Евро и доллар неожиданно подешевели: свежий курс валют на 28 августа

Евро стал ощутимо дешевле и потерял в цене сразу 15 копеек.

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Официальный курс валют в Украине на 28 августа / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Каким будет курс валют в Украине в пятницу

Какие валюты подешевели больше всего

На пятницу, 28 августа, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар, евро и злотый неожиданно подешевели. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара

На пятницу официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,54 грн/долл. Таким образом, украинская национальная валюта укрепилась на 3 копейки.

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 28 августа установлен на уровне 51,85 грн/евро, что на 15 копеек меньше, чем в четверг (52,00 грн/евро).

Курс злотого

Польский злотый также поддержал общий тренд и подешевел. Курс этой валюты установлен на уровне 11,98 грн/злотый. Стоит отметить, что в четверг курс составлял 12,10 грн/злотый. Таким образом, украинская гривня укрепила свои позиции на 12 копеек.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют в сентябре

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой заявил, что в начале сентября предпосылок для резкого валютного скачка в Украине не ожидается, но ситуация останется напряженной.

По его прогнозу, курс доллара будет колебаться в пределах 44,6–45,1 грн, а курс евро - 51–52,5 грн.

Он добавил, что главная неопределенность в начале осени будет связана не столько с наличием валюты, сколько с психологией населения.

"Военные атаки, риск перебоев с электроснабжением, возможное подорожание отдельных товаров и топлива способны подтолкнуть граждан к традиционной защитной реакции - покупке доллара или евро. Однако прежде чем конвертировать значительную часть сбережений, целесообразно оценить собственные потребности", - отметил банкир.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, последняя неделя августа пройдет под влиянием значительного количества рисков, однако это не означает неизбежности резких курсовых изменений. Курс доллара может находиться в пределах 44,6–45,2 грн/долл., а евро - 51–52,5 грн/евро.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов отмечал, что в течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен.

Финансист и экономист Сергей Фурса заявил, что в 2027 или 2028 году курс доллара в Украине может вырасти до 51 гривни. Ситуация в значительной степени зависит от регулирования со стороны Национального банка Украины.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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