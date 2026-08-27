Руперт Гринт присоединился к бродвейской постановке "Гарри Поттер и проклятое дитя".

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Звезда "Гарри Поттера" спустя 15 лет снова сыграет свою культовую роль / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rupertgrint

Кратко:

Гринт будет исполнять роль Рона на сцене с 2 февраля по 30 мая 2027 года

Сюжет спектакля посвящен повзрослевшим героям оригинальной истории и их детям

Британский актер Руперт Гринт вновь воплотит образ Рона Уизли спустя 15 лет после выхода заключительной части киносаги о Гарри Поттере. Об этом сообщает The New York Times.

Актер присоединился к бродвейской постановке "Гарри Поттер и проклятое дитя". Вместе с ним в спектакле уже задействован Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в оригинальных фильмах франшизы.

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Гринт будет исполнять роль Рона на сцене с 2 февраля по 30 мая 2027 года. По словам актера, возвращение к знакомому персонажу спустя столько лет приобрело для него совершенно новое значение.

"Мы оба выросли и стали отцами, так что для меня этот образ теперь ощущается совсем иначе - история будто сделала полный круг. Это удивительное чувство", - отметил Гринт.

Сюжет спектакля "Гарри Поттер и проклятое дитя" посвящен повзрослевшим героям оригинальной истории и их детям. Следующее поколение волшебников отправляется учиться в Хогвартс, где им предстоит столкнуться с новыми испытаниями.

Том Фелтон впервые появился в бродвейской постановке в ноябре 2025 года. Актер вновь сыграл Драко Малфоя и получил бурную реакцию публики - зрители устроили ему овацию еще до того, как он произнес первую реплику.

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О персоне: Руперт Гринт Руперт Гринт - английский актер. Известность ему принесла роль Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере. Начиная с 2002 года, Гринт начал работать за пределами франшизы о Гарри Поттере ("Гром в штанах", "Уроки вождения", "Вишневая бомба", "Дикая штучка"), сообщает Википедия. Продолжает развивать актерскую карьеру и в наши дни ("В белом плену", "Лунная афера", "Большой куш", "Дом с прислугой" и пр.).

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