

Реклама
19:20

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

19:19

РФ массированно атакует Киев дронами, есть попадания в центре столицы: что известно

19:14

У Путина сделали заявление о новых мирных переговорах с Украиной

19:13

Сода, уксус и лимонный сок: зачем их смешивают и в чём подвох этого метода

19:10

РФ меняет тактику ударов по Украине: Копытько предупредил о новой угрозе с 1 сентябрямнение

19:00

Ядерный монстр: под Винницей обнаружили подземную крепость СССР, что там скрывалиВидео

18:56

Ситуация обостряется: враг продвинулся в ключевом городе: в DeepState обновили карту

18:55

"Два пупырышка": Мозговая жестко пристыдила Потапа и Настю

18:36

Любовный гороскоп на сентябрь: Овнам — сдержанность, Тельцам — уют

18:25

"Украина — не главный вопрос": Буданов рассказал о цели визита главы ЦРУ в Москву

18:25

До весны не доживут: какие фруктовые деревья категорически нельзя сажать осенью

18:18

Кого ждет возврат бывших и карьерный взлет: гороскоп на сентябрь 2026Видео

18:15

"Буду нянчить": путинистка Наташа Королева сообщила о пополнении в семье

18:14

Тест на IQ: нужно найти число 78 среди 70 за 7 секунд

18:12

Деньги и счастье в дом: что наши предки всегда клали по углам дома

17:56

Перекись водорода на стенах: зачем ее используют и как наносить правильноВидео

17:53

Почему люди всё чаще вешают фольгу на дверную ручку — секрет вас удивитВидео

17:50

Солнце атакует Землю — учёные предупреждают о геомагнитном шторме

17:36

РФ просит у КНДР новые мощные ракеты и 50 тысяч солдат: что задумал Путин

17:14

"С таким не демобилизуют": популярный артист-воин перенес операцию

Реклама
17:07

Люди, рожденные в определенные четыре месяца, имеют особую потребность в уединении

17:04

ВСУ могли массированно ударить по Донецку новой ракетой – что о ней известно

16:57

Путин может проверить НАТО на прочность: какой сценарий готовит Кремль

16:48

Какой знак зодиака окажется перед важным выбором: гороскоп на сентябрь 2026Видео

16:38

Не мог ходить и говорить: звезда "Беверли Хиллз" оказался в тяжелом состоянии

16:34

Королева красоты весила 136 кг из-за диагноза: как она изменилась за 5 лет

16:17

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Тельцам - сюрприз, Скорпиону - выбор

16:16

Новые возрастные рамки мобилизации в Украине: что готовят для мужчин 50+ и моложе 25

16:15

Смерть Хайден Панеттьери: представитель актрисы сделал загадочное заявление

16:06

Евро и доллар неожиданно подешевели: свежий курс валют на 28 августа

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять