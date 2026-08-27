Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

Звезда "Гарри Поттера" спустя 15 лет снова сыграет свою культовую роль

Виталий Кирсанов
27 августа 2026, 13:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Руперт Гринт присоединился к бродвейской постановке "Гарри Поттер и проклятое дитя".
Звезда "Гарри Поттера" спустя 15 лет снова сыграет свою культовую роль
Звезда "Гарри Поттера" спустя 15 лет снова сыграет свою культовую роль / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rupertgrint

Кратко:

  • Гринт будет исполнять роль Рона на сцене с 2 февраля по 30 мая 2027 года
  • Сюжет спектакля посвящен повзрослевшим героям оригинальной истории и их детям

Британский актер Руперт Гринт вновь воплотит образ Рона Уизли спустя 15 лет после выхода заключительной части киносаги о Гарри Поттере. Об этом сообщает The New York Times.

Актер присоединился к бродвейской постановке "Гарри Поттер и проклятое дитя". Вместе с ним в спектакле уже задействован Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в оригинальных фильмах франшизы.

видео дня

Гринт будет исполнять роль Рона на сцене с 2 февраля по 30 мая 2027 года. По словам актера, возвращение к знакомому персонажу спустя столько лет приобрело для него совершенно новое значение.

"Мы оба выросли и стали отцами, так что для меня этот образ теперь ощущается совсем иначе - история будто сделала полный круг. Это удивительное чувство", - отметил Гринт.

Сюжет спектакля "Гарри Поттер и проклятое дитя" посвящен повзрослевшим героям оригинальной истории и их детям. Следующее поколение волшебников отправляется учиться в Хогвартс, где им предстоит столкнуться с новыми испытаниями.

Том Фелтон впервые появился в бродвейской постановке в ноябре 2025 года. Актер вновь сыграл Драко Малфоя и получил бурную реакцию публики - зрители устроили ему овацию еще до того, как он произнес первую реплику.

Новости кино

Ранее Главред сообщал, что 63-летний культовый режиссер Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме режиссера Джейми Адамса. В съемках сцены принимают участие Тарантино и 58-летняя певица Кайли Миноуг.

В Голливуде готовят новую версию культового фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов". Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крэйвена.

Главную роль в новом сериале по мотивам культовой научно-фантастической франшизы "Робокоп" получил британский актер Дэн Стивенс. Зрителям он известен по фильмам "Красавица и чудовище", "Неидеальный мужчина", "Эбигейл", "Ритуал", "Годзилла и Конг: Новая империя", "Идеальное оружие", а также сериалам "Аббатство Даунтон" и "Легион".

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Руперт Гринт

Руперт Гринт - английский актер. Известность ему принесла роль Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере. Начиная с 2002 года, Гринт начал работать за пределами франшизы о Гарри Поттере ("Гром в штанах", "Уроки вождения", "Вишневая бомба", "Дикая штучка"), сообщает Википедия. Продолжает развивать актерскую карьеру и в наши дни ("В белом плену", "Лунная афера", "Большой куш", "Дом с прислугой" и пр.).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
шоу-бизнес Гарри Поттер новости шоу бизнеса новости кино
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия впервые применила для удара по Украине обновленную баллистическую ракету

Россия впервые применила для удара по Украине обновленную баллистическую ракету

15:00Война
Новая волна мобилизации в РФ в 2026 году: в разведке назвали масштабы и сроки

Новая волна мобилизации в РФ в 2026 году: в разведке назвали масштабы и сроки

14:21Война
Россия атаковала торговый центр в Харькове: есть погибший, пострадали люди

Россия атаковала торговый центр в Харькове: есть погибший, пострадали люди

12:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем поляки укрывают фруктовые деревья картоном — простой трюк спасет урожай

Зачем поляки укрывают фруктовые деревья картоном — простой трюк спасет урожай

Смешивание соды с перекисью водорода — удивительная польза домашнего средства

Смешивание соды с перекисью водорода — удивительная польза домашнего средства

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туристов в лесу за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туристов в лесу за 43 с

Кому сентябрь 2026 принесет финансовый успех и запуск важных проектов - гороскоп

Кому сентябрь 2026 принесет финансовый успех и запуск важных проектов - гороскоп

Зачем класть монету в морозилку: полезный совет перед отпуском

Зачем класть монету в морозилку: полезный совет перед отпуском

Последние новости

15:51

На международном Саммите украинства в Швейцарии презентовали проект "Знай свою Украину" для школ по всему миру, – Игнат Коробко

15:46

Популярная российская певица потеряла сына: что известно

15:42

Три сумки на осень 2026: стилистка объяснила, как выбрать аксессуар на каждый деньВидео

15:30

Вейп для украинцев оказался самым дорогим в Европе — исследование ВАРЕС

15:25

Одежда высохнет в два раза быстрее: поможет хитрый трюк японских хозяекВидео

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
15:00

Лунное затмение 28 августа: кому из 3 знаков зодиака предстоит финансовый прорыв

15:00

Россия впервые применила для удара по Украине обновленную баллистическую ракету

14:57

Почему 28 августа мужчинам не советуют встречаться с тещей: какой праздник

14:36

"Не заслуженная, не народная": муж Федишин возмутился из-за звания для артистки

Реклама
14:21

Новая волна мобилизации в РФ в 2026 году: в разведке назвали масштабы и сроки

13:56

Тают на глазах: популярные голливудские звезды стремительно теряют вес

13:55

Звезда "Гарри Поттера" спустя 15 лет снова сыграет свою культовую роль

13:49

Как быстро отбелить и высушить тюль — что добавить в стиральную машину

13:38

В Кремле упомянули об эскалации и дерзко пригрозили Украине - что сказали

12:58

Наталка Карпа показала свадебные фото и вспомнила тяжелое ранение мужаВидео

12:51

Головоломка со спичками из детства, которая заставляет хорошо подуматьВидео

12:37

Россия атаковала торговый центр в Харькове: есть погибший, пострадали люди

12:23

Как пересадить пионы осенью: пошаговый гайд для садоводовВидео

12:22

Китайский гороскоп на завтра, 28 августа: Петухам - мягкость, Свиньям - импульс

12:12

Авто, банки и другие услуги: в Раде заявили о новых ограничениях для уклонистов

Реклама
12:09

Мирные переговоры с Россией: когда и в каком формате может возобновиться диалог

11:50

"Робокоп" возвращается: стало известно, кто сыграет главную роль в новом сериале

11:36

Как сделать домашнее чистящее средство из растения, которое растет в саду

11:24

Мох больше не появится: один популярный напиток может очистить весь дворВидео

11:14

Елена Зеленская "выгуляла" традиционный аксессуар за 12 тысяч гривен - детали

10:58

Духовка отмоется легко и быстро: крутой трюк с водой размягчит загрязнения

10:45

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины возле лодки за 37 с

10:40

РФ делает ставку на дешевые ракеты: раскрыт новый курс ударов по Украине

10:29

Атака на Киев: дроны РФ хаотично движутся над столицей, гремят взрывыВидео

10:27

В РФ стало известно о смерти звезды популярных сериалов

10:15

Россия била баллистикой по Киевщине: среди пострадавших ребенок, горят склады

10:15

Через часы после приезда Гарри: Король сделал неожиданное заявление

09:59

"Простите нас": Потап и Настя Каменских попали в громкий скандал из-за видеоВидео

09:57

Кроты появились в саду не случайно: что их привлекает и как прогнатьВидео

09:54

Гривня окажется под двойным давлением: что будет с курсом доллара и евро

09:19

Украина вновь сбивает баллистику РФ: сколько ракет уничтожили силы ПВО ночью

09:03

Кетчуп в банке на зиму: лучший рецепт домашнего соуса

08:55

Приезд "американских друзей" в Украину: Портников объяснил, что это означаетмнение

08:39

"Кувалда" для Путина: сенатор назвал сроки введения новых санкций против РФ

08:33

Россияне готовятся к захвату двух крупных городов: ISW назвал новую цель противника

Реклама
07:49

Магнитная буря G2 накрывает Землю: сколько продлится почти 6-балльный шторм

07:31

В Киеве ночью гремели взрывы, РФ ударила дронами и баллистикой: что известно

06:48

РФ ударила дронами по Одесской области: в порту повреждено гражданское судноФото

05:55

Алина Гросу сделала редкое признание о муже, которого скрывает - детали

05:31

Пожелтевшие оконные рамы снова станут белыми: какие два ингредиента заменят дорогую химию

04:30

Пора отпустить все лишнее: четыре знака зодиака оставят "черную полосу" позади

04:08

Зачем поляки укрывают фруктовые деревья картоном — простой трюк спасет урожайВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туристов в лесу за 43 с

03:36

Свиные отбивные получатся сочными и мягкими: какой ингредиент нужно добавить

03:03

Какой цветок нельзя держать дома: рекомендации специалистов по фэн-шуй

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять