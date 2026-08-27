Три сумки на осень 2026: стилистка объяснила, как выбрать аксессуар на каждый день

Анна Бобрецкая назвала три вида сумок, которые стоит иметь в осеннем гардеробе.

https://glavred.info/fashion/tri-sumki-na-osen-2026-stilistka-obyasnila-kak-vybrat-aksessuar-na-kazhdyy-den-10791815.html Ссылка скопирована

Осенние сумки 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, dianacoshy; скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие модные сумки на осень 2026 стоит добавить в гардероб

Как выбрать базовую сумку на каждый день

Почему осенью 2026 стоит обратить внимание на фактурные и акцентные сумки

Осенняя сумка может быть не просто практичным аксессуаром, а важной частью образа. Она способна добавить фактурности, расставить акценты и сделать даже базовый наряд более завершенным. Главред расскажет, как сформировать сумочный гардероб из трех различных по назначению моделей.

Базовая сумка на осень 2026

Первой в гардеробе должна быть базовая сумка, рассказывает стилист Анна Бобрецкая. В то же время универсальной модели, которая одинаково хорошо подойдет всем, не существует, ведь выбор зависит от стиля, цветовой гаммы гардероба и повседневных потребностей.

видео дня

"Вариант может быть совершенно разным, но что важно? Чтобы она подходила под ваш общий стиль, чтобы цветовая гамма соответствовала общей цветовой гамме вашего гардероба, то есть чтобы эта сумка сочеталась с вашими разными образами. И чтобы она соответствовала вашему ритму жизни, ведь у каждого он свой", - пояснила Анна Бобрецкая.

Базовая сумка на осень 2026 / фото: pinterest.com, ellonnagirl

Размер базовой сумки также стоит определять исходя из практических соображений. Если в течение дня нужно носить ноутбук, планшет или другие крупные вещи, модель должна соответствовать этим потребностям.

Таким образом, при выборе базовой сумки стоит учесть:

личный стиль;

цветовую гамму гардероба;

вещи, которые нужно носить ежедневно;

необходимый размер;

образ жизни.

Фактурная сумка на осень 2026

Вторым важным элементом осеннего гардероба стилист называет фактурную модель сумки. Осенью такие аксессуары особенно уместны, ведь помогают придать образам визуальную глубину.

"На осень я очень рекомендую обратить внимание на фактурные сумки, потому что фактура придает завершенность нашему образу. Что это такое? Это замша, это, например, сумка под крокодила, она будет очень красиво смотреться", - посоветовала Анна Бобрецкая.

При этом фактурная сумка не обязательно должна быть яркого цвета, ведь её текстура уже станет достаточным акцентом.

Фактурная сумка на осень 2026 / фото: pinterest.com, mlestyled

Акцентная сумка на осень 2026

Третьим вариантом является акцентная сумка. Ее главная задача - привлекать внимание и придавать образу выразительность.

"И следующий вариант сумки - это акцентная сумка. Акцент у нас может быть не только за счет цвета", - пояснила Анна Бобрецкая.

По словам стилистки, акцент можно создать с помощью формы, деталей или фактуры. Поэтому даже нейтральная по цвету модель может стать главным акцентом образа. Например, для тёмного гардероба акцентной может стать светлая сумка, а для светлого - тёмная. Такой контраст позволяет разнообразить образ без использования насыщенных цветов.

Акцентная сумка на осень 2026 / фото: pinterest.com, kbimka

Какой цвет сумки выбрать на осень 2026

Среди цветов для осенней акцентной сумки стилистка советует обратить внимание на горчичные и коньячные оттенки.

"Также я рекомендую обратить внимание на коньячный, горчичный оттенок. Он очень красиво смотрится, особенно в осеннем гардеробе. Будет сочетаться с разными цветами", - посоветовала Анна Бобрецкая.

Сумка на осень 2026 - советы стилиста:

Читайте также:

Об авторе: Анна Бобрецкая Анна Бобрецкая - персональная стилистка, фэшн-инфлюенсер и автор проекта "Стильный чат". В своём блоге эксперт делится секретами создания идеального гардероба, помогает трансформировать индивидуальный стиль и объединяет вокруг себя большое сообщество единомышленников, насчитывающее более 59 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред